Petro reprendió al ministro de Defensa por no cumplir una orden sobre destruir diques tras emergencia invernal: “La prioridad es ya”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un fuerte llamado de atención al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por no acatar la orden de destruir varios diques en zonas afectadas por inundaciones.

El episodio se produjo durante el Consejo de Ministros convocado para abordar la emergencia climática que atraviesan varias regiones del norte del país, donde miles de familias resultaron damnificadas.

Con base en la transmisión de la reunión de alto nivel, el mandatario interrumpió la exposición del ministro y cuestionó enérgicamente la demora en la ejecución de las instrucciones previamente impartidas.

“Con todo respeto, ministro, la prioridad es ya. Si no se intervienen los 14 diques, no fluye el agua. Entonces, ¿esperar a que se seque el agua, esperar a que el sol la seque o a que la salida por el mar —que está difícil por el flujo del mar hacia la costa— lo provoque?”, expresó Petro durante la reunión.

El presidente insistió en la urgencia de actuar para evitar daños adicionales y advirtió sobre el riesgo de que la situación se agrave si no se destruyen los diques de inmediato.

La emergencia climática y su impacto regional

La crisis se concentra principalmente en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde las inundaciones afectaron extensas zonas productivas y viviendas. De acuerdo con cifras oficiales difundidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la emergencia provocó daños en 19.798 hectáreas productivas, 11.955 viviendas averiadas y 4.158 viviendas destruidas.

Además, la infraestructura de la región presenta daños en 111 vías, 19 puentes peatonales, 39 puentes vehiculares, 38 acueductos, cuatro alcantarillados, 91 centros educativos, 23 centros de salud y 18 centros comunitarios. Las lluvias intensas y el desbordamiento de cuerpos de agua dejaron a miles de personas sin hogar y puso a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno nacional.

El propio Pedro Sánchez, general en retiro y actual ministro de Defensa, argumentó en la reunión que su prioridad era “sacar el agua”, pero la respuesta de Petro fue enfática: “Eso se traduce en días y días más, con la posibilidad de que mañana tengamos un evento peor; peor no en el sentido de la intensidad de la lluvia, sino en que anega aún más lo que ya está”. La discusión expuso diferencias en la apreciación de las prioridades frente a la emergencia y la necesidad de acciones inmediatas.

Es preciso mencionar que esta no es la primera vez que el jefe de Estado hace un llamado de atención a miembros de su gabinete por la gestión de la crisis climática. En la misma reunión, la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, también recibió observaciones directas sobre la coordinación de las acciones gubernamentales.

Críticas a la gestión y comparación con Urrá

Durante su intervención, Gustavo Petro criticó la estrategia de esperar una solución natural o paulatina y la comparó con lo que calificó como “el gran error de la hidroeléctrica de Urrá”.

Según el presidente, “embalsar el agua y esperar” puede agravar los efectos negativos. “Urrá esperaba que no lloviera, pero llovió en los meses en que no debía llover. ¿Por qué razón? Ya lo dije: por especular con los precios del gas”, subrayó Petro. Para el mandatario, el retraso en la destrucción de los diques supone un riesgo innecesario y puede intensificar el impacto social y económico de la catástrofe.

En respuesta a la magnitud del desastre, Petro anunció la declaratoria de emergencia económica y social para los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Esta medida otorga facultades especiales al Ejecutivo durante 30 días para canalizar recursos y agilizar las intervenciones.