Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a la celebración

Jhonny Rivera reveló los detalles de su boda en Arabia, Risaralda: el impacto económico en el corregimiento y las razones por las que algunos famosos no asistieron - crédito @jhonnyrivera/IG

El cantante de música popular Jhonny Rivera compartió detalles inéditos de lo que fue su boda con Jenny López, celebrada el domingo 22 de febrero de 2026 en una ceremonia religiosa que tuvo lugar en el corregimiento de Arabia, Risaralda.

Tras casi tres años de relación, el artista no solo habló del significado personal del matrimonio, también puso el foco en los beneficios que dejó el evento para la comunidad y aclaró por qué varias figuras del entretenimiento no estuvieron presentes en la celebración.

Visiblemente emocionado, Rivera describió el fin de semana como una experiencia intensa y profundamente gratificante: “¡Qué fin de semana más loco! Estuvo fuerte, muy bonito, muy agradecido. Hay gente muy, muy linda, muy buena vibra. Nos han dejado mensajes muy bonitos y les agradezco de todo corazón”, expresó, antes de contar que uno de los mensajes que más lo conmovió llegó desde Arabia.

Según relató, un habitante del corregimiento le escribió para agradecerle haber elegido ese lugar para casarse, destacando no solo el honor simbólico, sino el impacto económico que tuvo la boda.

Jhonny Rivera y Jenny López: la boda que puso a Arabia en el mapa y dejó al pueblo sin inventario - crédito Instagram

“Recibo un mensaje de un parcerito mío de Arabia, que me alegró muchísimo el día, porque me dijo: ‘Jhonny, Arabia está muy, muy agradecido con usted, porque escogió Arabia, pudo haber escogido Cartagena o cualquier otra ciudad y escogió Arabia. Y aparte del honor, es también el movimiento económico que tuvo Arabia’. Dice que agotaron inventario, panaderías, restaurantes, parqueaderos... Todo mundo hizo platica, hombre, y eso me da una felicidad”, afirmó el cantante.

El intérprete fue enfático en señalar que decidió casarse en el corregimiento que considera su pueblo por todo lo que representa ese lugar para él.

“Yo quiero mucho a Arabia, me encanta mi pueblo y me da alegría que haya tenido ese movimiento económico”, explicó.

Rivera incluso destacó que la presencia de artistas, cantantes e influenciadores generó un efecto turístico a largo plazo: “Me da alegría por Arabia, que haya tenido ese champú de tener allá a Yeferson Cossio, La Liendra, Alzate, Luisito Muñoz, Jhon Alex Castaño, Francy, Arelis Henao, Alexis Escobar, Milton Cano, Alex Sensation, Andy Rivera. Bueno, de verdad, esto para mí es motivo de satisfacción, que todos estos personajes tan importantes de la farándula hayan estado en Arabia, en mi pueblo... y la gente va a seguir yendo, porque puede decir: ‘Veee, vamos al pueblito donde se casó Johnny Rivera, donde estuvo La Liendra, donde estuvo Alzate...’ Eso, eso sirve y funciona".

Jhonny Rivera revela el impacto de su boda en Arabia - crédito @jhonnyrivera/IG

El artista, aprovechó el espacio para también responder a una de las preguntas más recurrentes entre sus seguidores: la ausencia de algunos artistas reconocidos dentro de los invitados a la boda.

Rivera aclaró que varios de ellos fueron llamados y confirmados, pero enfrentaron situaciones de última hora que los dejaron por fuera de la celebración.

“A ver, por ejemplo, Luis Alfonso estaba invitado y estaba confirmado, y a último momento se presentó un problema de salud la esposa. Y Jessi Uribe tenía programado un viaje, él sí me dijo desde el principio que era imposible. Pipe Bueno tenía un retiro espiritual, tampoco podía venir. Muchos otros artistas, Luis Alberto Posada, también presentó un problema de salud a último momento. Charrito no supe qué fue, pero bueno, todos estaban cordialmente invitados y fue algo más que de último momento que se presentó.

En cuanto a los influenciadores, fue directo al admitir que el universo es tan amplio que resultaba imposible invitar a todos: “Son demasiados, si usted empieza a invitar a uno, se tiene que ir con el resto”, dijo, por lo que optó por convocar únicamente a aquellos con los que mantiene un contacto cercano y constante.

Jhonny Rivera habla sobre los famosos ausentes en su boda y aclara los motivos verdaderos - crédito @jhonnyrivera/IG

Otro de los puntos que aclaró fue la decisión de no invitar a los medios de comunicación a la recepción; ante eso, Rivera ofreció disculpas, pero explicó que buscaba una celebración relajada, sin protocolos ni cámaras encendidas permanentemente.

“hay personalidades, amigos, nosotros queríamos que esta fiesta, todo el mundo se descualquierara , o sea, que todo el mundo se relajara, que disfrutara, que dejara el protocolo a un lado. Entonces, cuando hay medios de comunicación, las cámaras están prendidas 24/7. Cuando hay cámaras, la gente se cohíbe, no baila, no disfruta igual, porque todo el tiempo sienten que están siendo observados”, argumentó, insistiendo en que su intención era que los invitados se soltaran y vivieran la fiesta sin presiones.

Finalmente, el artista compartió uno de los momentos más agridulces de la boda: un espectáculo cuidadosamente planeado que no pudo realizarse por culpa de un fuerte aguacero que los acompañó en la fiesta.

Según contó, estaba previsto un recorrido con violinistas, estaciones de café, pirotecnia y la entrada a caballo de un artista invitado, todo diseñado como una experiencia visual y emocional. Sin embargo, la lluvia obligó a modificar el plan.

La boda de Jhonny Rivera: emotivos momentos, lluvia inesperada y una fiesta sin cámaras ni protocolos - crédito @riveraibagueoficial/IG

“Todo el mundo podía ver ese show y nosotros bajábamos, y cuando justo llegáramos a esa parte, ahí salía una pirotecnia de colores al fondo con el caballo. Estaba espectacular. Y el aguacero, que todavía no escampa, miren el aguacero, no permitió absolutamente nada. La gente tuvo que entrar directo al kiosco y corriendo y con sombrillas para no mojarse... Eso fue lo lamentable y lo triste, pero son cosas que pasan”, reconoció, aunque aclaró que, pese a ese contratiempo, casi todo lo planeado se pudo llevar a cabo.