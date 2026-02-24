Colombia

Maluma reveló a qué se debe su cambio de look y cómo se siente con la nueva imagen: “Me levanté y me dio un susto”

El cantante colombiano explicó el significado de los cambios que realiza en su aspecto físico, una autenticidad que sus seguidores han celebrado y comentado de manera amplia en redes sociales

Guardar
Maluma explica el motivo de
Maluma explica el motivo de su cambio de look y confiesa cómo se sintió al verse sin barba - crédito @maluma/IG

El cantante colombiano Maluma lleva varias semanas siendo tendencia, esta vez no por un nuevo lanzamiento musical, sino por el cambio de imagen que mostró para celebrar su cumpleaños número 32, ya que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

En entrevista con Billboard, el artista paisa se refirió sin rodeos a la razón detrás de su nuevo look y dejó claro que su transformación va mucho más allá de una estrategia artística o de mercadeo.

Durante la conversación, Maluma explicó que, contrario a lo que muchos creen, sus decisiones estéticas no responden únicamente a las exigencias de la industria musical, sino a procesos personales que atraviesa en distintos momentos de su vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Es muy chistoso porque la gente cree que yo me corto la barba y me dejo crecer y me hago peinado y todo eso porque van de acuerdo con mi carrera, pero más de que vayan de acuerdo con mi carrera, van más de acuerdo con mi vida personal”, aseguró el intérprete, dejando entrever que su imagen es un reflejo directo de su estado emocional y el proceso de la vida en el que se encuentre.

Maluma cambió de look y
Maluma cambió de look y reveló su lado más personal detrás de la decisión - crédito @dra_elizabeth_arroyave_p/ Instagram

El artista también recalcó que existe una conexión profunda entre lo que siente a nivel íntimo y las decisiones que toma en su faceta profesional.

Todas las decisiones que tomo a nivel artístico, lo tomo porque lo estoy sintiendo a nivel personal”, explicó, dando a entender que su evolución musical y visual caminan de la mano con los cambios que experimenta fuera de los escenarios. En ese contexto, su afeitada no fue un acto impulsivo ni una moda pasajera, sino una necesidad personal.

Además, Maluma confesó que llevaba muchos años usando barba y que sentía que era el momento de cambiar tanto por la imagen que tenía como por un cuidado personal.

“Yo era como que ya llevo muchos años con la barba, quería, no sé, como que dejar respirar un poquito la piel, sentirme un poquito diferente”, relató en la entrevista.

La inesperada confesión de Maluma
La inesperada confesión de Maluma sobre el verdadero motivo detrás de su afeitado - crédito @NOTICIASDEVERDE

El cantante describió este gesto como una forma de renovarse, de verse y sentirse distinto, algo que, según sus palabras, también le ayuda a reconectarse consigo mismo.

Sin embargo, el cambio no estuvo exento de sorpresa, incluso para él, pues con humor, Maluma contó cómo fue el primer encuentro con su nueva imagen frente al espejo.

“Cuando me levanté al otro día, después de haberme afeitado, me levanté y me dio un susto cuando me vi así”, dijo entre risas. El impacto fue tal que recordó el momento con incredulidad: “Yo: ‘¿Y quién es ese? ¡Qué locura!’”, una reacción que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus fanáticos.

Las declaraciones del artista han sido interpretadas por muchos como una muestra de madurez y autenticidad. Lejos de aferrarse a una imagen que durante años se convirtió en parte de su marca personal, Maluma dejó claro que se permite cambiar, experimentar y mostrarse tal como se siente en cada etapa de su vida.

Entre risas y sinceridad: Maluma
Entre risas y sinceridad: Maluma cuenta cómo reaccionó al verse sin barba por primera vez - crédito Alejandro Godínez/AP

Para sus seguidores, este nuevo look no solo representa una transformación física, también un reflejo del proceso personal que atraviesa una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

Aunque para muchos ha sido una decisión acertada y lo han llenado de elogios por el aspecto que tiene actualmente, en especial porque aparenta tener menos edad, también hay varias personas que han salido a pedirle que regrese a su imagen barbada y de “chico malo”.

“Maluma es de los pocos hombres que se ve muy bien con o sin barba, pero que vuelva a la barbita”, “Se ve lindo de todas las formas, pero que vuelva la barba”, “Papacito de todas las maneras”, dicen algunos de los comentarios.

Temas Relacionados

MalumaNuevo look MalumaMaluma con barbaMaluma sin barbaNueva imagen MalumaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Elecciones 2026: jurados de votación en el exterior tendrán un beneficio especial, según la Registraduría

La autoridad electoral definió una tarifa especial para colombianos que presten el servicio fuera del país. El alivio aplica una sola vez y exige certificación oficial de participación

Elecciones 2026: jurados de votación

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

La captura de emisarios extranjeros, tras la muerte de ‘El Mencho’, confirma expansión de carteles mexicanos en la región Caribe colombiana

Investigaciones recientes muestran el impacto de redes internacionales en rutas comerciales, el aumento de operativos y los retos para frenar el tráfico ilegal de mercancías

La captura de emisarios extranjeros,

Filial de ISA en Chile recibió millonaria multa por hallar responsabilidad en el apagón masivo de 2025: qué responden en Colombia

Un fallo de la autoridad chilena responsabilizó principalmente a la filial de ISA por la interrupción del suministro eléctrico que afectó a millones, considerando además otras sanciones económicas para empresas involucradas y miembros del sector energético

Filial de ISA en Chile

Por caída de ‘El Mencho’, este sería el narco colombiano que asumiría el liderazgo del CJNG: a “La Firma” lo busca el FBI y ofrecen millonaria recompensa

Carlos Andrés Rivera Varela, conocido por el alias de La Firma y que además es de nacionalidad colombiana, sería el siguiente en la línea jerárquica para asumir el máximo liderazgo del Cartel Jalisco Nueva Generación

Por caída de ‘El Mencho’,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Blessd recordó sus inicios en

Blessd recordó sus inicios en la música y las adversidades que superó: “Motívense”

Jessica Cediel explicó el por qué de su celibato y sorprendió con su nueva visión sobre el amor: “Llevo tres años sin pareja”

Sara Uribe reveló las tres cosas que “le parecieron horribles” de ‘La casa de los famosos’: “Qué cosa tan dura”

Aida Victoria Merlano respondió a creador de contenido que afirmó que estaba enamorada de él: “Se imagina un futuro juntos”

Ryan Castro quiere ser papá: cuántos hijos le gustaría tener y cómo influyó el hijo de J Balvin en su decisión

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Sebastián Villa le pidió a Néstor Lorenzo que lo llame a la selección Colombia para el Mundial: “Yo hablo en la cancha”

La FCF habló sobre la situación de órden público en Guadalajara tras la muerte de ‘El Mencho’: “Estamos muy ilusionados de poder jugar en México”

Este es el costo del nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla: la inversión fue multimillonaria

Esta es la lesión de Juan Fernando Quintero que tiene ‘en veremos’ su convocatoria a la selección Colombia