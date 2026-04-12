Colombia

Mafe Carrascal le tiró a la derecha política por avalúos catastrales: “Defienden los intereses de grandes propietarios rurales”

La representante afirmó que la oposición a la actualización catastral responde a intereses de grandes terratenientes y rechazó que el proceso implique un aumento automático del impuesto predial

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- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal rechazó que la actualización catastral aumente automáticamente el impuesto predial - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

La controversia por el ajuste de los avalúos catastrales escaló este viernes 10 de abril de 2026 con una respuesta pública del presidente Gustavo Petro, dirigida a Tatiana Muñoz, veedora nacional del paro que rechazó la resolución 2057 de 2025 emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

El mandatario aseguró que la protesta indefinida no responde a intereses de pequeños propietarios sino de grandes terratenientes.

Según el jefe de Estado, desde su cuenta de X: “Lo que hace Tatiana es buscar que los grandes hacendados, terratenientes y dueños de lotes de engorde no paguen impuesto predial a sus municipios, desfinanciando los servicios sociales del municipio, y usa a los pequeños propietarios engañándolos con decir que es el gobierno nacional el que pone los impuestos (sic)”.

La actualización de los avalúos no se realizaba desde hacía dos décadas, lo que, según el presidente, permitió que grandes propietarios improductivos pagaran impuestos mínimos, afectando la financiación de servicios sociales en los municipios.

Gustavo Petro sostuvo que el paro por avalúos catastrales favorece a grandes terratenientes - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro sostuvo que el paro por avalúos catastrales favorece a grandes terratenientes - crédito @petrogustavo/X

En el mismo mensaje, el presidente explicó la diferencia entre la tasa, que define el concejo municipal, y la base tributaria, que depende del avalúo catastral.

El mandatario instó a los alcaldes del país a fijar tasas diferenciadas, con montos mayores para haciendas improductivas y lotes de engorde urbanos, y menores para campesinos, pequeños productores y propietarios de viviendas en estratos 1, 2 y 3.

Así se enriquecerá el municipio con más productividad y trabajo y no afectará a la gente propietaria pobre y trabajadora del municipio”, escribió el presidente.

El paro responde a los incrementos del impuesto predial en varias regiones tras la resolución del Igac. Durante la jornada, medios informaron que organizaciones bloquearon vías para exigir la revisión de la medida.

La veedora Muñoz, por su parte, negó militancia política, pese a que aparece registrada como activista del Centro Democrático desde 2023, y reconoció reuniones con la candidata Paloma Valencia y otros congresistas sobre el tema.

Mafe Carrascal afirmó que la oposición al catastro multipropósito busca evitar impuestos a terratenientes - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal afirmó que la oposición al catastro multipropósito busca evitar impuestos a terratenientes - crédito @MafeCarrascal/X

Mafe Carrascal defendió actualización catastral y acusó a la derecha de proteger a grandes propietarios

Tras lo anterior, la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, defendió la actualización catastral y señaló que la resistencia a este proceso surge de sectores de derecha que buscan proteger a grandes propietarios rurales.

De acuerdo con la parlamentaria, “la extrema derecha se opone con virulencia y mentiras a la actualización catastral porque defiende los intereses de una minoría de grandes propietarios rurales que no quieren pagar lo que les corresponde”.

Según explicó Carrascal, existen predios con avalúos de apenas 2.000, 5.000 o 10.000 pesos, lo que permite que “se pague casi nada de predial, mientras en los municipios se acumulan las necesidades básicas insatisfechas”.

La congresista cuestionó los argumentos de quienes critican el ajuste de avalúos y subrayó: “No es justo, que tengan algo de decencia”.

En sus declaraciones, la representante del Pacto Histórico apuntó a la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, que anunció su intención de reducir los avalúos en caso de llegar al poder.

La congresista Mafe Carrascal defendió la reforma laboral, pero advirtió que esta misma puede ser usada por el sector de la derecha - crédito Mafe Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal señaló a Paloma Valencia de representar intereses de terratenientes - crédito Mafe Carrascal/Facebook

Carrascal afirmó: “No sorprende que Paloma Valencia salga a decir que bajaría los avalúos: expresa la visión de los terratenientes improductivos, alérgicos en general al Estado Social de Derecho”.

La legisladora aclaró que la actualización catastral no implica un aumento automático del impuesto predial. Explicó que “esa tarifa no la define el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), sino los concejos municipales. También es falso que el avalúo catastral saque a la gente de subsidios o programas sociales”.

Carrascal aseguró que el 98,6% de los predios rurales en Colombia, aquellos de menos de 100 hectáreas, no podrán ver incrementos superiores al 50% del impuesto predial respecto al año anterior. Para extensiones mayores, el límite general será el doble de lo pagado en el periodo previo.

La congresista sostuvo que “este gobierno ha avanzado como ningún otro en el catastro multipropósito. Ese es uno de los grandes legados de Gustavo Petro”. Además, anticipó que un triunfo de Iván Cepeda y Aída Quilcué en la próxima elección permitirá profundizar este tipo de reformas.

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