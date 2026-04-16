Fue revelada la millonaria cifra que Gustavo Petro ha gastado en viajes internacionales: lleva casi un año volando por el mundo

Gustavo Petro ha dedicado 276 días a viajes internacionales desde agosto de 2022, según datos oficiales divulgados en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro ha dedicado 276 días —equivalentes a nueve meses completos— a viajes internacionales desde agosto de 2022, mes en el que se posesionó como jefe de Estado en Colombia, con gastos que superan los USD 2.596.688 sólo en transporte, alojamiento y alimentación, en un contexto de crisis fiscal en Colombia y declaraciones oficiales preocupadas por el uso de los recursos públicos.

Los más de dos millones de dólares en pesos colombianos y con la TRM que cerró el miércoles 15 de abril de $3.578 por dólar el total de los gastado en los viajes diplomáticos del mandatario colombiano suma $9,290,949,664, aunque sería un poco más debido a que en fechas anteriores el precio de la divisa estuvo por encima de los $4.000.

Los datos fueron revelados por el representante a la Cámara Julio César Triana, que documentó el gasto a través de derechos de petición y mostró la correlación entre la frecuencia de los desplazamientos y el monto invertido, que ha avivado el debate sobre la gestión gubernamental.

El representante Julio César Triana reveló que el presidente suma 65 viajes al extranjero, sin incluir el costo del combustible del avión presidencial - crédito @TrianaCongreso/X

“El presidente Petro ha estado más de 9 meses fuera del país (276 días exactamente) y ya completa 65 viajes internacionales, a propósito de su gira de hoy por Barcelona”, expresó el congresista en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La magnitud de los recursos asignados a estas giras internacionales fue puntualizada por Triana: “Hasta diciembre del 2025, estos ‘viajes’ han costado más de 9 mil millones de pesos colombianos (2.596.688 dólares) en alojamiento, transporte y alimentación”.

El informe presentado por Triana define una agenda internacional que ha llevado al mandatario a realizar 65 viajes fuera del país, sin que estos gastos incluyan el consumo de combustible del avión presidencial ni otros gastos asociados.

Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de las giras internacionales de Petro superan los USD 2.596.688, en plena crisis fiscal en Colombia - crédito @TrianaCongreso/X

Esta cifra, destaca el congresista de Cambio Radical, ilustra el volumen de fondos públicos comprometidos en un contexto de emergencias económicas y reformas tributarias anunciadas recientemente por el Gobierno de Petro.

A su juicio, la inversión no se habría traducido en mejoras palpables para Colombia: “sólo vemos derroche y mal uso de los recursos públicos”.

El seguimiento de los viajes comenzó el 29 de agosto de 2022, cuando Petro se desplazó a Lima, Perú, generando un gasto superior a USD 4.000 tan solo en transporte local, según la información obtenida por Triana.

El gasto detallado para alimentación, hospedaje y movilidad interna evidencia un uso sin precedentes de recursos en la historia presidencial de Colombia - crédito @TrianaCongreso/X

Desde esa fecha, el presidente ha visitado, entre otras ciudades y países, Nueva York, Caracas, Egipto, Francia, Ciudad de México, Brasilia, Berlín, Bruselas y Beijing; con desplazamientos futuros programados hasta abril de 2026, incluida una visita a Barcelona, España prevista del 15 al 21 de abril de ese año.

La agenda incluye también recorridos por Emiratos Árabes, Qatar, Haití y Japón, reflejando una actividad diplomática persistente y transversal a su periodo de Gobierno.

“Mientras tanto, Colombia enfrenta una crisis fiscal cada vez más profunda: en medio de emergencias económicas declaradas y reformas tributarias anunciadas, mientras solo vemos derroche y mal uso de los recursos públicos”, agregó Triana.

El representante Triana resaltó, en repetidas oportunidades, la importancia de conectar la gestión de los recursos públicos con el impacto real en la vida de los colombianos. “Eso sin contar el grave problema de seguridad que enfrentan las regiones. Pero claro, tenemos un presidente que prioriza el activismo internacional en lugar de ocuparse de los problemas del país que dice gobernar”, indicó el congresista.

Las giras presidenciales priorizan la agenda diplomática, mientras sectores políticos señalan la desatención a la seguridad y problemas internos del país - crédito @TrianaCongreso/X

La duración acumulada de los viajes, sumada al gasto reportado, aparece para el congresista como una señal de desproporción frente a las necesidades internas.

Entre los viajes documentados, destacan los realizados a los Estados Unidos, con visitas a Nueva York, Washington y Chicago en distintas fechas; países europeos como Suiza, Francia, Alemania, Italia y España; así como recorridos por Latinoamérica, el Caribe, Asia y Oriente Medio.

De acuerdo con el calendario presentado por Triana, el tiempo fuera del territorio colombiano alcanzará los 276 días al culminar la gira prevista para abril de 2026.

La investigación detalló el uso de recursos para alimentación, hospedaje y desplazamientos internos en cada destino, sin incluir aún el costo del combustible de la aeronave presidencial.

La cifra total de gastos —más de USD 2,5 millones— constituye, a juicio del congresista, un hecho sin precedentes para un jefe de Estado colombiano, especialmente en un periodo marcado por discusiones sobre la sostenibilidad fiscal y la urgencia de reformas tributarias.