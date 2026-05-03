Asesinan a joven en Vijes, Valle del Cauca; su madre lucha por su vida: ofrecen $30 millones por pistas de los agresores

La investigación se desarrolla en articulación entre la Policía y la Fiscalía, mientras se hace un llamado a la comunidad para aportar información que permita avanzar en el caso. - crédito CTI

El municipio de Vijes, en el Valle del Cauca, registró el asesinato de una joven de 28 años y el ataque armado a su madre, quien permanece hospitalizada en estado crítico. Las autoridades incrementaron la recompensa a $30 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables de este hecho violento.

Según detalló el teniente coronel Diego Cárdenas, comandante del distrito de Policía Yumbo, dos hombres armados ingresaron el viernes 1 de mayo de 2026 a una vivienda del barrio Patio Bonito y dispararon contra las dos mujeres. La joven falleció en el lugar, mientras que su madre, de 59 años, fue trasladada de urgencia a un centro médico del municipio. El Tiempo informó que la víctima mayor continúa bajo atención especializada.

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“Al interior de la residencia se encontraban dos mujeres: una de 28 años y otra de 59, quienes fueron víctimas de un atentado con arma de fuego. Lamentablemente, la mujer de 28 años pierde la vida en el lugar de los hechos, mientras que la ciudadana de 59 fue trasladada de urgencia a un centro asistencial”, explicó Cárdenas en declaraciones recogidas por el medio ya mencionado.

Recompensa aumentada por información relevante

El alcalde de Vijes, Óscar Fernando Muñoz, anunció que la recompensa inicial de $10 millones fue elevada a $30 millones de pesos, en coordinación con la Gobernación del Valle del Cauca. El medio reportó que la medida busca incentivar la colaboración ciudadana para identificar y ubicar a los agresores.

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“Hemos aumentado la recompensa hasta $30 millones de pesos para quien entregue información certera que nos ayude a identificar y a ir tras los asesinos de Jocelyn, quienes hirieron a su madre, quien hoy permanece en grave estado en un hospital”, señaló Muñoz.

El mandatario local agregó que las cámaras de seguridad comunitarias ya son objeto de análisis por parte de la Fuerza Pública y que las autoridades no detendrán las investigaciones hasta lograr avances concretos en el caso.

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Perfil de las víctimas y contexto comunitario

De acuerdo con la Alcaldía de Vijes, las dos mujeres eran trabajadoras y no tenían reportes de conflictos personales o amenazas previas. La administración municipal solicitó el apoyo de la comunidad para fortalecer la seguridad y prevenir nuevos hechos violentos.

“La única forma de mantener un municipio tranquilo es solidarizarnos y alertar sobre cualquier situación extraña. Contamos con cámaras de seguridad que ya han entregado los primeros indicios, pero necesitamos del apoyo ciudadano para corroborar lo que nos muestra la tecnología”, declaró Muñoz, según información conocida por el medio.

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Investigación y colaboración institucional

El caso es investigado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según explicó el comandante Cárdenas en las declaraciones conocidas por El Tiempo, los organismos adelantan procedimientos de verificación de pistas, testimonios y análisis de evidencia fílmica. “Invitamos a la ciudadanía a aportar cualquier información a la línea 123 que permita el esclarecimiento del caso. Garantizamos absoluta reserva para quienes colaboren”, afirmó el oficial.

La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Vijes implementaron refuerzos en los patrullajes y la vigilancia en sectores residenciales, con el objetivo de prevenir nuevos atentados y fortalecer la respuesta institucional ante hechos de violencia.

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Medidas de seguridad y llamado a la denuncia

Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia anónima y oportuna a través de la línea 123. La recompensa de $30 millones de pesos busca estimular la participación ciudadana y avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen. El proceso investigativo continúa bajo estricta reserva en la búsqueda de justicia para Jocelyn y su familia.