Bancolombia sigue con fallas: la entidad anunció que sus canales digitales y físicos estarán fuera de servicio por completo

La falla tecnológica en canales digitales de Bancolombia mantiene afectados a millones de clientes en Colombia desde la madrugada del 22 de febrero. La entidad y Nequi anunciaron medidas de contingencia y reiteraron que los fondos están protegidos, mientras persiste la incertidumbre sobre la completa normalización del servicio.

Por lo menos, así lo dejó entrever la entidad en una actualización de información que hizo por medio de X.

En la red social, detalló lo siguiente

Algunos de nuestros servicios no han estado disponibles desde la madrugada del domingo. Se debe a un mantenimiento tecnológico y no salió como esperábamos. Reconocemos el impacto que generan este tipo de situaciones en tu rutina y en los negocios.

Queremos ser claros: tu dinero está seguro, Tu información está protegida, No se trata de un incidente de seguridad.

Priorizamos las operaciones esenciales como el uso de la tarjeta débito y crédito, retiros en cajeros automáticos, consulta de saldos y transferencias entre cuentas de Bancolombia.

Evaluaremos el impacto de la situación de cada cliente con cuidado. Si te viste afectado, te acompañamos devolviéndote lo que corresponde, las compensaciones las haremos de forma automática, las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta. Te contaremos los avances.

Cierre de los canales digitales

Sin embargo, informó que desde las 7:30 p. m. del 23 de febrero dejarán de funcionar todos sus canales digitales y presenciales para realizar un procedimiento técnico que permitirá restablecer su servicio.

“Novedades en nuestros canales: Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Te avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando para ti”, informó el banco.

Otro mensaje parecido dice: “Trabajamos para volver: Para habilitar nuestros servicios, estamos haciendo unos ajustes en nuestros sistema. Mientras esto ocurre, los canales digitales no estarán disponibles. Disculpa por las molestias que esta situación te genera”.

Falla tecnológica en canales digitales de Bancolombia

La falla comenzó durante un mantenimiento programado en la madrugada del domingo 22 de febrero. De acuerdo con Bancolombia, el problema se produjo por un componente proporcionado por un proveedor externo, lo que obligó a detener el proceso antes de finalizar.

La crisis resultó en la suspensión y degradación de servicios para muchos usuarios, con un impacto particular entre clientes empresariales. Bancolombia reconoció que no pudo mantener su promesa de atención a personas y de servicios habituales a empresas.

La entidad financiera resaltó que su infraestructura tecnológica no fue objeto de un incidente de seguridad y que la integridad de los datos de los clientes está protegida. El proceso de recuperación, según la institución, es la prioridad actual.

Restricciones en servicios y operaciones para usuarios de Bancolombia

Las restricciones afectan a millones de usuarios en todo el país. Según información oficial de Bancolombia, las transferencias a cuentas previamente inscritas en la aplicación están permitidas hasta $30 millones por transacción.

En el caso de transferencias a cuentas no inscritas, el límite es de $3 millones por operación. Las restricciones impactan la consulta de saldos, movimientos bancarios y disponibilidad del sistema en general. La app Mi Bancolombia presenta funcionamiento intermitente, al igual que la sucursal virtual, los cajeros automáticos, los corresponsales bancarios y el sistema PSE. Las compras físicas con tarjeta débito y crédito siguen siendo operativas en la mayoría de los casos.

Las oficinas físicas continúan prestando atención, aunque de forma parcial. Los usuarios advierten intermitencias en servicios presenciales como retiros, consignaciones y pagos de intereses.

Medidas alternativas y servicios presenciales disponibles

En medio de la contingencia, Bancolombia priorizó operaciones esenciales para los clientes. La entidad destacó que es posible usar la tarjeta débito, la tarjeta crédito y los cajeros automáticos para retiros de dinero, aunque el servicio presenta irregularidades en algunas regiones.

La aplicación Mi Bancolombia, pese a su intermitencia, permite transferencias entre cuentas de la entidad, consulta de saldos y movimientos. Los corresponsales bancarios siguen funcionando en ciertas zonas, aunque con limitaciones.

Para trámites que no pueden hacerse de forma electrónica, la entidad aconseja acudir a las sucursales. Allí se pueden efectuar retiros de dinero, consignaciones, pagos de cheques, cancelación de CDT y otras gestiones presenciales. Durante la contingencia, se recomienda mantener actualizada la información de contacto para recibir novedades sobre el proceso de recuperación.