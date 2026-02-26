Con baile incluido, así reaccionó Armando Benedetti a aumento en la imagen positiva del Presidente: “Solo Petro en esta mondá”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, realizó dos publicaciones en su cuenta oficial de X sobre la imagen del presidente Petro i - crédito Cancillería/@AABenedetti/X

En la más reciente encuesta Colombia Opina, elaborada por Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, la imagen del presidente Gustavo Petro subió del 38% en noviembre de 2025 al 49,1% en febrero de 2026.

Por tal motivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció en su cuenta oficial de X y publicó un video en el que baila por el repunte de la imagen positiva del mandatario colombiano.

En su mensaje, el jefe de la cartera del Interior aseguró que él baila “mientras las derecha llora”.

“49.1% de aprobación de Gustavo Petro! Yo bailo mientras la derecha llora!”, señaló Benedetti.

En otra publicación, Armando Benedetti aseguró que los colombianos aprueban la gestión del mandatario colombiano, razón por la cual indicó que “solo Petro en esta monda”.

“El 49,1% de los colombianos aprueba la gestión del presidente Gustavo Petro según la encuesta de Noticias Caracol hecha por Invamer. Solo Petro en esta mondá!“, indicó el ministro del Interior en su cuenta oficial de X.

Detalles de los resultados

La imagen del presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostró un repunte significativo en la más reciente medición de Invamer, difundida el miércoles 25 de febrero y solicitada por Noticias Caracol y Blu Radio.

Según el estudio, la aprobación del mandatario subió más de 11 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2025, acercándose al 50% de respaldo cuando restan 163 días para finalizar su mandato.

El informe de Invamer detalló que la aprobación de Petro alcanzó el 49,1% en febrero, mientras que en noviembre se ubicaba en el 38%. La cifra representa el mejor balance para el mandatario desde noviembre de 2022, cuando registró un 50% de apoyo.

En contraste, el expresidente Iván Duque cerró su gobierno en junio de 2022 con un 28% de aprobación, según reportó Noticias Caracol. La encuesta también resalta que la imagen negativa de Petro bajó del 57% al 46,1%, situándose en sus niveles más bajos en los últimos dos años.

El repunte coincide con recientes decisiones del gobierno, como la reducción del precio de la gasolina y el incremento del salario mínimo en un 23,7%. Además, la reunión de Petro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó repercusión en la opinión pública, según información recogida por Blu Radio. A pesar de esto, el mandatario ha enfrentado cuestionamientos sobre la legitimidad del sistema electoral y ha mantenido diferencias con las altas cortes.

La percepción sobre la dirección del país también presentó variaciones. El 45% de los consultados considera que Colombia avanza por un camino adecuado, cifra superior al 34,4% registrado en noviembre. Por su parte, la percepción negativa cayó de 59,8% a 48,6%, de acuerdo con los resultados difundidos por Noticias Caracol. Este escenario se da mientras la administración afronta desafíos pendientes y casos de corrupción que involucran a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La encuesta Colombia Opina incluyó, además de la aprobación presidencial, la intención de voto para las consultas interpartidistas y las dos vueltas de las presidenciales. El estudio, realizado entre el 11 y el 22 de febrero de 2026 por Invamer S.A.S., abarcó a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos en 147 municipios del país, según datos publicados por Noticias Caracol. El diseño muestral fue probabilístico y por etapas, con 3.800 encuestas y un margen de error del 1,93% y un nivel de confianza del 95%.

Este es el reporte de la encuesta Invamer de febrero de 2026, en lo referente a la imagen de Gustavo Petro y su comparación con Iván Duque - crédito suministrada a Infobae Colombia

El trabajo de campo se realizó de manera presencial en los hogares, con el apoyo de un equipo multidisciplinario y 111 encuestadores. Ningún participante recibió compensación por responder, y se revisó el 100% de los cuestionarios, además de la supervisión directa del 10% de los mismos.

El estudio también exploró la percepción sobre líderes políticos nacionales e internacionales, así como la imagen de instituciones como la Iglesia Católica, el Congreso, la Corte Suprema y las Fuerzas Militares.