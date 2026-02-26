A la ‘influencer’ Karina García le recodaron su pasado con Altafulla y así reaccioní: “Caí por boba”

Durante la transmisión de 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia', la paisa fue interrogada sobre su noviazgo con el ganador de la segunda temporada y rechazó abordar el tema al aire - crédito @detodito8600/TikTok

La historia entre la creadora de contenido Karina García y el cantante Andrés Altafulla fue probablemente la gran historia de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en 2025.

El artista barranquillero ingresó a mitad de la competencia y no tardó en acercarse a ella —luego de un intento infructuoso con la influencer Melissa Gate— en lo que terminó siendo uno de los romances de dicha edición.

Su noviazgo dividió a la audiencia y a los participantes, escalando al punto de que se habló de escenas subidas de tono debajo de las cobijas, que tuvieron lugar en altas horas de la noche.

Karina fue eliminada poco después de decidirse el Top 10, pero Altafulla siguió en competencia con el apoyo de los fans de la paisa, que regresó para liderar la campaña final de votación con la que se convirtió en el vencedor.

Karina García y Altafulla anunciaron su separación en septiembre de 2025, sin dar explicaciones claras sobre los motivos - crédito cortesía del Canal RCN

Pero lo que parecía ser una historia duradera entre ambos terminó en septiembre de 2025, cuando ambos confirmaron su ruptura en medio de versiones cruzadas sobre las causas, que fueron desde infidelidades hasta un dinero adeudado.

Pese a los intentos de Karina por dejar esa historia en el pasado (incluyendo solicitudes de ella a sus fans para “soltar” dicha historia), el tema volvió a reflotar durante el más reciente episodio de Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia, exclusivo de la aplicación digital del Canal RCN.

Karina regresó al panel luego de unos días ausente por un viaje a Estados Unidos junto a Kris R, su actual pareja, apareciendo en la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro 2026 días atrás en Miami. En su programa de regreso estaba como invitada Sara Uribe, exparticipante de la actual temporada del reality show, y fue esta quien trajo a colación el nombre de Altafulla.

Sara Uribe cuenta sin filtros las tres cosas más difíciles que vivió en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

El motivo de la mención al barranquillero se debió a que ambas mujeres dialogaban acerca de los detalles especiales que deberían tener los hombres con las mujeres, motivo por el que Sara puso el nombre de Altafulla sobre la mesa.

“¿Con usted lo hizo Altafulla? (…) Hable de un equivalente a lo que tiene que hacer un hombre, mínimo para conquistarla a usted”, le preguntó Sara a Karina, quien evidenció un gesto de desgano e incomodidad.

Karina respondió: “Ja, Next cambiemos de tema. Mi reina, mi pasado quedó atrás. No me interesa hablar de mi pasado. Me da pereza hablar de él. (…) Mira yo te voy a hacer sincera, yo ahí caí por boba porque estaba encerrada y me dejé llevar como de mis emociones”, afirmó.

“Obviamente hay recuerdos lindos, pero ya hasta ahí”, añadió, dando por cerrada la conversación.

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026

Karina García, Blessd, Altafulla y Kris R, coincidieron en los Premios Lo Nuestro 2026, generando inquetud por un posible reencuentro entre los involucrados - crédito @blessd @karinagarciaoficiall y @altafulla/Instagram

La presencia de Karina en la gala celebrada en el Kaseya Center de Miami el pasado jueves 19 de febrero no fue el único motivo de interés a su alrededor. Y es que por allí también pasaron justamente dos de las exparejas de la paisa: Altafulla y Blessd.

El primero asistió al evento acompañando a Hamilton, mientras que el segundo llegó acompañado de su socio habitual, Ovy On The Drums.

La expectativa creció entre los seguidores y usuarios de redes sociales con las publicaciones de todos los involucrados, generando la pregunta de qué sucedería si se produjera algún encuentro entre todos ellos. Aunque parecía inevitable que Karina coincidiera con Blessd o Altafulla, todo indica que el encuentro no tuvo lugar, o por lo menos no hubo evidencia audiovisual del mismo.

Los que sí se encontraron fueron Blessd y Altafulla, que se saludaron de manera formal, dándose la mano y compartieron un abrazo fraternal, disipando cualquier posibilidad de incomodidad que hubiese circulado previamente.