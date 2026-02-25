Colombia

La renuncia de José Felix Lafaurie al Centro Democrático giró las miradas a María Fernanda Cabal: “Tendrá que decir algo”

El presidente de Fedegán habló sobre su dimisión al colectivo político y aclaró si su esposa seguirá o no sus pasos y romperá con el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez

José Felix Lafaurie se pronunció
José Felix Lafaurie se pronunció sobre la postura de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, tras su renuncia al Centro Democrático - crédito @mariafernandacabal/Instagram - @jflafaurie/X

La renuncia de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), al Centro Democrático, oficializada el 24 de febrero de 2026, provocó una serie de especulaciones sobre la postura de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, frente a esta decisión que sacude la cúpula del colectivo.

Aunque muchos usuarios y ciudadanos en redes sociales se apresuraron a vincular la decisión de Lafaurie con una posible renuncia de Cabal, él mismo aclaró que la situación de su esposa es completamente independiente a la suya. No obstante, el presidente de Fedegán comentó sobre el comportamiento silencioso de la senadora desde el inicio de las controversias internas en el partido.

En una entrevista para La hora de la verdad con el abogado D’mar Córdoba, Lafaurie abordó su decisión de renunciar al Centro Democrático y también se refirió a la postura de su esposa. Aclaró que, aunque María Fernanda Cabal ha permanecido en un “prudente silencio” desde diciembre de 2025, en algún momento tendrá que pronunciarse ante la opinión pública.

José Feliz Lafaurie explicó que
José Feliz Lafaurie explicó que la decisión de su esposa, María Fernanda Cabal, es independiente a la suya - crédito @jflafaurie/X

“Ella tomará sus decisiones, tendrá que decirle al país en algún momento lo que ha pensado a lo largo de estos dos meses. Acuérdese que María Fernanda, prácticamente desde el día 15 de diciembre, fecha en la que se proclama la candidatura de Paloma Valencia, ella ha guardado un prudente silencio. Yo no“, indicó Lafaurie.

“Yo sí he querido saber como director del partido o como exdirector del partido hoy, qué fue lo que pasó. Ella ha guardado un silencio”, reiteró en el espacio el presidente de Fedegán.

Este silencio de Cabal fue interpretado por muchos como una señal de su desconcierto frente al rumbo que está tomando el Centro Democrático, especialmente tras la designación de Paloma Valencia como candidata presidencial del partido tras ganar una consulta interna.

María Fernanda Cabal tendría un
María Fernanda Cabal tendría un pacto con Paloma Valencia y de allí que no se pronuncie sobre su postura con el Centro Democrático - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Presidente de Fedegán habló de la postura de Cabal sobre las diferencias que hay con el Centro Democrático

Desde el principio, la familia Lafaurie-Cabal expresó su desacuerdo con la candidatura de Valencia, al cuestionar el proceso de selección y las encuestas que, según ellos, favorecían a la senadora sin tener en cuenta otros sectores del partido.

A pesar de la controversia, José Félix Lafaurie fue categórico al señalar que la renuncia de su esposa al Centro Democrático no está decidida, y que ella aún no se pronunció de manera formal al respecto.

“Supongo que, pasadas las elecciones del 8 de marzo, tendrá que decir algo, entre otras cosas porque yo siento que ella ha querido honrar un compromiso que tenía o que tiene con Paloma Valencia”, explicó Lafaurie, al apuntar a que después de las consultas presidenciales, Cabal podría ofrecer una postura clara sobre su futuro dentro del partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque José Félix Lafaurie renunció
Aunque José Félix Lafaurie renunció al Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal aún no toma una decisión pública - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

El presidente de Fedegán destacó que su renuncia al Centro Democrático fue producto de una “falta de transparencia” en el proceso interno del partido, especialmente en lo relacionado con la selección de candidato presidencial de manera interna.

Lafaurie, en su misiva dirigida al director del partido, Gabriel Vallejo, explicó que su decisión obedeció a un “imperativo ético y de dignidad personal”, pues no podía seguir siendo parte de una organización en la que, según él, se había permitido la persistencia de “intereses oscuros”.

Para el ahora exintegrante de la Dirección Nacional del Centro Democrático, la falta de respuesta a sus inquietudes formales sobre el proceso electoral interno fue la gota que colmó el vaso: “No es aceptable que en el Centro Democrático existan ‘castas’ que merezcan especial atención, mientras quienes lo hemos entregado todo y arriesgado todo por convicción recibimos un trato sin la mínima cortesía que corresponde a cualquier militante”.

Por medio de un comunicado,
Por medio de un comunicado, José Felix Lafaurie señaló que la falta de respuesta a sus inquietudes y solicitudes lo llevaron a tomar la decisión de apartarse del Centro Democrático - crédito @jflafaurie/X

La misiva de Lafaurie también hizo alusión a la desconexión entre la cúpula del partido y aquellos miembros que, como él, defienden los valores del centro derecha en Colombia.

Aunque todo se originó por el descontento con la selección interna del candidato presidencial del partido, que terminó favoreciendo a Paloma Valencia, como se menciona previamente, Lafaurie aclaró que su postura no tiene un carácter personal ni es un ataque hacia la actual aspirante presidencial. Resaltó que su crítica radica en el manejo interno que se dio dentro del colectivo.

“Fíjese que en mi carta de renuncia hago mención exprés, que Paloma Valencia nada tiene que ver con esto; es el mal manejo que se le ha dado a un tema que terminó resolviendo nada más y nada menos que la candidatura del partido”, señaló Lafaurie durante su entrevista con el medio citado.

