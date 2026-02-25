El Servicio Secreto de Estados Unidos y el CTI de la Fiscalía explicaron en video cómo reconocer dólares falsos

Las autoridades de ambos países concluyeron en el video institucional que seguirán trabajando juntos para mantener segura la economía - crédito @usembassybogota/IG

Luego de un contundente golpe en contra de las redes criminales dedicadas a la producción de dinero falso (incluidos dólares) que lograron en forma conjunta las autoridades colombianas y estadounidenses, desde la embajada norteamericana en Bogotá se compartieron varios tips para aprender a diferenciar los billetes que son de dudosa procedencia.

La explicación se compartió por medio de un video en el que se explica de forma sencilla, por parte de funcionarios de la oficina diplomática, que se publicó a través de sus redes sociales la tarde del martes 24 de febrero de 2026.

“¿Cómo sabes si el dinero que tienes en la mano es real? El dinero falso perjudica a las comunidades y puede acabar con los negocios locales”, destaca el mensaje adjunto con la grabación en el perfil de Instagram de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con sede en Bogotá.

Por tal motivo, desde la embajada y en varios sitios web gubernamentales del país norteamericano, se recordaron los pasos principales para identificar dólares estadounidenses falsos:

Verificar la textura y el relieve: los billetes reales tienen una textura distintiva y partes con impresión en relieve, especialmente en el retrato y los números. Al pasar los dedos, se debe notar cierta aspereza. Comparar con un billete auténtico: colocar el billete sospechoso junto a uno auténtico del mismo valor y serie ayuda a detectar diferencias en colores, detalles y calidad de impresión. Observar la calidad de impresión: los billetes reales tienen bordes nítidos y detalles definidos. Las falsificaciones suelen mostrar líneas borrosas, retratos poco definidos o impresiones planas y sin profundidad. Buscar fibras rojas y azules: los billetes genuinos contienen pequeñas fibras de estos colores incrustadas en el papel, no impresas en la superficie. Revisar el hilo de seguridad: los billetes de $5, $10, $20, $50 y $100 (series recientes) incluyen un hilo de seguridad incrustado visible al trasluz, con el nombre “USA” y el valor del billete. Bajo luz ultravioleta, este hilo brilla de diferentes colores según la denominación. Comprobar la marca de agua: al trasluz, debe verse una imagen tenue (marca de agua) del personaje principal del billete o del número de la denominación, visible desde ambos lados. Detectar la tinta que cambia de color: en los billetes de $10, $20, $50 y $100 (series recientes), el número en la esquina inferior derecha cambia de color al inclinar el billete. Examinar la microimpresión: usar una lupa para buscar textos muy pequeños en distintas partes del billete (ejemplo: “THE UNITED STATES OF AMERICA” en el cuello del retrato o cerca de la marca de agua). Deben ser nítidos y legibles. Analizar los números de serie: deben estar bien alineados y ser del mismo color y tamaño. Si hay varios billetes sospechosos con el mismo número de serie, son falsos. Evitar confiar solo en el bolígrafo detector: estos bolígrafos pueden fallar ante falsificaciones avanzadas o billetes auténticos maltratados. Observar advertencias impresas: billetes con la leyenda “For Motion Picture Use Only” o “Replica” son falsos.

Por todo lo anterior, y como parte de uno de los golpes más recientes que se dio en el departamento de Boyacá, “las autoridades de EE. UU. y Colombia se unen para sacar el dinero falso de las calles”, destaca uno de los servidores estadounidenses en la grabación.

En el departamento ubicado en el centro de Colombia, la tarea mancomunada del Servicio Secreto de los EE. UU. y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, desmanteló una red de falsificación, incautando la imprenta que fabricó $1.1 millones de dólares falsos, casi 3.700 millones de pesos colombianos, con cambio a la tasa del mercado con corte al 25 de febrero de 2026.

“Parece real, se siente real, pero no vale absolutamente nada. Esto forma parte de una operación criminal a gran, gran escala (It looks real, it feels real, but this is worth absolutely nothing. This is part of a massive, massive criminal operation), explica al principio del video uno de los funcionarios.

Los billetes que se producían en la fábrica clandestina iban directo al mercado negro “para estafar a ciudadanos honestos”, resalta otro de los funcionarios en el video.

“Esto no fue obra de aficionados. Fíjate en esta maquinaria. Llevamos meses rastreando su cadena de suministro. Se necesitó información precisa para encontrar el lugar donde imprimían estos billetes de 20 y de 50 (This was not an amateur job. I mean, look at this machinery. We tracked their supply chain for months. It took precise intelligence to find a location where they were printing these twenties and these fifties)“, detalla uno de los servidores norteamericanos.

Al final se precisó que “lo más importante” fue que “no solo incautamos la máquina, sino las tintas, los insumos, las planchas, todo lo artesanal y necesario para este, para esta estafa”, recalcó el funcionario estadounidense.