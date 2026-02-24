María Fernanda Cabal criticó a Gustavo Petro por insistir en supuesto fraude electoral: “Está acorralado y por eso inventa”

La senadora aseguró que el presidente usa el supuesto fraude electoral para desconocer las elecciones - crédito Colprensa

Luego de la aparición pública del presidente Gustavo Petro en medio de su alocución, en la que insistió en el supuesto riesgo para las próximas elecciones por cuenta del software de escrutinio, desde el sector de oposición no tardaron las críticas.

De hecho, en la mañana del martes 24 de febrero, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se despachó contra el jefe de Estado y le recordó lo que ella consideró como verdaderos fraudes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, la congresista le recordó al presidente Petro los escándalos en los que se ha visto envuelto, como la presunta participación de alias Papá Pitufo o la presunta violación de los topes de campaña.

Incluso, la legisladora aseguró que los reiterados comentarios del jefe de Estado para deslegitimar las elecciones de marzo y mayo serían una estrategia para ‘ocultar’ su presunta desventaja política.

“Aquí el único fraude que hemos vivido lo cometieron ustedes con la plata de alias Papá Pitufo, el apoyo de alias Sobrino y con volarse en $5.300 millones de pesos los topes electorales”, señaló María Fernanda Cabal.