La Fundación Valle del Lili es el mejor hospital de Colombia y se ubica entre el 10% de las instituciones líderes a nivel mundial, según Newsweek 2026

La Fundación Valle del Lili celebra su quinto año consecutivo como el mejor hospital de Colombia, destacando a nivel internacional - crédito Fundación Valle del Lili

Por quinto año consecutivo, la Fundación Valle del Lili se consolidó como el mejor hospital de Colombia, según el ranking World’s Best Hospitals 2026 de la revista Newsweek, y logró ubicarse en la posición 126 a nivel mundial, dentro del 10 % de los hospitales con mejor desempeño internacional.

Este reconocimiento refuerza la estrategia de mejora continua de la institución y su compromiso con la excelencia médica, evidenciado en avances significativos en calidad y seguridad clínica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ranking, desarrollado en colaboración con Statista, evaluó 2.530 hospitales en 32 países, tomando en cuenta criterios de comparabilidad como nivel de vida, tamaño de la población y disponibilidad de datos.

La clasificación se basó en la opinión de más de 100.000 expertos y en cuatro dimensiones: resultados clínicos, experiencia del paciente, resultados reportados por los pacientes y recomendaciones de pares.

La Fundación Valle del Lili se ubica en la posición 126 del World’s Best Hospitals 2026 de Newsweek, dentro del 10 % de los mejores hospitales del mundo - crédito World’s Best Hospitals 2026

La Fundación Valle del Lili avanzó 23 posiciones respecto a la edición anterior, consolidándose como referente nacional y regional en atención médica de alta calidad.

Entre 2019 y 2025, la institución logró mejorar un 30 % el cumplimiento de estándares de excelencia en procesos clínicos, reducir en 29,3 % la tasa de infecciones y disminuir en 31,9 % los eventos adversos institucionales.

Además, entre 2020 y 2025, registró una reducción del 58,7 % en las quejas de pacientes y un avance del 45 % en el cumplimiento de indicadores de su promesa de servicio, según datos proporcionados por la misma fundación.

La clínica, ubicada en el sur de Cali, ha construido un modelo hospitalario integral que combina atención basada en evidencia, educación, investigación clínica y generación de valor en salud. Este enfoque ha permitido consolidar una atención segura, humana y eficiente, reforzando la confianza de los pacientes y posicionando al hospital como un ejemplo de gestión clínica en Colombia.

Reconocimiento académico y reputación internacional

A la par de su desempeño clínico, la Fundación Valle del Lili fue reconocida como el mejor hospital académico de Colombia y el segundo mejor de Latinoamérica en el ranking Brand Finance Global Top 250 Hospitals 2026, alcanzando la posición 45 a nivel mundial entre más de 500 instituciones de 30 países.

Este listado se basa en la percepción de 2.500 profesionales de la salud y en 30 indicadores relacionados con reputación, investigación, docencia y calidad de atención.

La clínica de Cali avanzó 23 posiciones en el ranking World’s Best Hospitals 2026 y se ubica entre el 10 % de hospitales top globales - crédito Fundación Valle de Lili

La doctora Marcela Granados, directora general de la Fundación Valle del Lili, destacó que este logro refleja el compromiso de todo el personal y la integración de la práctica clínica con la formación de talento, la investigación y la gestión rigurosa de procesos asistenciales.

“Más allá de los reconocimientos, nuestro mayor indicador es el impacto real en la vida de las personas: los pacientes que recuperan su salud, las familias a las que acompañamos y los profesionales que formamos”, afirmó.

Granados señaló que los reconocimientos internacionales también representan una responsabilidad para seguir innovando y fortaleciendo el sistema de salud en Colombia y la región. “Nuestro modelo busca no solo la excelencia, sino también construir soluciones sostenibles y replicables que beneficien al país”, agregó.

Colombia, referente regional en hospitales universitarios

El ranking de Brand Finance destaca la presencia de tres hospitales colombianos entre los 100 mejores hospitales universitarios del mundo, lo que subraya el posicionamiento internacional del país en medicina académica.

Las tres instituciones colombianas fueron reconocidas internacionalmente por su excelencia médica, investigación y formación de profesionales en salud. - crédito Fundación Valle del Lili, Fundación LaCardio y la Fundación Santa Fe

Además de la Fundación Valle del Lili, la lista incluye a la Fundación Cardioinfantil - LaCardio, en la posición 48, y la Fundación Santa Fe, que alcanzó el puesto 54.

Estas instituciones integran el top 5 de hospitales universitarios de América Latina.

En el rango del 101 al 250 también se encuentran el Hospital Universitario de Santander, el Hospital Universitario San Vicente de Paúl y el Instituto Nacional de Cancerología, confirmando a Colombia entre los diez países con mayor cantidad de hospitales destacados a nivel global.