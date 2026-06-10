Colombia

Embajada de Colombia en Estados Unidos defendió a Petro tras orden de suspensión: aseguró que seguirá en pleno ejercicio de sus funciones

La representación diplomática señaló que el mandatario mantiene vigentes sus facultades constitucionales y legales mientras cumple agenda oficial en Nueva York

Guardar
Google icon
La representación diplomática señaló que los reportes sobre una supuesta suspensión del mandatario no reflejan el procedimiento constitucional y legal establecido en Colombia - crédito @gustavopetrourrego/IG y X
La representación diplomática señaló que los reportes sobre una supuesta suspensión del mandatario no reflejan el procedimiento constitucional y legal establecido en Colombia - crédito @gustavopetrourrego/IG y X

La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió el miércoles 10 de junio un comunicado en el que aseguró que el presidente Gustavo Petro Urrego continúa ejerciendo plenamente sus funciones constitucionales y legales, en medio de los reportes difundidos durante la jornada sobre una supuesta suspensión de sus funciones como jefe de Estado.

El pronunciamiento de la misión diplomática se produjo mientras el mandatario ejerce la presidencia de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York. La aclaración surge después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenara una suspensión provisional contra Petro hasta el 21 de junio, dentro de una investigación relacionada con una presunta participación en política.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado divulgado desde Washington, la embajada manifestó que las versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales no corresponden al procedimiento establecido por la Constitución y las leyes colombianas para una eventual suspensión de las funciones presidenciales.

“(...) la Embajada de Colombia en Estados Unidos informa que el señor Presidente de la República, S.E. Gustavo Petro Urrego, está en pleno ejercicio de las funciones constitucionales y legales”, indicó la representación diplomática.

PUBLICIDAD

Según la Embajada, cualquier decisión relacionada con una eventual suspensión presidencial debe surtir los mecanismos previstos por la Constitución y ser adoptada de manera colectiva por el Congreso de la República - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos
Según la Embajada, cualquier decisión relacionada con una eventual suspensión presidencial debe surtir los mecanismos previstos por la Constitución y ser adoptada de manera colectiva por el Congreso de la República - crédito Embajada de Colombia en Estados Unidos

En el documento, la embajada señaló que una medida de suspensión contra el presidente de la República no puede entenderse por fuera de los procedimientos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano. Según la comunicación oficial, “los referidos reportes no reflejan el proceso de rango constitucional y legal que el ordenamiento colombiano establece para que una medida de suspensión de funciones como la que ha sido difundida pudiese, si fuese del caso, ser adoptada legalmente, de manera colectiva, por el Congreso de la República”.

La embajada señaló además que Petro conserva plenamente la investidura. Se reitera que el señor Presidente de la República, S.E. Gustavo Petro Urrego, está plenamente investido de las facultades y en ejercicio de las funciones constitucionales y legales atinentes a su cargo y actualmente se encuentra ejerciendo la presidencia de Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York”, concluyó el comunicado.

La suspensión provisional ordenada por la Comisión de Acusaciones

La decisión fue sustentada en una supuesta vulneración de las normas de neutralidad que deben observar los servidores públicos durante procesos electorales - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia
La decisión fue sustentada en una supuesta vulneración de las normas de neutralidad que deben observar los servidores públicos durante procesos electorales - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

Durante la mañana del mismo miércoles 10 de junio, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, presidida por la congresista Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. La determinación fue sustentada en una supuesta infracción a las normas de neutralidad que deben observar quienes ejercen funciones públicas.

El documento oficial que respalda la decisión establece que “la suspensión provisional es una medida cautelar que el funcionario instructor puede adoptar durante la investigación por faltas graves o gravísimas”. La orden tendría vigencia hasta las 4:00 p. m. del 21 de junio, fecha en la que concluirá la jornada electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La decisión generó reacciones en distintos sectores políticos y dentro del Gobierno nacional, así como pronunciamientos relacionados con las competencias institucionales para adoptar una medida de esa naturaleza contra un presidente en ejercicio.

Petro cuestionó la competencia de la Comisión para suspenderlo

Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
Desde la sede de las Naciones Unidas, Petro rechazó la decisión y afirmó que, en su opinión, se violó la ley colombiana al ordenar su suspensión - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión y sostuvo que, en su criterio, la medida desconoce los procedimientos previstos por la legislación colombiana. “En mi opinión, se ha violado la ley de Colombia y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia”, declaró el mandatario al conocer la noticia de la suspensión provisional.

Petro también cuestionó la facultad de la Comisión de Investigación y Acusación para ordenar una medida de esa naturaleza contra un presidente de la República. “La Comisión de Acusación no es la que suspende” a un presidente, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que sostuvo que ello requeriría un procedimiento diferente dentro de las instancias judiciales y constitucionales correspondientes.

Asimismo, manifestó dudas sobre la competencia de la comisión para adoptar la medida y aseguró que se trataría de una operación destinada a extorsionar al Gobierno”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSuspensión PetroEmbajada de Colombia en Estados UnidosComisión de Investigación y AcusaciónGloria ArizabaletaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marca colombiana tuvo cambiar el diseño de la camiseta de Haití para la Copa del Mundo: esta fue la razón

La empresa bogotana anunció que ya modificó los aspectos solicitados por la FIFA

Marca colombiana tuvo cambiar el diseño de la camiseta de Haití para la Copa del Mundo: esta fue la razón

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

La selección de los escudos busca terminar su preparación previa al Mundial 2026 ante una de las potencias del continente africano

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

“Que no le metan cuento”: Gobierno Petro confirmó nuevas medidas para los empleados que trabajan tercerizados en las empresas

El endurecimiento de las reglas para el mercado laboral marca un cambio en los controles para las empresas, exige transparencia en las contrataciones y fomenta el compromiso con los derechos bajo nuevas regulaciones

“Que no le metan cuento”: Gobierno Petro confirmó nuevas medidas para los empleados que trabajan tercerizados en las empresas

Las frutas como fresa, arándano y uchuva aportan vitaminas y minerales clave para el organismo, según experto

Especialistas advierten que los jugos o zumos filtrados reducen la fibra dietaria, por lo que sugieren comerlas enteras o en preparaciones que mantengan la pulpa

Las frutas como fresa, arándano y uchuva aportan vitaminas y minerales clave para el organismo, según experto

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Petro cuestionó a Trump por apoyar a De la Espriella

El mandatario aseguró que el respaldo público es una falta a la Constitución colombiana

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: Petro cuestionó a Trump por apoyar a De la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

ENTRETENIMIENTO

Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

Karen Lizarazo y ‘El Tiempo Perfecto’ para volver al vallenato y sus raíces: “Es el álbum con el que más he conectado con la gente”

Juliana Calderón dejó ver cómo va su embarazo y habló sobre la identidad del papá de su hijo: podría ser la expareja de Aida Victoria Merlano

Se habría filtrado la final de ‘Masterchef Celebrity 2026’: ellos serían los cuatro finalistas

Karol G ‘encendió’ las redes sociales con sensuales fotos en bikini: “Mamacita”

La DJ Marcela Reyes reaccionó a las críticas por querer hablar públicamente de su relación con alias Pichi, condenado a más de 50 años por homicidio

Deportes

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Jermein Peña le tiene fe a un llamado de la selección Colombia por título con Junior: “Siento que me respira en la nuca”

Mario Yepes reveló la clave para que la selección Colombia supere en la próxima Copa del Mundo lo hecho en Brasil 2014

Portugal vs. Nigeria: hora y dónde ver el último amistoso de Cristiano Ronaldo previo a su debut en el Mundial 2026

Colombia termina su participación en el Maurice Revello sin conocer la victoria: empató ante Túnez en Tolón