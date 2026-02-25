Violencia contra la mujer: las regiones con mayor cantidad de casos de feminicidios y abuso sexual

Los elevados índices en municipios aislados demuestran la importancia de la urgencia de respuesta gubernamental estructural - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Las cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo muestran que en 2025 los registros de la Fiscalía General de la Nación contabilizaron 118 feminicidios, 333 tentativas y 28 transfeminicidios en Colombia, datos que generan alarma por la seguridad de las mujeres en todo el territorio nacional, aunque hay algunas regiones específicas en las que se contabiliza una mayor cantidad de hechos.

De acuerdo con el reporte oficial, estos casos se suman a los 2 feminicidios y 26 tentativas que fueron documentados en el primer mes de 2026, lo que se convierte en un ejemplo de la persistencia y gravedad de la violencia de género en el país.

Además, se evidencia una concentración de los indicadores más altos en territorios concretos, lo que lleva a la Defensoría a demandar una respuesta integral y urgente del Estado colombiano en estas zonas específicamente, según el informe que fue difundido por Blu Radio.

Caquetá, Amazonas y Casanare lideran las tasas de feminicidio en el país

Al analizar la tasa de feminicidio por cada 100.000 mujeres, la información oficial sitúa a Caquetá, Amazonas y Casanare como los territorios con los índices más altos, seguidos por San Andrés.

La concentración significativa en regiones de la Amazonía y en zonas de frontera demuestra las vulnerabilidades y riesgos que, asociadas a las características geográficas y la debilidad institucional, favorecen la persistencia de estas violencias.

Un nuevo informe pone en evidencia a los territorios más afectados y los desafíos urgentes que enfrentan las mujeres frente a la falta de protección - crédito Colprensa

El informe también indica que el 2025 cerró con 193 mujeres víctimas de trata de personas, de este total, 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes, lo que causa una mayor preocupación entre las autoridades, padres y cuidadores. En este delito, las tasas más elevadas se documentaron en Norte de Santander y San Andrés, seguidos de Meta y Bogotá.

Delitos sexuales y explotación de niñas: cifras alarmantes en zonas periféricas

La Defensoría del Pueblo informa que los delitos sexuales contra mujeres permanecen entre las formas más recurrentes y voluminosas de violencia. En 2025 se reportaron 15.729 hechos, de estos, son 8.644 los que corresponden a niñas y adolescentes, superando el 50% del total de víctimas. Las tasas más altas de agresiones sexuales se encuentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas.

En enero de 2026 ya se contabilizaban 963 casos de violencia sexual, incluyendo 453 que afectaron a menores de edad. Respecto a la explotación sexual de niñas y adolescentes, en 2025 hubo 151 víctimas, con una mayor cantidad de cifras en regiones como Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia.

Las niñas y adolescentes también se ven afectadas por estas violencias en el país - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La entidad resaltó que la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema de gran magnitud, debido a que en 2025 se registraron 14.860 casos de agresión contra mujeres. Las mayores tasas se presentaron en Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo alertó: “Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, haciendo así un llamado a las autoridades locales y nacionales para actuar frente a esta problemática que continúa dejando víctimas.

Los casos ocurridos e el país han desatado la indignación de la comunidad - crédito Colprensa

Finalmente, la institución afirmó que la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad del Estado colombiano, que debe fortalecer las campañas y educación en todas las ciudades y municipios del país para evitar que los agresores se continúen formando desde temprana edad.

Además, se espera que sean involucradas las familias, con el fin de demostrar desde el ejemplo en el hogar y así formar una sociedad que no tenga que lamentar ataques fatales en contra de la mujer a diario.