Centro Democrático respondió a la renuncia de José Félix Lafaurie: “Se le han respondido más de 8 derechos de petición”

José Félix Lafaurie confirmó su renuncia del Centro Democrático el martes 24 de febrero de 2026 - crédito Colprensa

El partido Centro Democrático se pronunció sobre la renuncia de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), a la militancia en la colectividad.

En un corto comunicado, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que Lafaurie presentó su renuncia el 23 de enero de 2026, dato que se hizo público los días 26 y 27 de enero.

“El Dr. José Félix Lafaurie renunció al partido Centro Democrático el pasado 23 de enero de 2026. Decisión que fue ratificada y reiterada en declaraciones públicas ante diferentes medios de comunicación los días 26 y 27 de enero”, señaló la colectividad.

Centro Democrático informó que Lafaurie presentó su renuncia el 23 de enero de 2026, dato que se hizo público los días 26 y 27 de enero - crédito @CeDemocratico/X

El partido Centro Democrático afirmó que aceptaron la renuncia del líder gremial, recordando el comunicado que dieron a conocer el 27 de enero, en el que agradecieron su militancia al partido.

“La Dirección Nacional del Centro Democrático aceptó la renuncia al Dr, Lafaurie como lo dio a conocer el partido mediante comunicado del 27 de enero del presente año”, expresó el partido.

La colectividad, que dirige Gabriel Vallejo, precisó que a José Félix Lafaurie le han respondido más de ocho derechos de petición, que ha interpuesto, según el Centro Democrático, desde el 19 de diciembre de 2025.

El presidente de Fedegan en su renuncia afirmó que en el Centro Democrático hay supuestos “intereses oscuros” que van en contra, según el líder gremial, de los principios de la colectividad.

“Al doctor José Félix Lafaurie se le han respondido más de 8 derechos de petición que ha interpuesto desde el 19 de diciembre de 2025″, indicó el partido.

El Centro Democrático culminó su comunicado agradeciendo los servicios de José Félix Lafaurie por sus años de servicio en el partido.

“El Centro Democrático reitera su agradecimiento al Dr. Lafaurie por sus años de servicio al partido”, expresó la colectividad que lidera Álvaro Uribe.

El Centro Democrático culminó su comunicado agradeciendo los servicios de José Félix Lafaurie por sus años de servicio en el partido - crédito @CeDemocratico/X

Renuncia de José Félix Lafaurie

José Félix Lafaurie justificó su renuncia al Centro Democrático señalando que esta decisión responde a motivos éticos y personales, alineados con sus valores y principios políticos. Según Lafaurie, su salida representa un acto de coherencia, anteponiendo su integridad a las circunstancias internas del partido.

“Hoy regreso al lugar del que nunca me aparté en lo esencial: el legado de Álvaro Gómez Hurtado en Salvación Nacional. Desde allí continuaré dando las batallas que exige este momento histórico, fiel a mis convicciones, cuando la democracia enfrenta una amenaza real de continuidad de un gobierno de izquierda que intentó erosionarla desde dentro”, manifestó el dirigente gremial, explicando así su retorno a Salvación Nacional.

Por medio de un comunicado, José Felix Lafaurie señaló que la falta de respuesta a sus inquietudes y solicitudes lo llevaron a tomar la decisión de apartarse del Centro Democrático - crédito @jflafaurie/X

Lafaurie argumentó que las condiciones actuales dentro del Centro Democrático le impiden permanecer en el partido. Habló de “intereses oscuros” en la colectividad que, según él, contradicen los valores promovidos por Álvaro Uribe Vélez. Criticó la falta de transparencia en la selección del candidato presidencial y denunció que sus solicitudes no recibieron respuesta. “Decidí entonces que mi dignidad personal y ética no puede seguir sometida a esa falta de respeto”, declaró.

En su carta dirigida a Gabriel Vallejo, director del partido, Lafaurie expresó: “No es aceptable que en el Centro Democrático existan ‘castas’ que merezcan especial atención, mientras quienes lo hemos entregado todo y arriesgado todo por convicción recibimos un trato sin la mínima cortesía que corresponde a cualquier militante”.

Tras su salida, Salvación Nacional confirmó el regreso de Lafaurie a la organización y señaló que, como presidente de Fedegán, apoyará la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre. El partido destacó la importancia de su reincorporación y resaltó su papel en el fortalecimiento del movimiento fundado por Álvaro Gómez Hurtado.

“Para el Movimiento de Salvación Nacional es un orgullo y una gran satisfacción darle una calurosa bienvenida en su retorno al partido a una gran figura gremial y política del alvarismo como lo es José Félix Lafaurie”, publicó la colectividad.