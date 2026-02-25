Colombia

Nequi avanza hacia su independencia de Bancolombia y proyecta separación antes del cuarto trimestre de 2026

El Grupo Cibest confirmó que Nequi operará como entidad independiente entre el tercer y cuarto trimestre de 2026. La plataforma mostró crecimiento en cartera, ingresos y rentabilidad, mientras el holding explicó la caída en utilidades por la venta de Banistmo

- crédito Pixabay
- crédito Pixabay

El Grupo Cibest confirmó que la plataforma financiera digital Nequi avanza en su proceso de separación de Bancolombia y proyecta operar como entidad independiente antes del cuarto trimestre de 2026. El anuncio se realizó durante la presentación de resultados financieros del conglomerado, donde sus directivos explicaron el desempeño de las diferentes unidades de negocio y los factores que influyeron en las cifras consolidadas del último año, según información divulgada por La República.

Según lo expresado por Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, el proceso de independencia ya se encuentra en marcha y se espera que concluya entre el tercer y el cuarto trimestre del año. El objetivo es que Nequi opere como una entidad separada dentro del holding, lo que permitirá contar con información financiera independiente y consolidar su modelo de negocio como plataforma digital autónoma.

“Nequi pasará a operar como una entidad independiente dentro de Grupo Cibest. Esperamos que esto ocurra hacia el tercer trimestre o, como máximo, en el cuarto trimestre”, dijo Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, citado por La República.

Separación de Nequi y Bancolombia
Separación de Nequi y Bancolombia

Durante la rendición de cuentas, el directivo señaló que mientras se concreta la separación, Nequi continúa mostrando resultados positivos bajo la estructura de Bancolombia. Según explicó, la cartera de créditos mantiene una tendencia de crecimiento y la plataforma ya alcanzó niveles de rentabilidad, consolidándose como una de las unidades con mejor desempeño dentro del grupo.

“El desempeño de Nequi sigue siendo muy sólido; la cartera continúa creciendo y ya alcanzó rentabilidad”, agregó Mora, citado por ese medio de comunicación, al destacar el comportamiento financiero de la plataforma.

De acuerdo con los datos presentados por el vicepresidente de estrategia y finanzas del grupo, Mauricio Botero, la cartera de créditos de Nequi creció 174 % durante 2025 y alcanzó un saldo de $1,6 billones. Además, se informó que alrededor de 700.000 clientes cerraron el año con créditos activos, con un monto promedio por préstamo de $2,3 millones y un plazo promedio de 32 meses.

Nuevo logo de Nequi
Nuevo logo de Nequi

Botero también indicó que los ingresos financieros aumentaron 75 %, impulsados por el crecimiento de la cartera y por una combinación más equilibrada entre ingresos provenientes de créditos e inversiones. Según explicó, estos resultados fortalecen la estructura financiera de la plataforma y su capacidad para seguir mejorando la rentabilidad en el largo plazo.

“Los ingresos financieros aumentaron 75 %, apoyados por el fuerte crecimiento de la cartera y una mezcla más equilibrada entre ingresos por créditos e ingresos por inversiones”, afirmó Mauricio Botero, citado por La República, al presentar las cifras del negocio digital.

Las proyecciones para 2026 apuntan a un crecimiento sostenido en usuarios, cartera y depósitos, con expectativas de aumentar en 5 % el número total de usuarios, crecer 50 % en cartera de créditos, incrementar 10 % los depósitos y elevar los ingresos totales en 40 %, según las estimaciones entregadas por los directivos.

En paralelo al desempeño de Nequi, el Grupo Cibest explicó que sus utilidades presentaron una caída del 38 % al cierre de 2025 frente al año anterior. Según el presidente del holding, este resultado estuvo directamente relacionado con la venta del 100 % de Banistmo, filial panameña del grupo, a Inversiones Cuscatlán.

“El acuerdo para vender Banistmo generó un deterioro contable sin salida de caja y el reconocimiento del activo como mantenido para la venta”, explicó Juan Carlos Mora, citado por ese medio de comunicación, al referirse al impacto financiero de la operación.

- crédito Nequi
- crédito Nequi

De acuerdo con el reporte, la utilidad neta anual del grupo se ubicó en $3,8 billones, con un retorno sobre patrimonio (ROE) de 9,1 %. Sin embargo, el directivo precisó que, excluyendo el efecto extraordinario derivado de la venta de Banistmo, la utilidad habría alcanzado $7,3 billones, equivalente a un ROE de 17,2 %.

La transacción de la filial panameña se realizó mediante un pago en efectivo por US$1.400 millones, lo que generó un cargo contable extraordinario por $3,4 billones, sin salida de caja. Según explicó la compañía, la contribución del banco fue excluida del estado de resultados y ajustada dentro de la línea correspondiente a operaciones discontinuadas para los ejercicios fiscales de 2024 y 2025.

El proceso de separación de Nequi se convierte así en uno de los movimientos estratégicos más relevantes para el grupo financiero, en un contexto donde las plataformas digitales ganan protagonismo dentro del sistema financiero colombiano. La independencia permitirá evaluar con mayor precisión el desempeño del negocio y consolidar su crecimiento como actor independiente dentro del ecosistema financiero.

