Maluma reveló a qué se debe su cambio de look y cómo se siente con la nueva imagen: “Me levanté y me dio un susto”

Maluma explica el motivo de su cambio de look y confiesa cómo se sintió al verse sin barba - crédito @maluma/IG

El cantante colombiano Maluma lleva varias semanas siendo tendencia, esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por el cambio de imagen que mostró para celebrar su cumpleaños número 32, ya que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

En entrevista con Billboard, el artista paisa se refirió sin rodeos a la razón detrás de su nuevo look y dejó claro que su transformación va mucho más allá de una estrategia artística o de mercadeo.

Durante la conversación, Maluma explicó que, contrario a lo que muchos creen, sus decisiones estéticas no responden únicamente a las exigencias de la industria musical, sino a procesos personales que atraviesa en distintos momentos de su vida.

“Es muy chistoso porque la gente cree que yo me corto la barba y me dejo crecer y me hago peinado y todo eso porque van de acuerdo con mi carrera, pero más de que vayan de acuerdo con mi carrera, van más de acuerdo con mi vida personal”, aseguró el intérprete, dejando entrever que su imagen es un reflejo directo de su estado emocional y el proceso de la vida en el que se encuentre.

Maluma cambió de look y reveló su lado más personal detrás de la decisión - crédito @dra_elizabeth_arroyave_p/ Instagram

El artista también recalcó que existe una conexión profunda entre lo que siente a nivel íntimo y las decisiones que toma en su faceta profesional.

“Todas las decisiones que tomo a nivel artístico, lo tomo porque lo estoy sintiendo a nivel personal”, explicó, dando a entender que su evolución musical y visual caminan de la mano con los cambios que experimenta fuera de los escenarios. En ese contexto, su afeitada no fue un acto impulsivo ni una moda pasajera, sino una necesidad personal.

Además, Maluma confesó que llevaba muchos años usando barba y que sentía que era el momento de cambiar tanto por la imagen que tenía como por un cuidado personal.

“Yo era como que ya llevo muchos años con la barba, quería, no sé, como que dejar respirar un poquito la piel, sentirme un poquito diferente”, relató en la entrevista.

La inesperada confesión de Maluma sobre el verdadero motivo detrás de su afeitado - crédito @NOTICIASDEVERDE

El cantante describió este gesto como una forma de renovarse, de verse y sentirse distinto, algo que, según sus palabras, también le ayuda a reconectarse consigo mismo.

Sin embargo, el cambio no estuvo exento de sorpresa, incluso para él, pues con humor, Maluma contó cómo fue el primer encuentro con su nueva imagen frente al espejo.

“Cuando me levanté al otro día, después de haberme afeitado, me levanté y me dio un susto cuando me vi así”, dijo entre risas. El impacto fue tal que recordó el momento con incredulidad: “Yo: ‘¿Y quién es ese? ¡Qué locura!’”, una reacción que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus fanáticos.

Las declaraciones del artista han sido interpretadas por muchos como una muestra de madurez y autenticidad. Lejos de aferrarse a una imagen que durante años se convirtió en parte de su marca personal, Maluma dejó claro que se permite cambiar, experimentar y mostrarse tal como se siente en cada etapa de su vida.

Entre risas y sinceridad: Maluma cuenta cómo reaccionó al verse sin barba por primera vez - crédito Alejandro Godínez/AP

Para sus seguidores, este nuevo look no solo representa una transformación física, también un reflejo del proceso personal que atraviesa una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

Aunque para muchos ha sido una decisión acertada y lo han llenado de elogios por el aspecto que tiene actualmente, en especial porque aparenta tener menos edad, también hay varias personas que han salido a pedirle que regrese a su imagen barbada y de “chico malo”.

“Maluma es de los pocos hombres que se ve muy bien con o sin barba, pero que vuelva a la barbita”, “Se ve lindo de todas las formas, pero que vuelva la barba”, “Papacito de todas las maneras”, dicen algunos de los comentarios.