Así fue el primer Festival Cultural del Pipón, la curiosa competencia que premia a las mejores barrigas de Córdoba

En la vereda El Porvenir, ubicada en el municipio de Moñitos, Córdoba, el primer Festival Cultural del Pipón 2026 reunió a decenas de asistentes durante tres jornadas llenas de música, humor y orgullo por las barrigas prominentes.

A diferencia de otras celebraciones, este festival destaca la aceptación del cuerpo y premia a quienes muestran con alegría sus “pipas” sin temor al qué dirán.

Durante los días 20, 21 y 22 de febrero, el jurado midió minuciosamente los abultados abdómenes de los participantes. El público, animado y ruidoso, aplaudió a los concursantes en el tradicional “paredón”, donde se definieron los títulos más codiciados.

El ganador de este año logró una barriga de 155 centímetros, recibiendo 200 mil pesos en efectivo y una pipona de Aguardiente Antioqueño como reconocimiento.

Además del “rey pipón”, se entregaron premios al hombre con la barriga más puntiaguda y a quien acudió con mayor número de acompañantes. Este peculiar concurso, que ya es tradición en la región, refuerza la identidad local y desafía los estereotipos, convirtiendo la exuberancia corporal en motivo de alegría colectiva y celebración anual.

La transformación de la barriga masculina grande en un símbolo de orgullo ha desatado una ola de comentarios espontáneos en redes sociales.

Frases como “Por fin un festival que me representa” y “El premio debe ser una cita con el hepatólogo” sintetizan el tono humorístico y el sentido de identificación que ha generado este fenómeno.

Quienes se sienten aludidos no esconden su entusiasmo: “Nojodas... Y no me invitaron... Pero ya les caigo...”, mientras que otros celebran la oportunidad de reivindicación con mensajes como “Uyyy zona mi momento ha llegado, voy pa’ esa” o “Pero digan fecha para acompañar y divertir un rato”. Incluso surgen bromas sobre antiguas parejas, como la persona que escribió: “No saber eso antes para mandar al ex mío a participar”.

Estas reacciones reflejan un cambio cultural profundo. El llamado “dad bod” o “cuerpo de papá” ha pasado de ser objeto de críticas a convertirse en tendencia aspiracional.

Estudios recientes respaldan este giro: la mayoría de las personas declara preferir un físico “natural” o moderado frente a los cánones extremos de gimnasio. Este tipo de corporalidad se asocia con calidez, confianza y una presencia relajada, desplazando la exigencia de músculos esculpidos como único modelo de atractivo.

Más allá de las modas urbanas, existen culturas para las cuales la barriga prominente es motivo de admiración desde hace siglos. En la tribu Bodi de Etiopía, el gran tamaño abdominal no solo simboliza belleza, sino también estatus y capacidad de provisión.

La comunidad interpreta la barriga inflada como prueba de que una familia puede alimentar bien a su representante, lo que a su vez refleja la prosperidad del clan. Estos rituales, ajenos a la mirada turística, se mantienen en el ámbito privado como defensa de la identidad frente a la globalización de los modelos corporales occidentales.

En Estados Unidos y Europa, el movimiento de aceptación gorda ha permitido que la barriga masculina adquiera nuevos significados. Aunque la presión social occidental tiende hacia la delgadez, han surgido colectivos y espacios donde el sobrepeso se resignifica positivamente.

Pese a la valoración estética, la medicina advierte sobre los riesgos que implica la grasa abdominal. Una circunferencia de cintura superior a 102 cm (40 pulgadas) señala la presencia de grasa visceral, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud.

Esta advertencia pone de manifiesto la necesidad de equilibrar la celebración de la diversidad corporal con la promoción de hábitos saludables, para que la aceptación no derive en la naturalización de factores de riesgo.

Así, la barriga masculina grande se ha convertido en un terreno de disputa simbólica donde conviven la reivindicación cultural, la autoafirmación y el recordatorio de los límites que impone la salud.