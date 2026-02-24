Exdirector del Dapre de Iván Duque se fue lanza en ristre contra Petro por versión de computadores de ‘Raúl Reyes’: “Mentir, mentir, mentir”

Víctor Muñoz no ha ocultado su férrea oposición al proyecto político del hoy presidente de la Repúblca, Gustavo Petro - crédito @infopresidencia/X

La controversia por la legitimidad de los llamados computadores de Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, volvió a convertirse en tema de intensa discusión en el espectro político, tras las acusaciones que involucrarían, según los sectores de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, al candidato del partido oficialista a la presidencia: el senador Iván Cepeda, que habría sido mencionado en los archivos que fueron encontrados en estos dispositivos electrónicos.

Aunque la Interpol certificó en 2008 que la información de los dispositivos no había sido manipulada tras su incautación, la Corte Suprema de Justicia declaró más tarde que los archivos carecían de validez legal como prueba judicial por graves fallos en su custodia y recolección. Una afirmación que intentó reencauchar el presidente, con una publicación en sus redes sociales que desató una dura respuesta de un exfuncionario del gobierno de Iván Duque.

En efecto, Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y hombre de confianza del exmandatario, le salió al paso a lo dicho por el jefe de Estado, y lo acusó de mentir sistemáticamente sobre este asunto, pues por la misma plataforma digital lanzó duros señalamientos contra el gobernante: al que le restan 165 días para el final del mandato constitucional, pues deberá entregar el poder el 7 de agosto.

“Los computadores de Reyes son prueba considerada inválida porque fueron manipulados antes de llegar a la justicia”, escribió en su mensaje Petro, que añadió que durante el gobierno anterior se intentó modificar las evidencias para comprometer a figuras de la oposición. “La justicia demostró la manipulación de los textos escritos allí”, agregó el presidente, que expresó que los archivos quedaron desestimados como prueba, de acuerdo con la interpretación del fallo.

La dura respuesta de Víctor Muñoz a Gustavo Petro: “Mitómano”

En su réplica al primer mandatario, Muñoz acusó a Petro de mentir y defendió la legitimidad técnica del proceso de incautación y análisis. “Mitómano: mentir, mentir, mentir. La Interpol certificó que los archivos del computador incautado en la operación contra Raúl Reyes NO habían sido manipulados”, señaló el exdirector del Dapre, que en un mensaje posterior, incluso, recopiló el informe emitido por la Organización Internacional de Policía Criminal.

Así pues, el informe citado por Muñoz sería claro sobre el tema en cuestión. “Esta conclusión estaba inseparablemente vinculada a la determinación de Interpol sobre si había existido alguna manipulación o alteración de los datos contenidos en dichos equipos incautados”, se leyó en el reporte oficial, en el que se señaló que el examen forense de la policía internacional respaldó el manejo de la información incautada tras la conocida Operación Fénix.

Es oportuno rememorar que el origen de los computadores de Reyes se remonta a la ofensiva militar que se llevó a cabo el 1 de marzo de 2008. En ese operativo, las Fuerzas Militares, por orden del entonces presidente Álvaro Uribe, abatieron en territorio ecuatoriano al temido cabecilla y decomisaron tres computadores portátiles, discos duros y memorias USB que se encontraron en el campamento del exmiembro del antiguo secretariado de las Farc.

Posteriormente, la Interpol concluyó que no se produjo modificación, alteración ni borrado de la información tras la incautación, como lo reseñó Muñoz y otros personajes que hacen parte de los colectivos de oposición.

Pese a ello, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2011 marcó un cambio en este caso, pues los archivos, incluidos miles de documentos y correos electrónicos, con información sensible, fueron desestimados por el alto tribunal como prueba.

Según se expuso por parte de la Corte Suprema, se habría roto la cadena de custodia y no se cumplieron requisitos internacionales para la obtención de evidencias. En este proceso, del análisis de los equipos de Reyes surgió el término Farcpolítica, ya que figuraban nombres de personas públicas y políticos colombianos, además de presuntos vínculos con gobiernos extranjeros, en especial con Venezuela; como los de Iván Cepeda y la fallecida senadora Piedad Córdoba.

Pese a la imposibilidad de usar la evidencia en Colombia, información extraída de esos archivos sí ha sido empleada en tribunales estadounidenses en causas vinculadas con funcionarios venezolanos y otros procesos internacionales. La certificación pericial de Interpol, pese a ser invocada por Muñoz como argumento concluyente, tiene como principal obstáculo el fallo definido en su momento por la Corte; en una decisión altamente cuestionada a 15 años de darse.