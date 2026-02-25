Adulto mayor se salvó de fleteros en Bogotá: conductor embistió a los ladrones con su camioneta y el video se hizo viral

Los videos de cámaras de seguridad muestran el momento en el que los presuntos fleteros fueron impactados por una camioneta blanca y posteriormente perseguidos por la misma - crédito Policía Nacional

Un intento de fleteo en Bogotá a plena luz del día fue frustrado en la localidad de Engativá, donde la acción de un ciudadano y la reacción de los vecinos permitieron a la Policía de Bogotá capturar a dos hombres tras el robo de un maletín con 30 millones de pesos.

El hecho ocurrió cuando la víctima, un hombre de 60 años, salió de una entidad bancaria y fue interceptado por los delincuentes al llegar a su lugar de trabajo. Según información de la Policía Nacional, el aviso oportuno de los habitantes facilitó el operativo policial.

Los asaltantes abordaron al ciudadano en la vía pública y lo amenazaron con un arma de fuego para quitarle el maletín. Vecinos del sector presenciaron el delito y alertaron rápidamente a las autoridades, lo que resultó fundamental para frenar la huida de los agresores.

Intervención ciudadana clave en el caso de fleteo en Bogotá

El conductor de una camioneta blanca enfrentó a los ladrones y evitó su escape al chocarlos con su vehículo. Imágenes del momento muestran a los sospechosos huyendo a pie luego de dejar la motocicleta utilizada en el robo.

Un grupo de residentes actuó de manera coordinada con un conductor para que la víctima recuperara sus pertenencias y los responsables fueran interceptados poco después, permitiendo además la recuperación del dinero y el arma involucrada - crédito Policía Nacional

El apoyo inmediato de los residentes posibilitó que la persecución continuara, facilitando la labor de las autoridades. Este trabajo conjunto aceleró la respuesta de la Policía de Bogotá y contribuyó al desenlace del caso.

Plan candado y resultados del operativo policial en Engativá

Con la ubicación proporcionada por los vecinos, la Policía de Bogotá activó el plan candado. Logró interceptar a los dos hombres en el barrio Santa María del Lago minutos después del asalto.

Durante la detención, los uniformados encontraron el arma de fuego, recuperaron la totalidad del dinero robado y la motocicleta empleada, de acuerdo con datos de la Policia Nacional. Estos resultados fortalecen el avance de las investigaciones judiciales.

Perfil judicial y antecedentes de los capturados

Los detenidos, de 35 y 36 años, quedaron a disposición de la Fiscalía. Uno de ellos había sido condenado por hurto en 2017 y 2020, y tenía una orden judicial por fuga de presos.

Ambos enfrentan cargos por el robo frustrado, mientras la fiscalía analiza si están vinculados a otros episodios de fleteo en Bogotá.

Investigaciones continúan tras el robo frustrado en Bogotá

La Policía de Bogotá indaga si los capturados tienen relación con hechos similares reportados recientemente, como señaló Blu Radio. El fleteo sigue siendo motivo de preocupación tanto para la ciudadanía como para las autoridades.

La acción conjunta entre habitantes del sector y la fuerza pública derivó en la localización de los sospechosos, quienes fueron sorprendidos en posesión de un arma de fuego y una motocicleta empleada durante el incidente - crédito Policía Nacional

El dinero fue devuelto a la víctima. Al cierre de esta edición, permanecen abiertas las pesquisas sobre posibles conexiones de los detenidos con otros delitos en la ciudad.

La policía de Bogotá detiene a un sospechoso tras persecución por intento de robo vehicular

Un intento de asalto armado en el sector Bochica Central de Bogotá derivó en una persecución policial que finalizó la noche del 24 de febrero de 2026 con un choque múltiple en la NQS con calle 22.

Durante la huida, los sospechosos ingresaron al carril exclusivo de Transmilenio y terminaron incrustando el vehículo sustraído contra la fachada de un local comercial, tras colisionar con un bus articulado de TransMilenio y un automóvil particular. Este operativo dejó como resultado la captura de uno de los asaltantes, quien, al quedar atrapado en la camioneta tras el impacto, fue detenido por las autoridades, mientras sus tres cómplices lograron escapar a pie.

El resto del grupo sigue prófugo, y se mantienen las acciones policiales para su localización, según información proporcionada por el comandante de la estación de Policía de Puente Aranda, teniente coronel Óscar Campaña, al sistema informativo de Citytv: “Tenemos una información preliminar del tipo de vehículo en que se movilizaban, la cual fue difundida a toda la Policía Metropolitana de Bogotá y se siguen adelantando las actividades en búsqueda y localización de estos sujetos”. La búsqueda incluye el análisis de grabaciones de seguridad y la toma de declaraciones a testigos en la zona.

Intento de robo a camioneta terminó en persecución y accidente en Puente Aranda - crédito captura de pantalla Citytv/X

El asalto ocurrió cuando la víctima ingresaba su camioneta de alta gama al garaje de su vivienda y fue interceptada por cuatro sujetos armados, quienes la intimidaron y le arrebataron el vehículo. Tras el incidente, la víctima alertó a la línea de emergencia 123, lo que generó una rápida reacción policial y la persecución por la carrera 30, en coordinación con la estación de policía Mártires.

Las imágenes posteriores captadas en la escena muestran decenas de uniformados resguardando el lugar, así como los vehículos involucrados en los daños. La camioneta robada fue recuperada y devuelta a su propietario, quien presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades.