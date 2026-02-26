Colombia

Bancolombia se pronunció este jueves sobre crisis por problemas en sus canales digitales: “El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado”

Las personas usuarias todavía pueden acceder a transferencias y retiros mediante la app y cajeros, y se mantiene la función de tarjetas, aunque la normalidad absoluta aún no ha sido alcanzada

Guardar
Bancolombia mantiene activos servicios digitales
Bancolombia mantiene activos servicios digitales esenciales tras su reciente mantenimiento programado, según informa la entidad en redes sociales - crédito Bancolombia

Bancolombia informó sobre un mantenimiento programado que comenzó a las 9 p. m. del miércoles 25 de febrero, pero hasta la mañana del jueves 26 la entidad no ha logrado restablecer la totalidad de sus servicios digitales.

En un comunicado publicado en redes sociales, el banco detalló cuáles canales permanecen habilitados para sus clientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Sin excusas. Con transparencia. Vamos avanzando. El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado. Daremos avances cada dos horas a nuestros clientes y la opinión pública”, dice la publicación de la entidad financiera.

De acuerdo con la entidad, la intervención técnica sigue en curso y, durante este periodo, los usuarios pueden realizar transferencias a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia a través de la aplicación Mi Bancolombia.

“Transfiere a cuentas inscritas y no inscritas de Bancolombia en la app Mi Bancolombia”, dijo la entidad.

Además, continúa disponible la opción de retiros en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios, así como el uso de tarjetas débito para pagos en comercios físicos y virtuales. “Retira en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios”, se añade en el mensaje.

Usuarios de Bancolombia pueden realizar
Usuarios de Bancolombia pueden realizar transferencias a cuentas inscritas y no inscritas a través de la aplicación Mi Bancolombia - crédito @Bancolombia/X

El banco hizo énfasis en que para compras físicas sin contacto se pueden efectuar pagos de hasta $300.000 por tarjeta. Para montos mayores es necesario utilizar el chip en los datáfonos.

“Paga con tarjetas débito (física o virtual). En compras físicas sin contacto paga hasta $300.000 por tarjeta. Si es mayor usa el chip en los datáfonos”, añade la entidad.

También se mantienen operativas las tarjetas de crédito en sus versiones física y virtual, tanto para pagos en establecimientos como en línea. “Paga con tus tarjetas de crédito (física o virtual)“, dijo el banco.

Esta actualización ocurre pocos días después de una falla masiva que afectó los sistemas virtuales de Bancolombia durante el fin de semana (domingo 22 de febrero), lo que incrementó la atención sobre la disponibilidad de los canales digitales del banco.

La entidad aseguró que proporcionará avances sobre el proceso de restablecimiento de los servicios cada dos horas a través de sus plataformas oficiales.

Proceso fallido obligó a Bancolombia a suspender servicios nuevamente

Juan Carlos Mora, presidente de
Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, reconoce públicamente el fallo en la actualización y ofrece disculpas a los clientes afectados - crédito Bancolombia/Sitio web

Bancolombia confirmó la suspensión temporal de varios de sus servicios digitales, luego de reportar un inconveniente tecnológico durante la reciente actualización de sus sistemas.

Según un comunicado de la entidad, el corte programado busca estabilizar la plataforma tras una falla generada durante un proceso de mantenimiento.

La decisión se produce después de que el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, reconociera en una carta abierta los problemas ocurridos en días previos.

El directivo afirmó: “Ese proceso no salió como debía. Nuestro proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas”.

También señaló: “Fallamos a una promesa esencial: que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran. Pedimos disculpas por las molestias, sin excusas”.

El banco explicó que la interrupción fue provocada por un fallo de su proveedor tecnológico en una máquina crítica, hecho que obligó a revertir la operación y extendió el proceso de restablecimiento. Bancolombia enfatizó en que no existe indicio de ciberataque y que tanto el dinero como los datos de los usuarios están protegidos.

Bancolombia suspende varios servicios digitales
Bancolombia suspende varios servicios digitales tras un error tecnológico en la actualización de sus sistemas - @Bancolombia/X

Durante la contingencia, los clientes podrán transferir fondos a cuentas inscritas y no inscritas usando la app Mi Bancolombia, retirar efectivo en cajeros automáticos y realizar pagos con tarjetas débito (física o virtual) hasta por $300.000 en compras físicas sin contacto. Para montos superiores deberá utilizarse el chip en datáfonos. El uso de tarjetas de crédito quedará limitado únicamente al cupo disponible.

Al mismo tiempo, permanecerán suspendidas operaciones como el acceso a bolsillos dentro de la app, transferencias mediante llaves, consulta de saldos de tarjeta de crédito o productos de inversión y pagos de facturas o a través de PSE.

Los movimientos realizados con tarjeta débito aparecerán bajo las leyendas “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”.

El saldo general mostrará la suma de fondos en cuenta con los que estén en los bolsillos de la app; sin embargo, para retiros en cajero o pagos con tarjeta débito, solo computarán los fondos fuera de bolsillos.

La entidad instó a sus clientes a tener en cuenta estas diferencias operativas al organizar sus transacciones durante el apagón. La Superintendencia Financiera ha sido notificada de la situación y Bancolombia aseguró que se tomará todo lo necesario para minimizar el impacto en clientes particulares y empresariales.

Temas Relacionados

BancolombiaMantenimiento plataforma digitalFallas BancolombiaActualización sistemaCajeros electrónicos - Transferencias - Pagos - Superintendencia FinancieraTransferenciasPagosSuperintendencia FinancieraCajeros electrónicosColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Lotería de Manizales resultados miércoles 25 de febrero de 2026: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Manizales resultados miércoles

Encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez presuntamente se llevaría a cabo el 14 de marzo en Cúcuta

La reunión busca avanzar en proyectos de integración energética y cooperación en seguridad fronteriza entre Colombia y Venezuela, en un contexto de renovadas gestiones diplomáticas y cambios recientes en la política venezolana

Encuentro entre Gustavo Petro y

Elecciones 2026 en Colombia: qué significa votar por lista cerrada o lista abierta para Senado y Cámara

El sistema electoral colombiano contempla listas cerradas y listas abiertas para elegir Congreso. Entender la diferencia permite evitar errores en el tarjetón y garantizar que el voto sea válido en las elecciones del 8 de marzo

Elecciones 2026 en Colombia: qué

Del 30 % al 45 % de pérdida de órganos trasplantados estaría ligada a fallas en medicamentos

Especialistas advierten que entre 30 % y 45 % de la pérdida de órganos trasplantados estaría asociada a fallas en el acceso y adherencia a medicamentos inmunosupresores, claves para evitar el rechazo del injerto

Del 30 % al 45

Procuraduría aclara que ingreso de Drogas La Rebaja al sistema de salud sigue en fase preliminar

El ente de control explicó que la posible entrada de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico aún se encuentra en etapa exploratoria. La entidad deberá cumplir requisitos técnicos y legales antes de operar dentro del sistema de salud

Procuraduría aclara que ingreso de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano presumió su

Aida Victoria Merlano presumió su abdomen plano y amagó con la posibilidad de tener un segundo hijo

Alejandra Rosales, novia de Jorge Rausch, respondió con estilo a quienes critican su relación con el jurado de ‘MaesterChef Celebrity’

Juanes olvidó la letra de una de sus canciones y habló de los migrantes latinos en Estados Unidos, antes de su presentación en Viña del Mar

Paulina Vega quitó el título de Miss Universo de sus redes sociales y dio sus motivos: “Fue más un tema de manejo de ego”

Gorillaz en Colombia: Estos son los rumores que alimentan la ilusión de los fanáticos

Deportes

En Argentina destacan a Álvaro

En Argentina destacan a Álvaro Montero: “Puede pelear la titularidad en el arco de Colombia en el Mundial”

Millonarios vs. Pereira: horario, canal y cómo ver en vivo el partido por la Liga BetPlay

La selección Colombia por fin ganó en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Venezuela por 2-0

Así quedó la selección Colombia en la tabla del Sudamericano Femenino Sub-20: dio tremendo salto

Santa Fe no aprovechó la ventaja y perdió ante Nacional con doblete de Alfredo Morelos en El Campín