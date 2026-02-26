Bancolombia anunció que por fin restableció todos sus canales tras fallas masivas: usuarios podrán operar en app, sucursales y cajeros con normalidad

Bancolombia volvió a la operación total de sus canales digitales y presenciales, tras varios días de interrupciones que afectaron a millones de clientes en todo el país - crédito Bancolombia

Después de varios horas de fallas que dejaron inaccesibles plataformas clave, Bancolombia anunció que todos sus canales digitales y presenciales vuelven a operar.

Esto incluye los servicios para personas —App Mi Bancolombia y Sucursal Virtual Personas— y para empresas —Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Sucursal Filiales del Exterior, App Negocios, Host to Host y Sebra—. También se reanudan operaciones en cajeros automáticos, corresponsales y sucursales en jornada continua.

Aunque la entidad asegura que las compensaciones por transacciones afectadas se harán de forma automática, el detalle de operaciones en oficinas tomará tiempo en ajustarse.

Bancolombia reconoce que cada caso será revisado individualmente y que el equipo de atención al cliente está listo para atender dudas, aunque el reciente historial de fallas genera preocupación sobre la estabilidad de sus sistemas.

“Ya estamos disponibles para ti”, afirma el comunicado oficial de Bancolombia, mientras detalla la normalización de servicios y el proceso de compensaciones automáticas para los usuarios afectados - crédito Bancolombia

Después de que una falla masiva impactara los canales digitales del banco entre el domingo 22 y el lunes 23 de febrero de 2026, Bancolombia dispuso una nueva suspensión programada de plataformas, iniciada la noche del miércoles 25 de febrero.

Según el comunicado de la entidad, la medida resulta imprescindible para estabilizar los sistemas, tras dificultades derivadas de un fallo de su proveedor tecnológico durante el proceso de actualización de una máquina crítica.

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, explicó en una carta pública: “Ese proceso no salió como debía. Nuestro proveedor tecnológico cometió un error en la actualización de una de las máquinas críticas”.

Agregó que el banco “falló a una promesa esencial: que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran. Pedimos disculpas por las molestias, sin excusas”.

Las causas técnicas y la queja de los usuarios

El origen de la contingencia se remonta a un cambio programado entre centros de datos durante el fin de semana. Bancolombia dispone de tres data centers, uno en Medellín y dos en Bogotá.

El plan original implicaba trasladar la operación principal a Bogotá para efectuar mejoras. “En ese cambio hubo un problema en el data center de Bogotá”, explicó Mora a La FM. Al intentar regresar la operación a Medellín, el mismo problema se reprodujo, dejando fuera de servicio diversas plataformas el domingo y el lunes.

Un fallo durante la migración de operaciones entre los data centers de Bogotá y Medellín dejó fuera de servicio las plataformas digitales de Bancolombia, afectando a miles de usuarios - crédito APPBancolombia/Captura de Imagen

Aunque martes y miércoles la operación se había migrado de nuevo a la plataforma habitual, la asesoría de los proveedores Kyndryl e IBM condujo a una reparación adicional. Este proceso se extendió más de lo previsto, dificultando el restablecimiento pleno de los servicios.

Frente a cuestionamientos sobre supuestos problemas con el sistema de pagos del Banco de la República, Mora aseguró que esas afirmaciones son “totalmente inexactas”. Detalló que los usuarios de Nequi pueden seguir utilizando esa plataforma con normalidad, y enfatizó que la dificultad responde únicamente al sistema principal de Bancolombia.

Compensaciones y seguimiento

El presidente indicó que los clientes que acrediten no haber podido cumplir con una obligación financiera debido a la contingencia recibirán compensaciones automáticas. “Compensaremos esos perjuicios”, afirmó.

Para garantizar transparencia, la entidad actualizará el estado de la operación cada dos horas, aunque no es posible comprometer una fecha exacta para el restablecimiento total.

Mora insistió en que no habrá pérdida de recursos para los usuarios: “A nadie se le va a desaparecer la plata”. Recalcó que el sistema principal es el “corazón” de la operación y aseguró que, una vez superada la contingencia técnica, “los saldos estarán correctamente actualizados”.

Los tres niveles de respaldo de Bancolombia resultaron comprometidos tras la propagación del fallo entre los diferentes nodos tecnológicos, dijo el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora Uribe - crédito Camila Díaz/Colprensa

Con estas declaraciones, Bancolombia busca recuperar la confianza de los usuarios en medio de una de las contingencias técnicas más relevantes que ha enfrentado el sector en los últimos años, mientras continúa supervisando el proceso y ofreciendo asistencia directa a sus clientes.

La contingencia tecnológica también ha atraído la atención de los organismos reguladores. La Superintendencia Financiera de Colombia inició una investigación contra Bancolombia luego de que miles de usuarios se vieran imposibilitados de operar sus productos financieros durante dos días consecutivos.

Según informó la Superfinanciera el 25 de febrero, el incidente generó cerca de 8.000 quejas en apenas 48 horas, lo que el superintendente Cesar Ferrari calificó como uno de los picos de insatisfacción más significativos en el sector bancario de los últimos años.