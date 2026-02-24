Sondra Macollins habló de su polémica defensa a Carlos Lehder, exlíder del cartel de Medellín: “Lo prefiero vendiendo libros que coca”

La abogada Sondra Macollins aclaró que su intervención en la liberación de Carlos Lehder no tuvo que ver con el apoyo al narcotráfico - crédito Infobae Colombia

En una conversación con Infobae Colombia, Sondra Macollins Garvin, abogada penalista y candidata presidencial, aclaró los detalles de su polémica defensa a Carlos Lehder, el exnarcotraficante colombiano y cofundador del cartel de Medellín.

Su intervención en el caso de Lehder, que dejó una huella sobre su figura, provocó controversias, sobre todo por las especulaciones de que su vinculación con el caso indicaría un respaldo a las actividades ilícitas del excapo. No obstante, Macollins fue enfática al señalar que su única motivación fue la defensa de los derechos fundamentales de un ciudadano, sin importar su pasado.

Carlos Lehder, uno de los exnarcotraficantes más conocidos de la historia del narcotráfico, regresó a Colombia el 28 de marzo de 2025 tras casi 40 años fuera del país; fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá debido a una orden de detención que databa de 1995. Aunque había cumplido una condena de 33 años en Estados Unidos por narcotráfico y por su colaboración en el juicio contra Manuel Antonio Noriega (militar y dictador panameño), él aún enfrentaba una sentencia pendiente en Colombia desde los años 80, relacionada con la fabricación y tráfico de armas.

Cuando Carlos Lehder llegó a Colombia en 2025, fue capturado por unos delitos de 1995 - crédito Migración Colombia

No obstante, el 31 de marzo, un juzgado de ejecución de penas de Bogotá determinó que la condena de Lehder ya había prescrito debido al paso de más de 25 años desde que la sentencia quedó en firme. Macollins impugnó la orden de captura por el hecho de que no se hubiera notificado oportunamente sobre la invalidez de la sentencia.

Sondra Macollins defendió su papel en el caso de Carlos Lehder

Macollins, que asumió la defensa de Lehder, defendió su actuación como parte de un principio más amplio de respeto a los derechos humanos, bajo el argumento de que no se podía permitir que un ciudadano pagara dos veces por el mismo delito.

“Carlos Lehder, cuando lo extraditaron, yo ni siquiera había terminado el bachillerato, estaba como en segundo bachillerato. Él, cuando lo conocí, ya era un hombre libre, ¿sí? Ya había pagado su pena”, explicó Macollins para Infobae Colombia, al hacer hincapié en que su intervención no fue en apoyo al narcotráfico, sino como un acto de justicia.

A pesar de las críticas que recibió por su rol en la defensa de Carlos Lehder, Sondra Macollins dejó claro que su intervención fue un acto jurídico - crédito Infobae Colombia

A pesar de las críticas que recibió por su rol en el caso, Macollins reafirmó que su única intención fue que se respetaran los derechos constitucionales de Lehder: “Yo realmente lo ayudé en un proceso de segundas oportunidades para vender libros. Realmente sí lo prefiero vendiendo libros que coca”.

El caso es una constante fuente de controversia en el país, especialmente en relación con las acusaciones de que Macollins podría estar relacionada con los círculos criminales que alguna vez lideró Lehder: “Lo único que hice fue activar la vía constitucional presentando un habeas corpus, que a los tres días lo resolvieron y salió de la cárcel. Eso es todo. Eso no me hace parte ni representante del narcotráfico”.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando Macollins abordó las comparaciones que se hicieron entre su defensa de Lehder y la de David Murcia, que fue condenado por el escándalo del ‘DMG’. Macollins fue acusada por figuras como el abogado Abelardo de la Espriella de tener vínculos con la defensa de criminales, algo que la candidata presidencial rechazó rotundamente.

Macollins explicó que presentó un habeas corpus para garantizar que Lehder no fuera condenado dos veces por los mismos hechos - crédito Colprensa

“Tampoco podemos asociar a los abogados con las causas que representamos. Como hizo el señor Abelardo de la Espriella, asociándome de manera criminal con David Murcia, porque lo estoy representando en un tema de un non bis in idem (no dos veces por lo mismo) y porque lo apoyé para presentar un indulto”, afirmó Macollins, al defender su posición de que ningún ciudadano debe ser condenado dos veces por los mismos hechos.

La abogada fue clara en que no defiende a cualquier individuo, sino que tiene un criterio ético para elegir sus casos: “Hay cosas que no defiendo, como violadores de niños, nunca lo he hecho. Ni tampoco corrupción del Estado. Políticos corruptos jamás he defendido”.

Macollins destacó que su ética personal y profesional la lleva a hacer una distinción entre los casos que representa. “En el caso de Carlos Lehder, simplemente presenté un habeas corpus, porque el señor ya no tenía penas pendientes de pagar con la justicia”, reiteró, añadiendo que Lehder, a sus 80 años, merecía “venir a Colombia a morir en paz”, y que su intervención se limitó a garantizar que no se le aplicara una doble condena por los mismos hechos.

Sondra Macollins defendió su ética profesional, al asegurar que su labor como abogada se basa en el respeto a la ley y la Constitución - crédito Infobae Colombia

Macollins también habló de las reacciones que recibió por su defensa de los derechos de Lehder. A pesar de que algunos la han tildado de “abogada del narcotráfico”, la aspirante presidencial expresó que se siente tranquila con su trabajo.

“Eso no me hace parte de una banda criminal, es un tema jurídico. Lo que la gente debe entender es que no podemos asociarnos con las causas que representamos”, afirmó.