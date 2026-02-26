Colombia

Acusado de intentar asesinar a Karina Rincón en Bogotá, golpeándola con un martillo, se declaró inocente

La Fiscalía presentó testimonios y pruebas que describen años de coacciones y repetidos episodios de abuso, así como la omisión institucional ante denuncias interpuestas por la víctima en instancias anteriores

El juicio por tentativa de
El juicio por tentativa de feminicidio agravado contra José Urbano Medina Villa podría resultar en una pena de hasta 40 años de prisión según la Fiscalía General - crédito Policía Nacional

El agresor de Karina Rincón, identificado como José Urbano Medina Villa, enfrenta un juicio por intento de feminicidio agravado luego de haber agredido a la víctima con un martillo en su vivienda de Bogotá.

Tras no aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General y declararse inocente, Medina Villa se expone a una condena que podría oscilar entre 20 y 40 años de prisión en caso de ser hallado culpable, según indicó la fiscal delegada al terminar la audiencia.

Así mismo, la Fiscalía detalló ante la juez del caso que el ataque ocurrió el lunes 22 de septiembre, cuando Medina Villa, de 51 años, golpeó en al menos 20 oportunidades a Rincón —17 en el cráneo y tres en el rostro— utilizando un martillo extraído de una caja de herramientas.

El informe forense y los testimonios recogidos en el expediente subrayan la gravedad de las lesiones sufridas por Rincón, que fue trasladada en estado crítico a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Kennedy.

La Fiscalía reveló un patrón
La Fiscalía reveló un patrón previo de violencia y control ejercido por Medina Villa sobre Karina Rincón, incluyendo episodios de encierro y abuso sexual no consentido - crédito Fiscalía General de la Nación

Tras el ataque, Rincón permaneció diez días en cuidados intensivos y fue sometida a varias cirugías de reconstrucción craneal y rehabilitación oral, habiendo perdido parte de la dentadura como consecuencia de la agresión.

Según la fiscal delegada en el proceso, José Urbano Medina Villa sometía de manera sistemática a su expareja a ciclos de violencia y control.

Durante la audiencia, la fiscal relató que Rincón era frecuentemente encerrada en una habitación y que Medina intentaba accederla sexualmente sin su consentimiento. Al narrar estos episodios en sala, el acusado reaccionó con burla e ironía.

La defensa de la víctima y testimonios familiares aportados a la investigación señalaron que Rincón había denunciado en tres ocasiones previas episodios de violencia intrafamiliar sin obtener respuesta institucional eficaz.

En el momento del ataque —según consta en las declaraciones— Medina Villa pidió a su suegra que fuera a recoger a la hija común al colegio, ya que asumía que había causado la muerte de Rincón. “Señora, he matado a su hija, quedó muerta en el apartamento”, habría dicho a la madre de la víctima antes de huir, según consta en el acta recogida por La FM.

En testimonio recogido por el mismo medio, Karina Rincón relató que el ataque se produjo sin previo aviso, después de regresar de una cena con amigos por motivo de su cumpleaños. “Yo lo había saludado, se encontraba en el escritorio, normal. Ingresó y tomó un pantalón y lo rompió por completo.

Me quedé sorprendida en la cama sentada y le dije, ¿qué estás haciendo?”, narró la víctima en su declaración. Rincón describió cómo Medina tomó el martillo del baño social y comenzó a golpearla con velocidad y fuerza. “Inmediatamente yo tenía un martillazo en mi cabeza”, afirmó.

Testimonios familiares aportados al caso
Testimonios familiares aportados al caso señalan que Karina Rincón denunció violencia intrafamiliar en tres oportunidades sin obtener respuesta institucional efectiva - crédito Redes sociales Karina Rincón/Policía Nacional

Durante el ataque, la víctima intentó escapar para proteger a su hija de cinco años, que permanecía en el interior del apartamento. “En ese momento solamente se me vino un pensamiento en mi cabeza, quedó en blanco y yo pensaba: ‘no voy a morir, hoy no voy a morir, soy la madre de mi bebé y voy a estar viva’”.

Rincón añadió: “Recuerdo cuatro martillazos y en un momento me solté un poco, logré caminar hacia la habitación de mi bebé, abrí la puerta y la vi, pero él estaba detrás mío y me dio otro martillazo y perdí el conocimiento”.

La agresión fue interrumpida tras la intervención de vecinos alertados por los gritos de auxilio y los ladridos del perro de la víctima. El vigilante del edificio acudió acompañado de la Policía Nacional, obligando a Medina Villa a salir precipitadamente del lugar.

Antes de huir, llamó a la madre de Rincón para comunicarle que la había dejado muerta en el apartamento. El vigilante encontró a la víctima inconsciente y la condujo a la portería del edificio, donde, tras recuperar brevemente la conciencia, la agredida pidió que rescataran a su hija.

El ataque ocurrió tras el
El ataque ocurrió tras el cumpleaños de la víctima y fue interrumpido gracias a la intervención de vecinos alertados por los gritos y los ladridos del perro de Karina Rincón - crédito Redes sociales Karina Rincón

El proceso judicial contra José Urbano Medina Villa avanza con base en una acusación de tentativa de feminicidio agravado. Durante la audiencia, la fiscalía advirtió que, debido a la gravedad de los hechos y los antecedentes de violencia, la condena podría alcanzar hasta 40 años de prisión, aunque también se estima la posibilidad de que la pena sea de 30 años en función de la calificación final y la aceptación o rechazo de cargos.

El juicio está previsto para iniciar en mayo de este año, decisión que mantiene a la expectativa a organizaciones sociales y sectores que acompañan a la familia de la víctima. Karina Rincón, que ha hecho un llamado público de solidaridad para costear los elevados gastos médicos y de rehabilitación necesarios tras el ataque, se encuentra en proceso de recuperación física y psicológica.

Entre los factores que favorecieron un desenlace tan violento, Rincón identificó los celos posesivos de su expareja y el consumo ocasional de licor, que provocaban episodios de transformación de su comportamiento. En palabras de la víctima, “cuando consumía una copa de licor se transformaba en un monstruo”.

La Fiscalía General y la defensa solicitan que el caso de Karina Rincón sea considerado un llamado de atención frente a los mecanismos de protección y prevención en casos de violencia de género, tras constatar que las denuncias interpuestas no recibieron respuesta efectiva antes de la tentativa de feminicidio.

