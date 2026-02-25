Detienen a adolescente en Soacha tras denuncia de presunto abuso a un niño de cinco años en conjunto residencial

Momento en que una vecina alerta al adolescente, quien se encontraba entre la vegetación en zonas comunes del conjunto Vida Nueva de Soacha - crédito Jeyni Olarte Gutiérrez/Facebook

Un adolescente de 16 años fue aprehendido por las autoridades tras ser señalado de presuntamente abusar de un niño de aproximadamente cinco años en el conjunto residencial Vida Nueva de Soacha, en hechos ocurridos la tarde del 18 de febrero.

El caso generó conmoción entre los residentes del sector y activó de inmediato los protocolos de atención a menores de edad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con Blu Radio, el aviso a la Policía se recibió a las 2:44 p. m. a través del dispositivo institucional dispuesto para la atención de emergencias.

La alerta permitió la rápida movilización de uniformados que patrullaban la zona, quienes acudieron al conjunto residencial para verificar la situación denunciada por la comunidad.

Según la información preliminar en redes sociales, una vecina habría captado en video el momento en que sorprendió al adolescente, identificado por portar una camiseta verde, oculto entre la vegetación junto al menor de cinco años.

Imagen del momento en que una vecina alerta al adolescente, quien se encontraba oculto entre la vegetación junto al menor en zonas comunes - crédito Jeyni Olarte Gutiérrez/Facebook

En la grabación, se escucha a la mujer gritarle para que cesara su conducta, mientras el hecho se desarrollaba detrás de unos arbustos ubicados en las áreas comunes del complejo habitacional.

Tras la llegada de los agentes, se procedió a identificar al señalado y confirmar su edad.

Al establecer que se trata de un menor de 18 años, fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes bajo los lineamientos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, mecanismo que regula el juzgamiento y las medidas aplicables a quienes, siendo menores de edad, incurren en conductas tipificadas como delitos.

El perfil de la red social X Pasa en Bogotá publicó una fotografía en la que se notifica la captura del adolescente, imagen que comenzó a circular en plataformas digitales y que dio mayor visibilidad al caso.

Captura de pantalla de la publicación realizada por Pasa en Bogotá, en la que se informa sobre la aprehensión del adolescente - crédito Jeyni Olarte Gutiérrez/Facebook

El niño presuntamente afectado recibió atención inmediata y actualmente permanece internado en un centro especializado, bajo custodia de las autoridades y con acompañamiento de profesionales, mientras se adelantan las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes.

Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre su estado de salud, con el fin de proteger su identidad e integridad.

Algunos usuarios de redes sociales manifestaron preocupación por la seguridad en las zonas comunes y solicitaron a la administración reforzar las medidas de vigilancia y control de acceso, especialmente en áreas con vegetación o espacios poco visibles.

Otro caso de abuso sexual en Fontibón

Un hombre de 35 años fue capturado el 8 de febrero en la localidad de Fontibón, Bogotá, tras ser sorprendido en flagrancia abusando sexualmente de una niña de dos años.

La rápida intervención de la Policía permitió que el presunto agresor quedara bajo medida de aseguramiento por el delito de acceso carnal violento, mientras la menor estuvo internada y bajo vigilancia en el Hospital de Fontibón.

Este caso evidencia la persistencia de la violencia sexual infantil en la capital colombiana, donde se registraron 2.125 denuncias en 2025, equivalentes a un promedio de seis casos diarios.

La niña fue trasladada a un centro médico de la localidad, donde permanece bajo observación - crédito Icbf

Las localidades de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Suba concentran la mayoría de los incidentes, y entre el 60% y 70% de los abusos ocurren en el entorno familiar, el lugar donde los niños deberían estar protegidos.

Aunque la franja más afectada suele ser entre los seis y trece años, el caso de Fontibón demuestra que la violencia sexual también puede afectar a menores de menor edad.

El día del hecho, la madre de la menor había salido brevemente de su vivienda y al regresar sorprendió al hombre, identificado como su expareja, abusando de la niña. Gracias a su denuncia inmediata a la línea 123, los agentes de Policía pudieron llegar al lugar y capturar al señalado.

El teniente coronel Julián García, comandante de Policía en Fontibón, destacó la importancia de la denuncia de la progenitora, que permitió activar un plan metodológico con la Fiscalía General de la Nación y avanzar en la audiencia de imputación de cargos, tras la cual se dictó medida de aseguramiento privativa de libertad.