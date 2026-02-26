Colombia

Estos son los candidatos que lideran intención de voto en consultas interpartidistas, según nueva encuesta Invamer

La firma publicó los resultados de su encuesta ‘Colombia Opina’, en la que se analiza la probabilidad de participación de los ciudadanos y la intención de voto en las consultas del 8 de marzo

Estas consultas definirán los candidatos
Estas consultas definirán los candidatos para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo

La firma Invamer S. A. S. presentó los resultados de su más reciente encuesta sobre la intención de voto de cara a las consultas interpartidistas que se realizarán el próximo 8 de marzo.

Estas consultas permitirán a los partidos definir quiénes serán sus candidatos a la presidencia en la primera vuelta del 31 de mayo.

La encuesta inicial se centró en la disposición de los ciudadanos a participar en estas elecciones. Los resultados indican que 46,4% afirmó que definitivamente sí votaría, 20,1% respondió que probablemente sí votaría, mientras que 15,0% no sabe aún si participará. Por otro lado, 6,6% señaló que probablemente no votaría y 11,3% indicó que definitivamente no lo haría. Solo 0,6% no respondió a esta pregunta.

En cuanto a la solicitud del tarjetón de las consultas, 62,6% de los encuestados aseguró que lo pediría, frente al 37,4% que indicó que no lo haría. Posteriormente, se preguntó a los ciudadanos por cuál consulta votarían: La Gran Consulta alcanzó 34,3% de intención de participación, la Consulta de las Soluciones obtuvo 13% y el Frente por la Vida 8,9%. Un 43,9% de los encuestados dijo no saber o no respondió.

Resultados por consulta

El margen de error de
El margen de error de la nueva encuesta Invamer es de 1,93% con un nivel de confianza del 95%

La Gran Consulta por Colombia presenta a Paloma Valencia como la candidata con mayor intención de voto, con 41,6%, seguida por Juan Manuel Galán con 12,2%, Juan Daniel Oviedo con 10,4%, Vicky Dávila con 10,4%, Juan Carlos Pinzón con 8,4%, Enrique Peñalosa con 6,2%, Aníbal Gaviria con 4,8%, Mauricio Cárdenas con 3,6% y David Luna con 2,4%.

La Consulta de las Soluciones tiene a Claudia López como clara favorita, con 92,9%, frente a Leonardo Huerta con 7,1%. Con estos resultados, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, representaría esta consulta en la primera vuelta del 31 de mayo.

En la consulta del Frente por la Vida, Daniel Quintero lidera con 68,1%, seguido por Roy Barreras con 23%, Edison Lucio Torres con 4,2%, Martha Bernal con 2,7% y Héctor Elías Pineda con 2%.

Los ganadores de estas consultas interpartidistas se medirán en la primera vuelta presidencial con otros candidatos ya confirmados, entre los que se encuentran Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Clara López, Santiago Botero, Miguel Uribe, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Luis Carlos Reyes, Daniel Palacios, Maurice Armitage, Mauricio Lizcano, Sondra Macollins y Juan Fernando Cristo.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada por Invamer S. A. S. entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con el objetivo de conocer la intención de voto de los colombianos en las consultas interpartidistas del 8 de marzo. El estudio fue encargado y financiado por Noticias Caracol y Blu Radio, y se aplicó a hombres y mujeres mayores de 18 años de todas las regiones del país y de todos los niveles socioeconómicos, siguiendo lo establecido en el artículo 45 de la Ley 2056 de 2020.

El diseño metodológico se basó en un muestreo probabilístico por etapas, con un total de 3.800 encuestas aplicadas en 147 municipios, incluyendo 24 capitales y 123 localidades no capitales, abarcando municipios grandes, medianos y pequeños. La recolección de datos se llevó a cabo mediante entrevistas personales en los hogares de los encuestados, sin que estos recibieran ningún tipo de contraprestación por su participación.

La Registraduría Nacional del Estado
La Registraduría Nacional del Estado Civil será la entidad encargada de organizar y supervisar las consultas interpartidistas del 8 de marzo

Para asegurar la validez de la información, se revisó el 100% de las encuestas y se supervisó aleatoriamente el 10% de las mismas. El margen de error de la encuesta es de 1,93%, con un nivel de confianza del 95%, mientras que cada indicador se encuentra acompañado de su correspondiente margen de error en el informe completo enviado al Consejo Nacional Electoral. Todos los encuestadores fueron contratados directamente por Invamer, sin subcontratación de personal externo.

