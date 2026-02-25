Iván Cepeda anunció nuevos apoyos de líderes sindicales a su candidatura presidencial: “Representan las regiones más importantes”

Iván Cepeda es el candidato presidencial del Pacto Histórico, y lidera la intención de voto en las más recientes encuestas - crédito Luisa González/REUTERS

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmó en sus canales oficiales que la Unión Sindical Obrera (USO) de Cartagena y la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol) apoyarán su candidatura.

“Las directivas de la USO Cartagena y Andepetrol anuncian su apoyo y de todos los trabajadores del sector petrolero en Bolívar a mi candidatura”, indicó Iván Cepeda.

El senador compartió un video de las directivas de la USO de Cartagena, en el que confirman su apoyo a su candidatura presidencial.

Iván Cepeda aseguró que la Asociación Nacional de Pensionados Petroleros de Colombia (Andepetrol) apoyarán su candidatura - crédito @IvanCepedaCast/X

“Desde la sede de la USO Regional Bolívar, la campaña Iván Presidente informa al país que hoy, toda esta regional, junto con sus trabajadores y sus fuerzas sindicales y sociales, respalda a Iván Cepeda”, indicó.

El vocero señaló que como dirigentes de la Junta Directiva Nacional mantendrán su respaldo al Pacto Histórico con el propósito, según el sindicato, de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes y Senado de la República.

“Como dirigentes de la Junta Directiva Nacional, seguimos el mandato de las bases y avanzamos en nuestro recorrido nacional. Escuchamos a los trabajadores y confirmamos el compromiso con el proyecto de cambio que lidera el presidente Gustavo Petro Urrego. Mantenemos nuestro respaldo al Pacto Histórico para obtener mayorías en Cámara y Senado, y para lograr la elección de Iván Cepeda como presidente de la República en primera vuelta”, afirmaron.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmó en sus canales oficiales que la Unión Sindical Obrera (USO) de Cartagena apoyarán su candidatura - crédito @IvanCepedaCast/X

En otra publicación, el candidato Iván Cepeda aseguró que también recibió el respaldo de las subdirectivas regionales de la USO del Meta y Arauca.

Según el aspirante presidencial por el Pacto Histórico, las regionales del Meta, Arauca y Cartagena son las más importantes en temas de hidrocarburos en Colombia.

“Recibo el respaldo de las subdirectivas regionales de la USO de Meta, Arauca, Cartagena que representan las regiones más importantes en materia de producción de hidrocarburos en el país”, señaló Iván Cepeda.

El senador afirmó que cuenta con el respaldo mayoritario de 112 dirigentes sindicales nacionales y regionales de las siguientes seccionales: Arauca, Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, Cantagallo, Cartagena, Meta, Casanare, Medellín, Oleoductos, Puerto Boyacá, Tibú, Sabana de Torres y Yondó Antioquía.

“Cuento con el respaldo mayoritario de la base de los trabajadores y trabajadoras y de 112 dirigentes sindicales nacionales y regionales de las secciónales”, expresó Iván Cepeda.

Iván Cepeda afirmó que cuenta con el respaldo mayoritario de 112 dirigentes sindicales nacionales y regionales de las siguientes seccionales - crédito @IvanCepedaCast/X

En un comunicado, la campaña de Iván Cepeda aseguró que las bases de trabajadores del sector petrolero también expresaron su apoyo a la lucha de su candidatura “por la soberanía nacional y energética, su oposición al fracking, así como la apuesta por la transición energética justa”.

“A este apoyo se sumaron la Junta Directiva Nacional y las bases de Andepetrol, quienes anunciaron que votarán a las listas al Senado de la República y la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, así como consideran que el candidato Iván Cepeda es quien mejor representa el progresismo y las reivindicaciones del movimiento sindical obrero”, aseguró la campaña de Cepeda.

Iván Cepeda aseguró que las bases de trabajadores del sector petrolero también expresaron su apoyo a la lucha de su candidatura - crédito campaña Iván Cepeda

Recientemente, Iván Cepeda anunció el respaldo de unas 300 organizaciones sindicales de distintos sectores económicos en al menos 30 departamentos del país. Entre los nuevos apoyos figuran sindicatos del sector minero-energético, salud, educación, banca, justicia, servicios públicos, transporte, agroindustria y campesinos.

Líderes sindicales formalizaron su apoyo a Cepeda mediante una carta, destacando que la iniciativa agrupa a las tres principales centrales obreras: CUT, CGT y CTC, además de federaciones relevantes en los sectores educativo, salud, minero-energético y estatal. Entre los firmantes aparecen representantes de estas organizaciones y de Fecode y la USO.

El movimiento sindical también anunció la conformación de una Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores y Sindicalistas, orientada a coordinar acciones en defensa de derechos laborales y salarios dignos.

“Se adhirieron importantes organizaciones del sector minero energético, entre ellos miembros de la Unión Sindical Obrera (USO) de sus filiales Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Cantagallo, Cartagena, Meta, Huila, Sabana de Torres, entre otros; así como trabajadores sindicalizados de los sectores salud, educación, bancario y financiero, judicial y penitenciario, de los servicios públicos y del Estado, del transporte, logística, industria, producción agropecuaria, de alimentos y campesinos”, señaló Cepeda