Avión de American Airlines recibió un impacto de bala en ruta Miami - Medellín: esto dijo la Aerocivil

Un avión de American Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro procedente de Miami con un presunto agujero en su fuselaje, hecho que fue detectado tras una inspección posterior al vuelo.

De acuerdo con CBS News, el hecho involucró al vuelo 923 operado por un Boeing 737 MAX 8, donde se localizó la perforación en el alerón derecho, una pieza clave para el control del alabeo del avión. “El agujero se localizó en el ala derecha de un avión 737 MAX 8 tras su vuelo 923 de Miami, Florida, a Medellín”, detalló el medio estadounidense.

Según información preliminar, no se consideró una situación de emergencia, ya que ningún pasajero resultó afectado y la aeronave no presentó inconvenientes operativos durante el trayecto; sin embargo, la inspección reveló que la perforación atravesaba completamente la superficie de control.

CBS News reportó que el daño “coincide con un posible impacto de bala”, y que se identificó “un pequeño orificio circular que sería el punto de entrada, así como afectaciones en el lado opuesto que corresponderían al punto de salida”.

La aerolínea estadounidense emitió un comunicado, citado por Red + Noticias, en el que afirmó: “Tras una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de una de nuestras aeronaves en Medellín, Colombia. La aeronave fue retirada de servicio inmediatamente para su posterior inspección y reparación. Colaboraremos estrechamente con las autoridades competentes para investigar este incidente”.

La capacidad de la aeronave es de 160 personas y, aunque no se reveló el número exacto de pasajeros, se confirmó que todos se encontraban en perfecto estado.

Por su parte, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), consultada por El Tiempo, informó que el avión cubrió inicialmente la ruta de Miami a Medellín y que el hallazgo de los daños ocurrió tras el aterrizaje en Rionegro. Fuentes citadas por el medio indicaron que el daño fue “mínimo” y que el avión pudo despegar sin inconvenientes después de la revisión. “No hubo heridos ni se registraron problemas con el vuelo”, enfatizaron desde la Aerocivil.

Posteriormente, la aeronave fue sometida a reparaciones temporales y, según registros de Flightradar24, voló de regreso a Miami y luego se trasladó al centro de mantenimiento de American Airlines en Dallas, donde permanece en tierra a la espera de reparaciones definitivas.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha determinado el lugar ni el momento exactos en que el avión sufrió el daño, y la investigación continuaría en curso.

Un avión de Latam abortó despegue en El Dorado por cruce de helicóptero militar

Un Airbus A320 de Latam con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo debió abortar su despegue el viernes 20 de febrero en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá después de que un helicóptero militar se cruzó en su trayectoria.

Según el informe preliminar divulgado por la Aerocivil el martes 24 de febrero, el suceso se debió a una “falla en las comunicaciones” durante la coordinación entre las diferentes torres de control.

El reporte detalló: “Durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur se generó un traslapo en la frecuencia con la aeronave de ala rotatoria”.

Al mismo tiempo, el vuelo ARE4278 ya había comenzado su carrera de despegue cuando la tripulación advirtió la presencia del helicóptero. “A las 17:36, tras ser autorizada para el despegue por el Control de Tránsito Aéreo, la tripulación advirtió durante la carrera de despegue el sobrevuelo de una aeronave de ala rotatoria que se desplazaba en una trayectoria paralela y aproximándose a la pista”, detalló puntualmente la autoridad.

La situación derivó en una proximidad a la trayectoria de la pista 14R, lo que llevó a la tripulación a “no continuar la fase de decolaje”. “Ante esta condición, y en aplicación estricta de los protocolos de seguridad, la tripulación ejecutó el abortaje de decolaje, logrando la detención segura de la aeronave”, señaló la Aerocivil.

Como resultado de la maniobra, la temperatura de los frenos del avión se elevó hasta aproximadamente 900 °C, provocando el desinflado de las ruedas. El informe enfatizó que no hubo incendio ni afectaciones a los ocupantes del avión, que se dirigía a la isla de San Andrés.

El helicóptero implicado es una aeronave de Estado, matrícula FAC4021, que había despegado minutos antes desde la base militar de Catam, anexa al aeropuerto El Dorado, y posteriormente realizó un sobrevuelo paralelo a la pista 14R, cruzando la trayectoria del vuelo comercial.