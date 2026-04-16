Colombia

Fue revelada la millonaria cifra que Gustavo Petro ha gastado en viajes internacionales: lleva casi un año volando por el mundo

La revelación de documentos oficiales evidencia que el mandatario colombiano acumula 65 desplazamientos al extranjero durante su gestión, mientras el desembolso reportado genera inquietud sobre el manejo de fondos públicos en medio de una crisis fiscal

Guardar
Petro es cuestionado por su posible viaje al Caribe en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el Cauca - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro ha dedicado 276 días a viajes internacionales desde agosto de 2022, según datos oficiales divulgados en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro ha dedicado 276 días —equivalentes a nueve meses completos— a viajes internacionales desde agosto de 2022, mes en el que se posesionó como jefe de Estado en Colombia, con gastos que superan los USD 2.596.688 sólo en transporte, alojamiento y alimentación, en un contexto de crisis fiscal en Colombia y declaraciones oficiales preocupadas por el uso de los recursos públicos.

Los más de dos millones de dólares en pesos colombianos y con la TRM que cerró el miércoles 15 de abril de $3.578 por dólar el total de los gastado en los viajes diplomáticos del mandatario colombiano suma $9,290,949,664, aunque sería un poco más debido a que en fechas anteriores el precio de la divisa estuvo por encima de los $4.000.

Los datos fueron revelados por el representante a la Cámara Julio César Triana, que documentó el gasto a través de derechos de petición y mostró la correlación entre la frecuencia de los desplazamientos y el monto invertido, que ha avivado el debate sobre la gestión gubernamental.

El representante Julio César Triana reveló que el presidente suma 65 viajes al extranjero, sin incluir el costo del combustible del avión presidencial - crédito @TrianaCongreso/X
El representante Julio César Triana reveló que el presidente suma 65 viajes al extranjero, sin incluir el costo del combustible del avión presidencial - crédito @TrianaCongreso/X

“El presidente Petro ha estado más de 9 meses fuera del país (276 días exactamente) y ya completa 65 viajes internacionales, a propósito de su gira de hoy por Barcelona”, expresó el congresista en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La magnitud de los recursos asignados a estas giras internacionales fue puntualizada por Triana: “Hasta diciembre del 2025, estos ‘viajes’ han costado más de 9 mil millones de pesos colombianos (2.596.688 dólares) en alojamiento, transporte y alimentación”.

El informe presentado por Triana define una agenda internacional que ha llevado al mandatario a realizar 65 viajes fuera del país, sin que estos gastos incluyan el consumo de combustible del avión presidencial ni otros gastos asociados.

Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de las giras internacionales de Petro superan los USD 2.596.688, en plena crisis fiscal en Colombia - crédito @TrianaCongreso/X
Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de las giras internacionales de Petro superan los USD 2.596.688, en plena crisis fiscal en Colombia - crédito @TrianaCongreso/X

Esta cifra, destaca el congresista de Cambio Radical, ilustra el volumen de fondos públicos comprometidos en un contexto de emergencias económicas y reformas tributarias anunciadas recientemente por el Gobierno de Petro.

A su juicio, la inversión no se habría traducido en mejoras palpables para Colombia: “sólo vemos derroche y mal uso de los recursos públicos”.

El seguimiento de los viajes comenzó el 29 de agosto de 2022, cuando Petro se desplazó a Lima, Perú, generando un gasto superior a USD 4.000 tan solo en transporte local, según la información obtenida por Triana.

El gasto detallado para alimentación, hospedaje y movilidad interna evidencia un uso sin precedentes de recursos en la historia presidencial de Colombia - crédito @TrianaCongreso/X
El gasto detallado para alimentación, hospedaje y movilidad interna evidencia un uso sin precedentes de recursos en la historia presidencial de Colombia - crédito @TrianaCongreso/X

Desde esa fecha, el presidente ha visitado, entre otras ciudades y países, Nueva York, Caracas, Egipto, Francia, Ciudad de México, Brasilia, Berlín, Bruselas y Beijing; con desplazamientos futuros programados hasta abril de 2026, incluida una visita a Barcelona, España prevista del 15 al 21 de abril de ese año.

La agenda incluye también recorridos por Emiratos Árabes, Qatar, Haití y Japón, reflejando una actividad diplomática persistente y transversal a su periodo de Gobierno.

“Mientras tanto, Colombia enfrenta una crisis fiscal cada vez más profunda: en medio de emergencias económicas declaradas y reformas tributarias anunciadas, mientras solo vemos derroche y mal uso de los recursos públicos”, agregó Triana.

El representante Triana resaltó, en repetidas oportunidades, la importancia de conectar la gestión de los recursos públicos con el impacto real en la vida de los colombianos. “Eso sin contar el grave problema de seguridad que enfrentan las regiones. Pero claro, tenemos un presidente que prioriza el activismo internacional en lugar de ocuparse de los problemas del país que dice gobernar”, indicó el congresista.

Las giras presidenciales priorizan la agenda diplomática, mientras sectores políticos señalan la desatención a la seguridad y problemas internos del país - crédito @TrianaCongreso/X
Las giras presidenciales priorizan la agenda diplomática, mientras sectores políticos señalan la desatención a la seguridad y problemas internos del país - crédito @TrianaCongreso/X

La duración acumulada de los viajes, sumada al gasto reportado, aparece para el congresista como una señal de desproporción frente a las necesidades internas.

Entre los viajes documentados, destacan los realizados a los Estados Unidos, con visitas a Nueva York, Washington y Chicago en distintas fechas; países europeos como Suiza, Francia, Alemania, Italia y España; así como recorridos por Latinoamérica, el Caribe, Asia y Oriente Medio.

De acuerdo con el calendario presentado por Triana, el tiempo fuera del territorio colombiano alcanzará los 276 días al culminar la gira prevista para abril de 2026.

La investigación detalló el uso de recursos para alimentación, hospedaje y desplazamientos internos en cada destino, sin incluir aún el costo del combustible de la aeronave presidencial.

La cifra total de gastos —más de USD 2,5 millones— constituye, a juicio del congresista, un hecho sin precedentes para un jefe de Estado colombiano, especialmente en un periodo marcado por discusiones sobre la sostenibilidad fiscal y la urgencia de reformas tributarias.

Temas Relacionados

Gustavo PetroViajes internacionalesJulio César TrianaCámara de RepresentantesColombia-noticias

Más Noticias

Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Corinthians ante Santa Fe por la Copa Libertadores: “Comienzo perfecto”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto cayó en su visita a São Paulo, y comienza a quedarse atrás en la tabla de posiciones del torneo continental

Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Corinthians ante Santa Fe por la Copa Libertadores: “Comienzo perfecto”

La justicia colombiana absolvió a Laura Moreno por falta de pruebas en el caso Colmenares: así fue vinculada a la investigación

El proceso judicial se remonta a la madrugada del 31 de octubre de 2010, cuando Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes, fue hallado sin vida en un caño del parque El Virrey, en el norte de Bogotá

La justicia colombiana absolvió a Laura Moreno por falta de pruebas en el caso Colmenares: así fue vinculada a la investigación

Consejo de Estado mantiene las restricciones a las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro

El alto tribunal rechazó las impugnaciones presentadas por Rtvc, la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el jefe de Estado

Consejo de Estado mantiene las restricciones a las alocuciones presidenciales de Gustavo Petro

Luis Díaz ubica su gol ante el Real Madrid en Champions League entre los mejores de su carrera: “Está en el top tres”

El colombiano marcó dos de los seis goles con los que el Bayern Múnich derrotó al equipo español en la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones

Luis Díaz ubica su gol ante el Real Madrid en Champions League entre los mejores de su carrera: “Está en el top tres”

Daniel Quintero arremetió contra Paloma Valencia tras ser nombrado nuevo superintendente Nacional de Salud: “No quieren a Colombia”

El exalcalde de Medellín sostuvo que la oposición busca bloquear la reforma sanitaria y responsabilizó al uribismo por el deterioro del sector

Daniel Quintero arremetió contra Paloma Valencia tras ser nombrado nuevo superintendente Nacional de Salud: “No quieren a Colombia”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que generó rumores y desató todo tipo de reacciones en redes sociales

Shakira le puso fecha al estreno del videoclip de “Algo Tú” con Beéle: “La cuenta regresiva empieza ya”

Shakira se pronunció tras confirmarse que no ingresará al Salón de la Fama del Rock N’ Roll

Esposa de Luis Díaz le dedicó emotivo mensaje tras victoria del Bayern Múnich sobre el Real Madrid: “Nunca dudé”

Deportes

Luis Díaz ubica su gol ante el Real Madrid en Champions League entre los mejores de su carrera: “Está en el top tres”

Luis Díaz ubica su gol ante el Real Madrid en Champions League entre los mejores de su carrera: “Está en el top tres”

Millonarios sumó su primera victoria en la Copa Sudamericana: superó a Boston River por la mínima diferencia

América de Cali se impuso 2-1 en casa frente a Alianza Atlético de Perú en la Copa Sudamericana

Santa Fe perdió en Brasil y se complicó en la Copa Libertadores: Corinthians le ganó por 2-0

Santa Fe le apunta a su próximo partido en la Copa Libertadores: esta es la fecha y el rival