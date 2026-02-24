Delincuentes implicados en robo de camión de café fueron asesinados en Buenaventura: autoridades iniciaron investigación

La circulación de imágenes mostrando el hurto de café desencadenó ataques armados contra los presuntos responsables en diferentes barrios de Buenaventura - crédito Captura video @ActualidaViral/X

El robo a un tractocamión cargado con café desató una ola de violencia en Buenaventura (Valle del Cauca) después de que el hecho quedara registrado en un video difundido ampliamente en redes sociales.

Horas después de la publicación, tres hombres señalados como presuntos implicados en el hurto fueron asesinados en diferentes sectores de la ciudad, incrementando la alarma por la escalada de retaliaciones en el principal puerto del Pacífico colombiano.

Según las imágenes mostraban a varias personas sustrayendo la mercancía del camión, que esperaba su turno para ingresar a la zona portuaria. Tras la viralización del video, se registraron ataques armados contra algunos de los presuntos responsables.

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer los homicidios y determinar si existe una relación directa con el hurto. Voceros oficiales señalaron que hasta el momento no se han establecido de manera oficial los móviles ni las responsabilidades.

Unidades de la Policía Nacional y la Fiscalía acudieron a los lugares donde se cometieron los crímenes para realizar inspecciones técnicas y recolectar elementos materiales probatorios. El objetivo es avanzar en el esclarecimiento de los casos ante la presión social y el temor por nuevos episodios de violencia.

Identificación de las víctimas

El primer caso se reportó en la avenida Simón Bolívar, barrio Palo Seco. Allí fue atacado un hombre conocido como Chinga o Tres Grimas mientras se desplazaba en motocicleta. La víctima fue hallada sin vida cerca del puente elevado del sector.

Minutos después, en el barrio El Capricho, sector Cucho Bravo, se produjo otro ataque. Jhon Henrry Macilla, apodado Coco Pelo, fue asesinado en el interior de una vivienda. Los hechos ocurrieron con pocos minutos de diferencia, lo que ha generado hipótesis sobre una posible conexión entre las muertes y el robo del café.

Ataque armado en Buenaventura dejó dos muertos y un herido: uno de ellos era un destacado futbolista

La comunidad de Buenaventura enfrenta una nueva ola de violencia tras un ataque armado en la comuna seis, que dejó dos personas muertas y una herida. Entre las víctimas se encuentra Rubén Fernando Sinisterra, un futbolista local cuya muerte ha generado fuerte impacto tanto en el municipio como en el entorno deportivo del Valle del Cauca.

La agresión en la comuna 6 se produjo mientras tres hombres trabajaban en construcción y fue perpetrada por un sujeto que descendió de un vehículo y disparó indiscriminadamente- crédito archivo Colprensa

El incidente ocurrió cuando los tres hombres, identificados como Rubén Fernando Sinisterra, José Luis Cortés Mina y Jean Pierre Ramírez, trabajaban con material de construcción en una vía de los barrios La Cima y El Bosque.

De acuerdo con la Policía de Buenaventura, un vehículo se detuvo en la zona y uno de sus ocupantes descendió para abrir fuego indiscriminadamente contra quienes se encontraban allí.

Los heridos fueron trasladados de inmediato a la Clínica Santa Sofía. Allí, el personal médico notificó el fallecimiento tanto de Sinisterra, de 27 años, como de Cortés Mina, de 22. Por su parte, Jean Pierre Ramírez, de 24 años, permanece bajo atención por lesiones en una pierna.

El crimen dejó nuevamente sobre la mesa la problemática de seguridad que atraviesa la ciudad puerto. Habitantes y líderes locales expresan preocupación por la recurrencia de hechos violentos que afectan la integridad de ciudadanos y deportistas.

Rubén Fernando Sinisterra, reconocido jugador de fútbol sala de Buenaventura, falleció tras el atentado mientras trabajaba en una obra vial - crédito Lilimab Producciones/Facebook

Las autoridades, por su parte, continúan la investigación para dar con los responsables y esclarecer los móviles detrás del ataque. Mientras tanto, la comuna seis permanece en alerta, exigiendo respuestas y mayor presencia institucional ante la escalada de violencia.

La pérdida de Rubén Fernando Sinisterra ha conmocionado al ámbito deportivo de Buenaventura. Reconocido por su paso por la Selección Buenaventura y la Selección Valle en fútbol sala, su nombre era sinónimo de talento y liderazgo en los torneos distritales.