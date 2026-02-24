Colombia

Planes en las montañas de Cali: la oferta de turismo rural que crece en los corregimientos a menos de una hora del casco urbano

Una serie de propuestas integradas en red ofrece a los visitantes recorridos por bosques, talleres de arte, opciones gastronómicas y participación en prácticas sostenibles, contribuyendo al desarrollo de las comunidades de la zona rural

Los planes rurales cerca de Cali que apuestan por turismo responsable - crédito Alcaldía de Cali

A menos de una hora del bullicio urbano, Cali ofrece a propios y visitantes un abanico de experiencias en contacto directo con la naturaleza, la comunidad y la cultura rural.

Los corregimientos de la capital del Valle del Cauca se han convertido en epicentro de proyectos que combinan conservación ambiental, emprendimiento social y bienestar personal, dinamizando el turismo de naturaleza más allá del paseo convencional.

En el corregimiento de Villacarmelo, la Reserva Natural Bosque Colibrí ha desarrollado un modelo que integra la protección de 12 hectáreas de bosque y la producción de café orgánico bajo sombra, apicultura y viveros de plantas aromáticas y ornamentales.

Se recomienda reservar y consultar condiciones de visita para aprovechar al máximo las rutas de turismo rural y de naturaleza en los alrededores de Cali - crédito Alcaldía de Cali

El lugar es reconocido por recibir más de 100 especies de aves al año, incluidas migratorias del norte de América, y por su política de atraerlas con siembra de árboles en vez de cebaderos artificiales. Los visitantes pueden elegir entre pasadías con senderismo y descanso, recorridos cafeteros participativos, experiencias en el apiario y caminatas guiadas de bienestar, sumando actividades como moldeado en arcilla y siembra de mandalas vivos.

En el mismo Villacarmelo está Eco Meeting Reserva Natural, un proyecto enfocado en el arte y la conexión interior. Con cinco hectáreas de bosque y acceso a río, ofrece talleres de cerámica y pintura, camping bajo techo, meditación y actividades de bienestar. La oferta incluye recorridos por la piscina natural, senderos de montaña y opciones de alojamiento que integran seguro de asistencia médica y acompañamiento personalizado en cada actividad.

A 50 minutos de Chipichape, en el corregimiento de La Paz, se ubica Entre árboles, un espacio nacido en 2022 que apuesta por el bienestar integral y la economía colaborativa. La propuesta se materializa en una cabaña y tres áreas de camping (dos inmersas en el bosque), caminatas a la quebrada, talleres con plantas medicinales y el ‘campicnic’ —un picnic elaborado por chefs locales—.

La red de turismo rural en Cali integra conservación ambiental, bienestar personal y apoyo a la economía comunitaria en sus corregimientos - crédito Alcaldía de Cali

Además, el proyecto involucra a siete familias de la comunidad en la preparación de alimentos, guiado de recorridos y provisión de parqueaderos, generando ingresos para el territorio. El sitio promueve la conservación, el manejo de aguas lluvias, la compostera y una política de no quemas, sumando prácticas ambientales responsables.

Al oeste de la ciudad, en La Leonera, funciona Bichacue Yath Arte y Naturaleza, un aula a cielo abierto que conjuga arte, mitología y educación ambiental. Senderos interpretativos con esculturas en barro narran mitos como el Mohán y figuras de la tradición oral; talleres de pintura y cerámica, cultivo de musgos, clases de yoga y recorridos para grupos de todas las edades completan la experiencia. El ingreso se reserva previamente y no se permite el acceso de mascotas para proteger la biodiversidad.

Estos proyectos, junto a otros como Andoke Mariposario (ciencia y naturaleza en vía Cristo Rey), Bosque de Niebla Birding & Nature (avistamiento de aves en el Kilómetro 18), Luna Nueva Eco (transformación personal) y Casa 77 Alojamiento Rural (El Saladito), integran la red PazAporte a la Montaña. Con una credencial de $40.000, los visitantes pueden recorrer varias iniciativas, acumular sellos, acceder a descuentos entre el 10% y el 20% y recibir recompensas al completar las experiencias, favoreciendo la economía rural y el turismo responsable.

Destinos cercanos a Cali como Dapa, Kilómetro 18, La Vorágine, Lago Calima y San Cipriano ofrecen experiencias de turismo de naturaleza y cultura - crédito Alcaldía Cali

Además de estas opciones, los alrededores de Cali ofrecen planes clásicos y accesibles para el día o la noche:

  • Dapa: Corregimiento de Yumbo, famoso por su gastronomía, panorámicas de la ciudad y el vuelo de cometas. Se accede por la vía antigua a Yumbo, al norte de Cali.
  • Kilómetro 18: Ruta al Pacífico, preferida por el cambio de clima y la tradición de tomar chocolate caliente o aguapanela con queso. Se llega saliendo hacia Buenaventura, pasando la glorieta del monumento a la María Mulata.
  • La Vorágine: Vereda de Pance, ideal para paseos de río, piscinas naturales y caminatas hacia los farallones. Se llega por la carretera de la zona universitaria al sur de la ciudad.
  • Lago Calima: Embalse con deportes acuáticos, museos y miradores. La ruta parte de Cali hacia Buga, desviando en Mediacanoa hacia Calima Darién.
  • San Cipriano: Reservas de agua cristalina, cascadas y senderos en plena selva. El viaje incluye trayecto en ‘brujita’ desde Córdoba, en la vía a Buenaventura.

En todos los destinos se recomienda reservar y consultar condiciones de visita, ya que la organización y el número de participantes determinan la preparación de cada experiencia. Cali y sus montañas abren caminos para el descanso, el aprendizaje y el bienestar, sumando naturaleza, arte y comunidad a menos de una hora del centro urbano.

