Colombia

Hombre que atacó a martillazos a un guarda de seguridad en Transmilenio fue capturado por la Policía

El trabajador le pidió a un usuario que validara el ingreso, pues este pretendía entrar al sistema de forma irregular. Ante su solicitud el agresor regresó y lo golpeó por la espalda

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En las cámaras de seguridad del sistema quedó registrado el momento en el que el sujeto no solo evadió el pasaje, sino que golpeó con un martillo al funcionario que le pidió validarlo - crédito @SeguridadBOG / X

Un hombre fue capturado en la mañana del miércoles 10 de junio de 2026 tras atacar con un martillo a un guarda de seguridad de Transmilenio en el Portal 20 de Julio, ubicado al sur de la capital del país, luego de que el trabajador le solicitara pagar el pasaje que intentaba evadir.

Según la información de la Secretaría Distrital de Seguridad, el personal de seguridad detectó el intento de ingreso irregular de una pareja al sistema, por lo que continuó con el protocolo que exige su trabajo e hizo el respectivo reclamo.

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Tras la recomendación para que regresaran a validar el pasaje, el agresor lanzó amenazas e insultos y luego sacó un martillo de su maleta, objeto que utilizó para propinarle un fuerte golpe al trabajador sin que él se percatara, puesto que el ataque ocurrió por la espalda.

Después de la violenta agresión, personal de la Policía Metropolitana de Bogotá capturó al señalado atacante y lo dejó a disposición de la justicia, mientras la víctima inició el proceso de denuncia penal ante las autoridades.

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Acuarela: hombre golpea a celador de TransMilenio con martillo; sangre en la cabeza del celador, una mujer y un niño cerca, bus rojo al fondo.
Un usuario del sistema TransMilenio golpeó con un martillo en la cabeza a un celador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Afortunadamente, el vigilante llevaba los elementos de protección de su uniforme y el casco evitó que el ataque tuviera consecuencias más graves para la víctima.

“Esta indumentaria, implementada recientemente para el personal operativo y de seguridad del sistema, busca proteger la integridad de los trabajadores frente a hechos de violencia asociados a intentos de evasión del pago del pasaje y otras situaciones que afectan la convivencia en el transporte público”, explicó la Secretaría Distrital de Seguridad.

En su comunicado oficial, la entidad no solo rechazó la agresión, sino que le recordó a los usuarios del sistema que estos hechos son conductas sancionables que pueden derivar en procesos penales: “Quienes incurran en este tipo de comportamientos deberán responder ante las autoridades por poner en riesgo la vida e integridad de trabajadores y usuarios del sistema”.

Del mismo modo, se realizó un llamado para que los ciudadanos puedan reportar situaciones de violencia o alteraciones de convivencia a la Línea 123 o a las autoridades presentes en el sistema, con el fin de que actúen lo más rápido posible y así se evite que los delincuentes y agresores continúen afectando la seguridad de los pasajeros y funcionarios de Transmilenio.

Transmilenio permite solicitar devolución del pasaje por interrupciones ajenas al usuario - crédito Colprensa
Hay preocupación por la cantidad de ataques dentro del sistema - crédito Colprensa

El video causó reacciones de indignación entre la comunidad, que pidió una mayor supervisión en el sistema, puesto que no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo. Incluso, varias personas han resultado con lesiones de gravedad por causa de delincuentes que emplean todo tipo de armas para atacarlos.

Uno de los primeros en pronunciarse tras la difusión del material audiovisual fue el concejal de Bogotá Juan David Quintero, que pidió atención real a estas situaciones.

“¡Esto YA SE SALIÓ DE CONTROL! Un delincuente intentó matar con UN MARTILLAZO en la cabeza a un guarda de Transmilenio en el Portal 20 de julio, solo por decirle que pagara el pasaje. Este nivel de violencia HAY QUE RECHAZARLO contundentemente. El casco salvó al guarda de una tragedia para su familia. ¿A eso quieren llegar los delincuentes que evaden el pasaje? Pido urgentemente la intervención de la Policía para blindar Transmilenio y acabar con estos ataques".

El concejal Quintero pide intervención de la policía y rechaza los actos violentos en el sistema de transporte - crédito Prensa Juan David Quintero

Sin embargo, este no fue el único llamado, pues entre las reacciones de la comunidad se destacan algunas como: “Intento de homicidio. No vayan a maquillar eso”, “Ese tipo no puede viajar con la gente. Guárdenlo un buen tiempo y que le enseñen modales en la cárcel” y “En esa estación todos los días sale alguna noticia de violencia, cuando la Alcaldía va a poner más policías”.

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