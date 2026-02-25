Taxi en Suba captado invadiendo zona peatonal acumula más de $8 millones en multas sin pagar desde 2015

Las imágenes muestran el momento en que el conductor abandona la calzada y transita por la zona peatonal, obligando a varios peatones a apartarse para evitar ser arrollados. - crédito @MunirCardenas/X

Un taxi fue captado en video el pasado lunes 23 de febrero en la localidad de Suba, en Bogotá, mientras realizaba una maniobra peligrosa al circular por el andén para evadir un trancón. El hecho, que quedó registrado en un clip de 11 segundos, generó una rápida reacción en redes sociales y derivó en la revisión del historial del vehículo en plataformas oficiales.

Las imágenes fueron dadas a conocer por Munir Cárdenas Kadamani a través de su cuenta en X. En el material audiovisual se observa el momento en que el conductor abandona la calzada y se sube a la zona peatonal, transitando a una velocidad considerable. En el video también se aprecia cómo varias personas deben apartarse para evitar ser arrolladas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El vehículo circuló sobre la acera peatonal en plena vía pública, en una maniobra que quedó ampliamente difundida en plataformas digitales.

Tras la publicación del video, usuarios en redes sociales consultaron la información del taxi en el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).

De acuerdo con el reporte con fecha de expedición del 23 de febrero de 2026, el vehículo registra un saldo pendiente de $8.206.163 por concepto de comparendos y multas.

El historial arroja un total de 14 registros históricos. De estos:

7 corresponden al código C29, relacionado con conducir a una velocidad superior a la máxima permitida.

13 infracciones figuran en estado “Pendiente de pago”.

1 aparece en estado “Pendiente curso”.

Usuarios consultaron el historial del vehículo en el Simit y evidenciaron 14 comparendos, la mayoría en estado pendiente. - crédito @MunirCardenas/X

Según lo observado en la plataforma, algunas de las deudas se remontan a octubre de 2015. Esta información fue compartida y replicada por usuarios en redes sociales, donde se cuestionó que el vehículo continúe operando con una millonaria mora.

En su publicación, Munir Cárdenas escribió: “¿Por qué sigue manejando? ¿Dónde están las autoridades? ¿Esperan un muerto?”, en referencia al historial del automotor y a la maniobra registrada en video.

Debate en redes sociales

El caso ha generado un amplio debate digital sobre el control a los vehículos que prestan servicio público en Bogotá. Los comentarios se han centrado en la acumulación de infracciones y el estado de las multas pendientes.

La circulación del taxi por el andén, sumada al historial de comparendos, fue ampliamente compartida en diferentes plataformas sociales, donde usuarios exigieron acciones por parte de las autoridades competentes.

Tras la difusión del video, la Secretaría Distrital de Movilidad respondió públicamente al contenido compartido por Cárdenas informando que “el caso ya está en verificación y se esta adelantando la identificación del conductor del vehículo para aplicar las sanciones a las que haya lugar por las infracciones evidenciadas”.

Además afirmaron que los andenes son espacios exclusivos para peatones y ningún vehículo puede transitar por allí, ya que “este tipo de comportamientos ponen en riesgo la vida de las personas y no serán tolerados”.

La Secretaría de Movilidad anuncio la verificación del caso - crédito @SectorMovilidad/X

Capturan a otro taxista en Suba por modalidad de ‘cambiazo’

En un hecho distinto, pero también relacionado con el servicio de taxi en Bogotá, el sábado 21 de febrero fue llevado a la cárcel un conductor señalado de cometer la modalidad de hurto conocida como ‘cambiazo’.

Bajo la estrategia integral de seguridad “Bogotá Camina Segura”, las autoridades informaron sobre la detención de un taxista en la localidad de Suba, en el noroccidente de la ciudad.

Según la investigación, el hombre ofrecía el pago con datáfono a los pasajeros con el argumento de brindar facilidades de pago. Sin embargo, presuntamente manipulaba el dispositivo para demorar la transacción y, ante cualquier descuido, se quedaba con la tarjeta original del usuario, entregando a cambio una réplica.

A la cárcel taxista que ofrecía servicio de datáfono para presuntamente hacer ‘cambiazo’ de tarjetas bancarias - crédito Secretaría de Seguridad

Con la tarjeta en su poder, junto con la clave y los datos del propietario, se dirigía a cajeros electrónicos para realizar retiros de dinero. De acuerdo con las denuncias de por lo menos 35 víctimas, el capturado se habría apropiado de más de $379 millones.

Durante la diligencia de registro y allanamiento realizada en Suba, las autoridades incautaron dos datáfonos, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y 34 tarjetas débito y crédito. Al momento de la captura también le fueron halladas dos credenciales adicionales pertenecientes a otras personas.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.