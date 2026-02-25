Colombia

Proponen modelo de corresponsabilidad total para impulsar la reactivación económica y formalizar el campo en Colombia

Una iniciativa legislativa plantea que Estado, sector privado y comunidades trabajen conjuntamente para reducir la informalidad laboral, consolidar la Reforma Rural Integral y transformar la productividad territorial

El candidato abordó los detalles
El candidato abordó los detalles de una de sus propuestas principales

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado constitucionalista Gustavo García Figueroa, cabeza de lista al senado por el Frente Amplio Unitario, habló sobre sus propuestas de reactivación económica basadas en un modelo de corresponsabilidad total entre Estado, empresa y comunidad.

La iniciativa, que surge en un contexto de desafíos para la productividad territorial, plantea un esquema en el que el crecimiento nacional depende de una sinergia tripartita, bajo la premisa de que “todos ponen” para cerrar las brechas de desigualdad.

García Figueroa, exministro del Interior y reconocido líder del movimiento comunal, expuso que su propuesta busca enfrentar la alta informalidad laboral, que alcanzó un 55,7% a nivel nacional durante el trimestre octubre-diciembre de 2025, según datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El candidato sostiene que la solución no radica en el asistencialismo, sino en una nueva arquitectura de ejecución donde cada sector asume responsabilidades claramente definidas.

En la propuesta legislativa, el sector público tendría la función de garantizar la seguridad jurídica, facilitar acceso a crédito asequible y reforzar la institucionalidad agraria. Por su parte, el sector privado contribuiría mediante innovación y tecnología, integrando a los pequeños productores en cadenas de valor formales.

García es cabeza de lista
García es cabeza de lista al senado del Frente Amplio Unitario

El sector comunitario se fortalecería con el apoyo de los gobiernos a las Juntas de Acción Comunal (JAC), utilizando recursos públicos a través de convenios solidarios y alianzas público-populares. Según explicó García Figueroa, este modelo permitiría que “en el barrio la plata rinde más y se pierde menos”.

El núcleo de la propuesta de García Figueroa es la consolidación de la Reforma Rural Integral, un componente central de su agenda legislativa. Como promotor del Acto Legislativo que reconoció al campesino como sujeto de especial protección, subraya que la transformación territorial es clave para la paz sostenible. “Nuestra meta es la legalidad y la formalización. Necesitamos que cada colombiano tenga un pedazo de tierra que sea rentable y digno”, afirmó el candidato.

La propuesta incluye el fortalecimiento de la Jurisdicción Agraria para resolver conflictos de tierras de manera pacífica, así como una estrategia de formalización masiva que busca convertir la propiedad de la tierra en un requisito de acceso a créditos y proyectos productivos. Además, contempla alternativas lícitas para el campesinado, enfocadas en garantizar la presencia estatal en las regiones y proporcionar opciones de vida rentables y seguras.

El enfoque de García Figueroa atribuye al sector agropecuario el papel de motor de un “cambio sensato”. Plantea que, bajo el modelo de Alianza Público-Privada-Comunitaria, el agro puede dejar de ser un sector de subsistencia y convertirse en una industria moderna, capaz de potenciar la economía nacional y promover la equidad territorial.

“La economía popular no es marginalidad; es el motor que, junto a la propiedad de la tierra, construirá una paz económica duradera. Si logramos que el campesino sea dueño de su destino y de su suelo, habremos cambiado la historia de Colombia”, expresó el candidato.

El 8 de marzo serán
El 8 de marzo serán las elecciones legislativas en Colombia

La propuesta de García Figueroa también prioriza la involucración activa de la comunidad rural en la gestión de recursos y la toma de decisiones, promoviendo alianzas entre el Estado, las empresas y las organizaciones comunitarias. El planteamiento sostiene que la productividad territorial requiere de una corresponsabilidad total y una distribución equitativa de los beneficios derivados del desarrollo.

El modelo de corresponsabilidad total busca, además, que el Estado provea condiciones habilitantes para el desarrollo rural, mientras el sector privado impulsa la modernización tecnológica y la integración de pequeños productores, y el sector comunitario gestiona eficientemente los recursos a nivel local. Este esquema, según la visión de García Figueroa, permitiría cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y ofrecer oportunidades reales de crecimiento y bienestar a la población rural.

La consolidación de la Reforma Rural Integral y el fortalecimiento de la economía popular forman parte de los principales compromisos legislativos de García Figueroa. El candidato recalca la importancia de que la propiedad de la tierra se convierta en un pilar para el acceso a nuevas oportunidades, el desarrollo de proyectos productivos y la construcción de una paz duradera a través de la transformación del territorio.

- crédito Gustavo García Figueroa/Facebook
- crédito Gustavo García Figueroa/Facebook

