Vicky Dávila calificó de maniobra política la suspensión de Gustavo Petro: “Un autogolpe, una burrada jurídica”

La periodista y excandidata presidencial aseguró que, en su opinión, la medida es "un autogolpe" para beneficiar la campaña de Iván Cepeda - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista Vicky Dávila publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales para pronunciarse sobre el auto impulsado por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gloria Arizabaleta, que ordenaba, en un primer momento, la suspensión del presidente Gustavo Petro.

La medida, que fue calificada por Dávila como un “autoatentado político”, habría buscado favorecer a Iván Cepeda en el actual proceso electoral ante la desventaja frente a Abelardo de la Espriella, según la periodista.

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De acuerdo con Dávila, los factores que rodean el hecho serían muy dicientes, ya que Gloria Arizabaleta, además de ser congresista del Pacto Histórico, es la exesposa de Roy Barreras, una de las figuras políticas más cercanas al jefe de Estado.

Vicky Dávila acusó a Gloria Arizabaleta de ser un instrumento político al ordenar con un auto la suspensión provisional de Gustavo Petro de su cargo - crédito Lina Gasca/Colprensa

En un video difundido junto a su publicación, Dávila sostuvo: “La suspensión de Petro de su cargo como presidente es un autoatentado político y legislativo. Es que es una burrada jurídica en medio del desespero, porque Iván Cepeda está perdiendo las elecciones frente a Abelardo de la Espriella. El instrumento fue sin duda la congresista Gloria Arizabaleta (...) La tramoya a once días de elecciones queda al descubierto solita. Es que es muy burda, pero son capaces de todo para quedarse con la presidencia ante un hecho irrebatible: Iván Cepeda no dio la talla teniendo a Petro, el gobierno y todo al servicio de su campaña y además a los grupos armados presionando en los territorios con fusiles a los ciudadanos para que voten por él”, dijo.

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En medio de la polémica, se conoció que en menos de cinco horas, la representante Arizabaleta modificó su decisión inicial y presentó una rectificación al auto que proponía la suspensión provisional contra Petro por participar en política durante la época electoral.

Al respecto, Vicky Dávila afirmó que, pese a que “a esta hora no se sabe si la suspensión de Petro se va a hacer efectiva o no”, el presidente “va a permitir victimizarse, agitar la calle”, para poder “ayudar” a Iván Cepeda, ya que “había advertido que se pondría al frente de la campaña de su heredero Cepeda y hasta habría contemplado renunciar”.

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Vicky Dávila aseguró que la decisión de apoyar a Iván Cepeda tendría que ver con una potencial "pérdida" de las elecciones frente al candidato Abelardo de la Espriella - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista recordó el antecedente del mandatario cuando fue suspendido de la Alcaldía de Bogotá, situación que precedió a su llegada a la presidencia con la movilización de sus bases sociales. En su mensaje, Dávila calificó a Petro como “macabro, maquiavélico” y sostuvo que “Cepeda es aún peor”.

El “reversazo” de Gloria Arizabaleta con la suspensión de Petro: dejó la decisión en manos de la Comisión de Acusaciones

Mientras tanto, la congresista del Pacto Histórico presentó una adición al auto ante la Comisión de Acusaciones, en la que aclaró que cualquier medida de suspensión solo podría concretarse si es votada por dicha célula legislativa, según lo establece el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.

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Según el nuevo documento, con esta corrección se aclara que el procedimiento requiere primero una discusión y votación interna en la Comisión antes de cualquier traslado al Senado.

Segundo Auto Gloria Arizabaleta suspensión Gustavo Petro - crédito Captura de Pantalla X

A su vez, desde Nueva York, Estados Unidos, donde participa en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro rechazó la solicitud de suspensión presentada por Arizabaleta, y explicó:

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“La Comisión de Acusaciones, hasta donde yo sé, no ha pedido mi suspensión. Es una congresista, cuyo abogado es el señor Ibáñez, miembro de mi oposición más radical, ha pedido ante la Comisión que se me suspenda, eso necesita una votación posterior. Estamos en la primera fase. Es decir, no están hablando ante un presidente suspendido como fue la primera intención comunicacional. Ya veremos las votaciones”, dijo.

Petro agregó que, en su opinión y en la de varios expertos legales, la Comisión de Acusaciones no tiene la competencia para suspender a un presidente, ya que solo representa una de las dos cámaras del Congreso colombiano.

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