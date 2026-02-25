Entre los huecos del puente se escondían para sorprender a sus víctimas: la policía selló los agujeros que utilizaban para atracar en peligrosa zona

Las autoridades cerraron el escondite de los criminales que tenían azotado al sector - crédito Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia / Sitio web

La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas para los habitantes de Bogotá, que piden acciones por parte de la Alcaldía y de la Policía Metropolitana, con el fin de evitar que actos de este tipo continúen afectándolos en su cotidianidad.

Y es que los criminales se valen de sofisticadas técnicas para atacar a la ciudadanía en los momentos que menos lo esperan, ocultándose en guaridas que ellos mismos construyen para evitar ser descubiertos. Aunque los uniformados trabajan con el fin de restaurar la confianza de los residentes y turistas en la autoridad, buscando estos escondites para frenar la delincuencia.

Precisamente, en medio de los operativos adelantados por la Alcaldía fueron selladas más de 10 cavidades en el puente vehicular de la NQS con calle 19, dejando así sin refugio a delincuentes que utilizaban estos espacios para ocultarse tras cometer hurtos y otros delitos.

La ciudadanía pide al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, mayores acciones contra la delincuencia - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá / X

El trabajo fue realizado como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en puntos críticos de la ciudad y la jornada incluyó la limpieza, mantenimiento y embellecimiento del puente, además de la eliminación de escondites que favorecían la huida y el ocultamiento de objetos robados, pues este era el modus operandi de los criminales para burlar a la Policía que realizaba operativos en el sector.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se dio a conocer que la recuperación de este espacio forma parte de un plan impulsado para eliminar condiciones que facilitan actividades delictivas y mejorar la percepción de seguridad en el entorno.

Del mismo modo, se aclaró que la intervención fue liderada por la entidad, en conjunto con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Defensoría del Espacio Público (Dadep), la Policía Nacional, la Secretaría de Integración Social, y las alcaldías locales de Los Mártires y Puente Aranda.

Finalmente, se reveló que cerca de 50 trabajadores participaron en las labores que se realizaron durante toda la jornada del 24 de febrero de 2026 para garantizar el sellamiento de las guaridas.

El puente fue restaurado por los integrantes de la Alcaldía - crédito Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia / Sitio web

“La idea de este ejercicio es poder demostrar la recuperación de estos espacios y convertirlos en entornos más seguros, ya que muchas personas nos han informado que en este puente se han presentado situaciones de hurto y que algunos delincuentes aprovechaban estos huecos para esconderse después de cometer los delitos”, explicó Reinel Molina, integrante del equipo territorial de Los Mártires.

Trabajo con habitantes de calle

Cabe mencionar que dentro de las acciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social también se ofreció atención y servicios a las personas habitantes de calle que se encontraban en el sector.

“Estas acciones hacen parte de la estrategia de recuperación del espacio público y fortalecimiento de la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad, buscando eliminar condiciones que facilitan el delito y devolverle a la ciudadanía entornos más seguros y transitables”, puntualizó el reporte de la Secretaría de Seguridad.

Asimismo, la entidad reforzó el llamado a los ciudadanos para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123, con el fin de que las autoridades puedan intervenir lo antes posible.

El hurto y vandalismo del alumbrado público en Bogotá genera preocupación por el aumento de la inseguridad y el riesgo de accidentes - crédito Uaesp / X

Este caso recuerda a una situación presentada en noviembre de 2025, momento en el que las autoridades encontraron a tres hombres ocultos bajo el suelo de la estación Calle 45 del sistema TransMilenio, que se dedicaban a robar material y cableado para después vender el material y así obtener millonarias sumas.

En esa ocasión, fue el personal de seguridad del sistema el que detectó ruidos inusuales y dio aviso inmediato a las autoridades que procedieron a levantar las placas del piso de la estación, encontrándose con los sujetos, así como herramientas y bolsas repletas del material sustraído.