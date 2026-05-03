Santander: estos son los cortes de la luz este domingo 3 de mayo

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) dio a conocer la lista de cortes de luz que realizará este domingo 3 de mayo a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los consumidores.

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El ente explicó que las causas de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no agendar trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

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Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Bucaramanga.

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Sector(es): Barrios Campestre y algunos sectores de Sotomayor, Bolarquí, Cabecera Del Llano, El Prado y Mejoras Publicas.

Estatus: Programada.

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Duración del corte: 06:30 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

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Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Honda.

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Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

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Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

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Sector(es): Barrios Campestre y algunos sectores de Sotomayor, Bolarquí, Cabecera Del Llano, El Prado y Mejoras Publicas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Campestre algunos sectores de las calles 52,53,54, 55, 56 con carreras 31,32, 33, Edificio La Fuente, Centro Comercial Cosmo clientes Coomeva EPS, Mr. Clean, Financiera Coomultrasan, IDX Imágenes Diagnósticas y Coopetrol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Cliente Comertex.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 19:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres disminuir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.