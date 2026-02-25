Colombia

Madre denuncia espera de más de seis años por cita médica para su hijo con síndrome de Asperger en Bogotá

Una madre relató las dificultades que enfrenta para acceder a atención especializada para su hijo diagnosticado con síndrome de Asperger. Afirma que lleva años intentando obtener una cita de neurología pediátrica sin resultados

Camila Fajardo, madre de un menor de 10 años diagnosticado con síndrome de Asperger, relató la situación que vive desde hace varios años intentando acceder a atención médica especializada para su hijo en medio de las dificultades del sistema de salud. En entrevista concedida a Revista Semana, la mujer explicó que lleva más de seis años gestionando una cita de neurología pediátrica, proceso que, según afirma, ha estado marcado por demoras, cancelaciones y falta de disponibilidad.

La mujer explicó que la búsqueda de atención comenzó cuando logró acceder a una consulta especializada, en la que el médico tratante ordenó varios exámenes diagnósticos, entre ellos una resonancia. Según su relato, el procedimiento no arrojó resultados adecuados, por lo que fue necesario repetir los estudios para continuar con el seguimiento clínico del menor.

Desde hace más o menos seis años estoy detrás de una cita de neurología pediátrica. Hace más o menos tres años logré conseguir la cita; el médico me mandó unos exámenes y en eso me mandó una resonancia. El mismo médico lo diagnosticó con síndrome de Asperger”, dijo Camila Fajardo, madre del menor, citado por Revista Semana.

De acuerdo con su testimonio, la situación se ha vuelto más preocupante debido a que el niño presenta síntomas como dolores de cabeza y episodios de hemorragia nasal, por lo que considera urgente realizar nuevamente los exámenes médicos solicitados. Sin embargo, asegura que el acceso a las citas necesarias continúa siendo limitado dentro de la red de atención a la que pertenece.

Fajardo explicó que el menor recibe atención a través del Hospital Central de la Policía Nacional, entidad donde, según su versión, las citas con neurología pediátrica no se encuentran disponibles con la frecuencia requerida. La madre afirmó que ha intentado en repetidas ocasiones obtener una nueva valoración médica, pero que los procedimientos administrativos no han permitido avanzar en el proceso.

“Nunca jamás hay citas disponibles en esa EPS que es de la Policía. Necesito esas citas para que puedan ver al niño porque es una situación crítica en este momento”, manifestó la madre del menor, citado por ese medio de comunicación.

La mujer indicó que, además de la falta de disponibilidad, en varias ocasiones las citas que logra programar terminan siendo canceladas, lo que prolonga aún más la espera. Según explicó, esta situación le ha generado preocupación, ya que considera que el seguimiento médico es fundamental durante la etapa de crecimiento de su hijo.

“No hay disponibilidad desde hace más o menos tres o cuatro meses estoy detrás de esa cita debido a que cuando me la han dado, luego me la cancelan y nunca hay disponibilidad para la toma del examen del niño”, señaló Fajardo, citado por Revista Semana, al describir las dificultades que enfrenta para acceder a la atención especializada.

El caso expone las dificultades que algunos usuarios enfrentan para acceder a servicios médicos especializados, especialmente en áreas como neurología pediátrica, donde la disponibilidad de citas puede ser limitada. La madre aseguró que, pese a sus intentos constantes, no ha recibido una explicación clara sobre las razones de la demora ni sobre cuándo podrá concretarse la atención requerida.

En su testimonio, la mujer también expresó que no cuenta con los recursos económicos necesarios para realizar los exámenes médicos por cuenta propia en servicios particulares, lo que limita sus alternativas frente a la situación. Según dijo, esta condición incrementa la preocupación por el estado de salud del menor y la incertidumbre frente al acceso oportuno a los tratamientos.

“Me duele como padres que tengamos que pasar por este tipo de cosas porque los niños están en un proceso de crecimiento y ellos no deberían pasar por eso”, expresó la madre, citado por ese medio de comunicación, al referirse al impacto emocional que ha tenido el proceso para su familia.

La mujer hizo un llamado a que exista mayor empatía hacia los pacientes y sus familias, especialmente cuando se trata de niños que requieren atención continua. En su intervención insistió en la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a casos que demandan seguimiento especializado y continuidad en los tratamientos médicos.

