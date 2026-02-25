Por amenaza de paro de maestros, Gobernación de Antioquia aseguró que si no dan clase no les pagan

Las protestas docentes en el departamento, motivadas por prolongadas dificultades para acceder a citas médicas y tratamientos, han generado interrupciones en clases y el traslado de delegaciones a la capital en busca de acuerdos para destrabar la situación - crédito @FreizerG/X

La Gobernación de Antioquia determinó que los docentes que participen en el paro de 72 horas convocado para los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026 no recibirán salario correspondiente a las jornadas no trabajadas.

El gobierno departamental instruyó que las instituciones educativas oficiales de los 116 municipios no certificados deben mantener la normalidad académica, pese al llamado de cese de actividades realizado por diversos sindicatos ante la crisis de salud que enfrenta el magisterio, según informó la propia Gobernación a través de la Secretaría de Educación.

La administración departamental advirtió que el salario de los docentes corresponde únicamente a los días efectivamente laborados. Por tanto, los maestros que se sumen a la interrupción de actividades no recibirán retribución por esos días.

Este mensaje, reiterado por la Secretaría de Educación de Antioquia, alcanza a las instituciones educativas oficiales de los 116 municipios no certificados bajo su dependencia directa.

En un comunicado oficial, la Gobernación enfatizó: “No se ha emitido una decisión oficial en la cual se determine la no prestación del servicio educativo los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026; tampoco se tiene conocimiento de que desde el Ministerio de Educación se haya autorizado modificación al calendario académico autorizando desescolarización para la precitada fecha”.

El gobierno del departamento dejó claro que el calendario escolar permanecerá sin modificaciones. Expresó también que no existe aval alguno por parte del Ministerio de Educación Nacional para suspender las clases o alterar las jornadas académicas durante las fechas señaladas para el paro.

El llamado a paro por 72 horas fue impulsado por varios sindicatos del magisterio en respuesta a la grave crisis del sistema de salud que afecta a sus afiliados. La intervención del Gobierno nacional en el modelo de atención sanitaria habría derivado, según expresaron las organizaciones sindicales, en demoras al acceder a citas con especialistas y en dificultades para el suministro oportuno de medicamentos.

Pese a que algunas de estas agremiaciones respaldaron inicialmente las decisiones del gobierno central, actualmente manifiestan que el modelo vigente les genera graves inconvenientes que afectan la atención médica de los maestros.

La Gobernación de Antioquia reiteró su respeto por el derecho a la protesta pacífica, pero puntualizó que las movilizaciones no deben vulnerar el derecho de los estudiantes a recibir educación ni interrumpir la continuidad de las jornadas escolares ordinarias.

La instrucción de la administración departamental a las alcaldías es que realicen un seguimiento efectivo para asegurar que las instituciones educativas funcionen con normalidad y que niños y jóvenes puedan asistir sin interrupciones a sus clases en las fechas del paro anunciado.

En otra comunicación, la Gobernación reafirmó: “Las instituciones educativas que dependen de la Secretaría de Educación de Antioquia deberán garantizar la prestación del servicio educativo estatal con total normalidad los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026”.

El calendario escolar, la prestación del servicio educativo y la asistencia de los estudiantes deben mantenerse intactos en los establecimientos bajo la jurisdicción de la Secretaría de Educación de Antioquia.

La movilización de docentes en Antioquia exige soluciones al sistema de salud del magisterio

Cerca de 40.000 maestros de Antioquia iniciaron un paro de 72 horas este martes debido a fallas en la atención médica y la entrega de medicamentos, generadas por los recientes cambios en el sistema de salud del magisterio impulsados durante el gobierno de Gustavo Petro.

La protesta contempla la posibilidad de ampliarse a un cese indefinido de actividades si las demandas no son atendidas antes del jueves 26 de febrero..

De acuerdo con Lida Morales, presidenta de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), la falta de medicamentos y la imposibilidad de acceder a citas médicas se ha agudizado: “Hoy no tenemos medicamentos, hoy no tenemos unos prestadores claros, porque no hay una red de prestadores que podamos decir, está funcionando y que va a atender a los maestros.

Pero, adicionalmente a esto, tenemos una cantidad de situaciones que surgen a través de la plataforma donde no le responden a los maestros, donde los maestros van a una atención y no los reciben porque expresan que no pagan por nosotros”, aseguró Morales a El Colombiano.

Los docentes aseguran que desde diciembre de 2025 miles de maestros no reciben los medicamentos necesarios para sus tratamientos de enfermedades complejas y de alto costo, lo que motiva la movilización actual y profundiza el malestar frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El paro, que impacta la normalidad académica en todo el departamento, fue acompañado por una marcha por el centro de Medellín, especialmente por la avenida Oriental, y la salida de 14 buses con maestros con destino a Bogotá, donde esperan definir trece compromisos con las directivas nacionales del Fomag para resolver la crisis de atención.

Según los sindicatos docentes, el Fomag ha respondido únicamente con “cifras globales”, sin detalles sobre los responsables y montos de los pagos, ni sobre las fechas y saldos pendientes. También reclaman la falta de consolidación de una red de prestadores, una de las garantías del modelo actual que, argumentan, no ha sido materializada ni ha permitido la supuesta “libre escogencia” prometida.

Mientras tanto, desde el Fomag se comunicó la realización de algunos giros y la activación de medidas de “estabilización”, intentando responder ante la crisis que afecta el derecho a la salud de los maestros. Sin embargo, las organizaciones sindicales consideran insuficientes estas respuestas y demandan claridad sobre la trayectoria e idoneidad de cada responsable de la operación.