Ryan Castro quiere ser papá: cuántos hijos le gustaría tener y cómo influyó el hijo de J Balvin en su decisión

Ryan Castro confiesa su deseo de tener una familia numerosa y enciende las redes - crédito Ryan Castro / Instagram

El cantante urbano Ryan Castro volvió a sorprender a sus seguidores al apartarse, por un momento, de los lanzamientos musicales y los escenarios para hablar de un tema íntimo y poco frecuente en una reciente entrevista: la paternidad.

En medio de una conversación relajada con Univisión, el artista paisa confesó que se “antojó” de tener hijos, una revelación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y que abrió un nuevo capítulo en la narrativa personal del intérprete de éxitos del género urbano.

La confesión no llegó sola ni de manera fortuita, pues Castro explicó que su deseo de convertirse en padre tiene una relación directa con el vínculo que ha construido con el hijo de su gran amigo J Balvin, uno de los artistas colombianos más influyentes a nivel mundial.

La amistad entre ambos músicos es conocida en la industria y entre sus fanáticos, los cuales suelen destacar que su relación va mucho más allá de lo profesional y se sostiene en la confianza, el apoyo mutuo y una hermandad que han reafirmado en múltiples ocasiones.

Ryan Castro habla de su deseo de ser papá y revela cuántos hijos quiere: la influencia del pequeño Río en su decisión - crédito @ryancastrro/IG

Esa cercanía se ha fortalecido aún más gracias a la relación que Ryan Castro ha construido con Río, el hijo de J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer.

“Imagínese, estoy antojado de tener uno para mí (un hijo)”, expresó Ryan Castro entre risas cuando le preguntaron sobre su vínculo con el pequeño Río.

En redes sociales, el pequeño es protagonista frecuente de videos y momentos que muestran la complicidad entre ambos, al punto de que los seguidores del género urbano comenzaron a llamar al cantante paisa el “Tío Ryan”, un apodo que él mismo ha asumido con orgullo y cariño después de que el hijo de Balvin empezara a decirle así, a pesar de que no son familiar de verdad.

Sobre esa relación, el artista fue claro al destacar que se trata de una amistad genuina y basada en el afecto: “Río es un niño muy bueno que me ha dado su cariño y todo lo que hacemos con él es genuino porque lo queremos mucho”, expresó el cantante, dejando ver una faceta más sensible y familiar que contrastó con la imagen ruda y callejera que suele proyectar en sus canciones.

Ryan Castro deja la música por un momento y confiesa su deseo de convertirse en papá gracias a su amistad con J Balvin - crédito valentinaferrer/tiktok

Estas palabras fueron ampliamente celebradas por los internautas, quienes resaltaron la naturalidad con la que Ryan se relaciona con el menor.

Fue precisamente en ese contexto que surgió la confesión que despertó risas y sorpresa, pues en la entrevista, Castro comentó que su cercanía con el hijo de J Balvin lo había llevado a imaginarse a sí mismo como padre.

El periodista, intrigado por la afirmación, le preguntó si pensaba en tener un hijo, a lo que el cantante respondió con humor y espontaneidad: “Uno no, más bien unos cuatro o cinco”, una respuesta, que, aunque fue dicha entre risas, se convirtió rápidamente en uno de los fragmentos más compartidos del diálogo.

Muchos seguidores interpretaron sus palabras como una señal de que el artista comienza a proyectarse más allá de la música y a pensar en una vida familiar a largo plazo.

El “Tío Ryan” se roba el show: Ryan Castro revela que sueña con tener hasta cinco hijos y desata conversación en redes - crédito valentinaferrer/tiktok

En redes sociales, los debates no tardaron en aparecer: algunos celebraron la idea de ver a Ryan Castro como padre, mientras otros se preguntaron si este deseo podría materializarse en los próximos años o si, por ahora, se trata solo de una expresión espontánea influenciada por su entorno cercano.

Por ahora, Ryan Castro continúa enfocado en su carrera artística y en consolidar su presencia dentro del género urbano, pero sus declaraciones dejaron claro que la paternidad ya no es una idea ajena para él.

Influenciado por el cariño que ha recibido de Río y por la sólida amistad que mantiene con J Balvin y su familia, el cantante abrió una ventana a su lado más humano, demostrando que, incluso en medio del éxito y la fama, hay espacio para soñar con una familia numerosa y con un futuro que trascienda los escenarios.