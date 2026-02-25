Alejandro Estrada fue sancionado en ‘La casa de los famosos’ por romper las reglas: esto le dijeron El Jefe y Carla Giraldo

Alejandro Estrada fue sancionado en ‘La casa de los famosos Colombia’ tras romper una regla del juego - crédito cortesía RCN

La noche del lunes 24 de febrero estuvo marcada por un fuerte llamado de atención en la gala principal de La casa de los famosos Colombia.

El protagonista fue el actor Alejandro Estrada, el cual recibió una sanción disciplinaria luego de que la producción determinara que incumplió una de las normas fundamentales del reality.

Durante la transmisión en vivo, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo introdujeron el tema con un tono serio, dejando claro que se trataba de una falta reiterada y que por ello la voz al mando del programa tuvo que tomar medidas contundentes y dejarles una advertencia a los demás participantes.

“Hay que hablarlo de frente. Y hay famosos que incumplen algunas reglas”, advirtió Cezán, mientras Giraldo agregó con firmeza: “Nos ven la carita… No me gusta eso”. Ambos recordaron que dentro de la casa no hay espacio para atajos y que cada movimiento es observado.

Acto seguido, fue El Jefe quien tomó la palabra para explicar con detalle la infracción cometida por el actor: “Alejandro, en el momento en que hay música en mi casa, estás aprovechando para hablar con tus compañeros de temas importantes para que no se escuche... Una vez la música para, tú dejas de hablar del tema, haciéndolo de manera consciente, ya que ha ocurrido en varias ocasiones”, señaló, aclarando que esta conducta no había ocurrido una sola vez.

Según la máxima autoridad del programa, Estrada detenía esas conversaciones justo cuando la música se apagaba, lo que evidenciaba una acción consciente para evadir los micrófonos.

Tras exponer los hechos, El Jefe anunció la sanción: “Por esa razón, he decidido que dormirás en el calabozo por dos noches. Y si esto vuelve a ocurrir, Alejandro, habrá consecuencias más fuertes”. Además, extendió el mensaje al resto de los participantes, recalcando que se trataba de un llamado de atención general para que todos cumplan las reglas sin excepción.

Finalmente, Carla Giraldo intervino y reforzó el mensaje frente a las cámaras: “Las reglas son para cumplirlas y para no pasarlas por encima. Y recuerden, los vemos todo el tiempo”.

Por su parte, Marcelo Cezán puntualizó que el propio Jefe se encargaría de explicarle al actor las condiciones de su permanencia en el calabozo y el momento exacto en el que debía ingresar.

La reacción de Alejandro Estrada fue inmediata y, aunque asumió la sanción, no ocultó su incomodidad: “Sí, señor”, respondió al escuchar la decisión.

Ya camino al encierro, bromeó con resignación: “La vergüenza, vea”, mientras Tebi, encargado de acompañarlo, le lanzó una advertencia: “Pa’ que sea serio”. Dentro del calabozo, el actor intentó tomarse la situación con humor, reconociendo el error: “Hay que cumplir con las normas del juego. Quizás ustedes ya vieron lo que sucedió. A veces uno no recuerda qué fue... No es nada cómoda la cama, pero bueno, voy a estar solo, nadie va a roncar cerca de mí”.

La sanción de Estrada se suma a la lista de castigos que ha impuesto la producción en esta temporada, reafirmando que en La casa de los famosos Colombia no hay privilegios ni excepciones, y que cualquier intento por evadir las reglas tiene consecuencias inmediatas frente a millones de televidentes.

Sobre esta situación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia, en el que Néstor Parra y Roberto Velásquez reaccionan en vivo al reality, se conoció que la producción también a nivel interno tomó la decisión de quitarles la música a las celebridades para la hora de despertarlos, precisamente porque no estaban cumpliendo con la norma.

“¿Por qué esta mañana no se les puso música a los famosos? Porque hay un par de famosos, o más uno que otro, que aprovecha cuando ponemos música para ir a decir cosas a otros famosos. Entonces el jefe los castigó y, pues perdieron el beneficio de la música. ¿Hasta cuándo? indefinido, hasta que el jefe lo decida", indicó Roberto.