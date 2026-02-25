Colombia

Joven denuncia haber sido drogada y robada tras salir de un bar en Bogotá, el mismo día del caso Diana Ospina

La víctima relató que perdió el conocimiento tras abordar un servicio de transporte por aplicación y que sus pertenencias fueron sustraídas; la policía informó la recuperación de su celular estaba limitada por la normativa legal

Una joven relata la angustiante experiencia que sufrió junto a su amiga al salir de una fiesta en Bogotá. Ambas fueron drogadas y despojadas de sus celulares tras tomar un vehículo solicitado por aplicación, para luego ser abandonadas en la calle. Comparte su historia como una advertencia para otros. - crédito @valeriegutierrezg/Instagram

Una joven identificada como Valerie Gutiérrez Galvis denunció que fue drogada y robada tras salir de un bar en la calle 85 de Bogotá, según relató en una publicación realizada el martes 24 de febrero en sus redes sociales. El hecho ocurrió el mismo día en que ocurrió la desaparición de Diana Ospina, quien fue víctima de secuestro y robo tras salir de una discoteca en Chapinero y posteriormente fue hallada sobre la avenida Circunvalar donde un hombre la auxilia y la lleva a un caí.

Valerie Gutiérrez Galvis, mediante un video difundido en Instagram, describió cómo, tras compartir con sus amigos en un Bar, decidió regresar a casa usando un servicio de aplicación. “Pedimos un Uber y minutos después perdimos total conocimiento”, afirmó. Indicó que, pese a estar acompañada de personas de confianza y encontrarse en un ambiente seguro, la situación cambió de forma abrupta en el momento de abordar el vehículo.

La joven relató que, al finalizar la fiesta, sus amigos ofrecieron llevarla a casa, pero optó junto a su amiga por pedir un servicio de transporte por aplicación. “No estábamos solas, ya íbamos a pedir un Uber”, relató. Según su versión, la zona de la calle 85 estaba repleta de personas y vehículos esa noche. Un amigo confirmó que vio a ambas abordar el Uber, aunque no existe certeza sobre si subieron al vehículo correcto, ya que la cuenta de la aplicación no pudo ser recuperada.

La víctima relató que perdió el conocimiento tras abordar un servicio de transporte por aplicación en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Nos despertaron y nos dijeron que teníamos que bajar”: confusión y robo

De acuerdo con el testimonio de Gutiérrez Galvis, un conductor las despertó en la calle 127 con carrera séptima y les indicó que debían descender del vehículo. “Nos botaron en la ciento veintisiete con séptima”, aseguró. En ese momento, ambas jóvenes se dieron cuenta de que no tenían sus celulares.

El conductor alegó que ellas no subieron al vehículo con ningún dispositivo. “El señor empieza a gritar: ‘Ustedes nunca se subieron con un celular. Se me bajan ya, se me bajan’”, narró.

Después de dejar el vehículo, otro conductor les dijo que no las llevaría y aceleró tras el primer carro. Ambas cruzaron la calle y pidieron ayuda en la portería de un edificio. Allí, un celador les permitió comunicarse con familiares y solicitar auxilio. “Llamamos a la mamá y la mamá nos contestó, nos recogió. Nosotras en shock, no parábamos de llorar”, relató la joven.

El seguimiento del teléfono y la respuesta de la policía

Gutiérrez Galvis activó la función de rastreo de su iPhone y localizó el dispositivo en la zona de la Primera de Mayo. Acudió a una estación de policía y recibió acompañamiento para intentar recuperar el aparato. “El policía, la primera pregunta que me hace es: ‘¿De qué color era su celular?’”, comentó. Al informar que era un modelo reciente y de color naranja, los agentes le explicaron que ese tipo de equipo suele ser blanco de los delincuentes.

La joven señaló que los uniformados le comunicaron la dificultad de acceder a bodegas donde suelen terminar los teléfonos robados. “Me dijeron que lo sentían mucho, que siguiera mirando si ese celular estaba prendido, que muchas veces termina en el centro y que era muy normal”, expresó Gutiérrez Galvis. La policía recomendó acudir a la clínica para exámenes médicos, ante la posibilidad de haber sido drogada.

“Su celular, un iPhone 17 Pro Max de color naranja, fue sustraído y estaba en unas bodegas; la policía indicó que su recuperación inmediata estaba limitada por la normativa legal - crédito @MajinBuOfficial/X

Secuelas físicas y emocionales tras el incidente

La afectada manifestó que, tras el episodio, experimentó angustia y ansiedad. “Tengo miedo, tengo demasiada paranoia. Tengo la ansiedad superalterada”, declaró. También mencionó que el teléfono robado era fundamental para su trabajo diario y su comunicación. “Yo con mi celular trabajaba, con mis marcas, es demasiado importante para mí”, señaló.

Según su relato, la experiencia dejó secuelas de nerviosismo e inseguridad, agravadas por la reciente desaparición de Diana Ospina en circunstancias similares. “Esto me puede haber pasado con otra amiga, me puede haber pasado sola, me puede haber pasado con mi mamá”, aseguró en su video.

Valerie Gutiérrez denunció haber sido drogada y robada mientras regresaba a casa después de salir de un bar, el mismo día del caso Diana Ospina - crédito @valeriegutierrezg/Instagram

Llamado a la ciudadanía y a las autoridades

Gutiérrez Galvis hizo un llamado a extremar precauciones al utilizar servicios de transporte, incluso cuando se va acompañado. “Normalmente, yo soy una persona muy cuidadosa. Yo soy la que normalmente le dice a la gente: ‘Tengan cuidado, avisen, tengan cuidado’”, afirmó. También exhortó a las autoridades a implementar medidas para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de hechos en Bogotá.

La joven concluyó su mensaje agradeciendo el apoyo recibido y compartiendo su caso para alertar a otros sobre la modalidad de robo y el uso de sustancias para someter a las víctimas. “La sacamos barata, pero tengan cuidado”, advirtió.

Elecciones del 8 de marzo:
