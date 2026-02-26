Bancolombia se pronunció este jueves sobre crisis por problemas en sus canales digitales: “El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado”

Bancolombia mantiene activos servicios digitales esenciales tras su reciente mantenimiento programado, según informa la entidad en redes sociales - crédito Bancolombia

Bancolombia informó sobre un mantenimiento programado que comenzó a las 9 p. m. del miércoles 25 de febrero, pero hasta la mañana del jueves 26 la entidad no ha logrado restablecer la totalidad de sus servicios digitales.

En un comunicado publicado en redes sociales, el banco detalló cuáles canales permanecen habilitados para sus clientes.

“Sin excusas. Con transparencia. Vamos avanzando. El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública”, dice la publicación de la entidad financiera.

De acuerdo con la entidad, la intervención técnica sigue en curso y, durante este periodo, los usuarios pueden realizar transferencias a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia a través de la aplicación Mi Bancolombia.

“Transfiere a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia”, dijo la entidad.

Además, continúa disponible la opción de retiros en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios, así como el uso de tarjetas débito para pagos en comercios físicos y virtuales. “Retira en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios”, se añade en el mensaje.

Usuarios de Bancolombia pueden realizar transferencias a cuentas inscritas y no inscritas a través de la aplicación Mi Bancolombia - crédito @Bancolombia/X

El banco hizo énfasis en que para compras físicas sin contacto se pueden efectuar pagos de hasta $300.000 por tarjeta. Para montos mayores es necesario utilizar el chip en los datáfonos.

“Paga con tarjetas débito (física o virtual). En compras físicas sin contacto paga hasta $300.000 por tarjeta. Si es mayor usa el chip en los datáfonos”, añade la entidad.

También se mantienen operativas las tarjetas de crédito en sus versiones física y virtual, tanto para pagos en establecimientos como en línea. “Paga con tus tarjetas de crédito (física o virtual)“, dijo el banco.

Esta actualización ocurre pocos días después de una falla masiva que afectó los sistemas virtuales de Bancolombia durante el fin de semana (domingo 22 de febrero), lo que incrementó la atención sobre la disponibilidad de los canales digitales del banco.

La entidad aseguró que proporcionará avances sobre el proceso de restablecimiento de los servicios cada dos horas a través de sus plataformas oficiales.

Proceso fallido obligó a Bancolombia a suspender servicios nuevamente

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, reconoce públicamente el fallo en la actualización y ofrece disculpas a los clientes afectados - crédito Bancolombia/Sitio web

Bancolombia confirmó la suspensión temporal de varios de sus servicios digitales, luego de reportar un inconveniente tecnológico durante la reciente actualización de sus sistemas.

Según un comunicado de la entidad, el corte programado busca estabilizar la plataforma tras una falla generada durante un proceso de mantenimiento.

La decisión se produce después de que el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, reconociera en una carta abierta los problemas ocurridos en días previos.

El directivo afirmó: “Ese proceso no salió como debía. Nuestro proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas”.

También señaló: “Fallamos a una promesa esencial: que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran. Pedimos disculpas por las molestias, sin excusas”.

El banco explicó que la interrupción fue provocada por un fallo de su proveedor tecnológico en una máquina crítica, hecho que obligó a revertir la operación y extendió el proceso de restablecimiento. Bancolombia enfatizó en que no existe indicio de ciberataque y que tanto el dinero como los datos de los usuarios están protegidos.

Bancolombia suspende varios servicios digitales tras un error tecnológico en la actualización de sus sistemas - @Bancolombia/X

Durante la contingencia, los clientes podrán transferir fondos a cuentas inscritas y no inscritas usando la app Mi Bancolombia, retirar efectivo en cajeros automáticos y realizar pagos con tarjetas débito (física o virtual) hasta por $300.000 en compras físicas sin contacto. Para montos superiores deberá utilizarse el chip en datáfonos. El uso de tarjetas de crédito quedará limitado únicamente al cupo disponible.

Al mismo tiempo, permanecerán suspendidas operaciones como el acceso a bolsillos dentro de la app, transferencias mediante llaves, consulta de saldos de tarjeta de crédito o productos de inversión y pagos de facturas o a través de PSE.

Los movimientos realizados con tarjeta débito aparecerán bajo las leyendas “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”.

El saldo general mostrará la suma de fondos en cuenta con los que estén en los bolsillos de la app; sin embargo, para retiros en cajero o pagos con tarjeta débito, solo computarán los fondos fuera de bolsillos.

La entidad instó a sus clientes a tener en cuenta estas diferencias operativas al organizar sus transacciones durante el apagón. La Superintendencia Financiera ha sido notificada de la situación y Bancolombia aseguró que se tomará todo lo necesario para minimizar el impacto en clientes particulares y empresariales.