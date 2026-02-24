Banco de la República anunció convocatoria de becas para estudiar en el exterior: estos son los requisitos

El Banco de la República de Colombia abrió la convocatoria 2026 para su programa de becas de posgrado en el exterior, dirigido a profesionales colombianos - crédito John Vizcaíno/Reuters

El Banco de la República abrió la convocatoria para su programa de becas de posgrado en el exterior, con un plazo que se extiende hasta el 27 de marzo de 2026 y un requisito inapelable: los beneficiarios deben regresar al país al finalizar sus estudios para retribuir el patrocinio recibido.

Así lo informó el propio Banco a través de sus canales oficiales, en un anuncio que puntualiza la duración del proceso de postulación y las condiciones para los profesionales interesados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cada año, la entidad reserva solo siete cupos para colombianos que deseen continuar su formación académica en instituciones universitarias en el extranjero, enfocándose en áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Para el ciclo 2026, el banco central confirmó que la oferta se distribuirá de la siguiente manera: tres cupos están reservados para quienes sean aceptados en programas de doctorado en Economía; dos para maestrías en Administración Pública o Políticas Públicas; uno para posgrado en Derecho Económico; y un último para estudios de Música.

La convocatoria ofrece siete becas en áreas estratégicas como Economía, Administración Pública, Políticas Públicas, Derecho Económico y Música, con énfasis en el desarrollo nacional - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En palabras de la entidad, el objetivo del programa es “aportar al desarrollo del país mediante el fomento del conocimiento y la investigación, y contribuir en la formación de profesionales colombianos para que el país cuente con un mayor número de profesores, investigadores, funcionarios públicos y artistas altamente capacitados”.

Los seleccionados accederán a un respaldo económico integral que cubre matrícula, inscripción, derechos de grado y seguro médico. Además, el beneficiario recibirá un sostenimiento anual de USD 39.102, entregado en dos giros durante enero y julio, y un apoyo adicional para nivelación idiomática hasta por un mes y un máximo de USD 3.000.

Este apoyo se otorga únicamente a candidatos admitidos por universidades incluidas en el listado aprobado por la entidad.

La selección de los beneficiarios recaerá sobre un jurado compuesto por un directivo del Banco de la República y cuatro miembros adicionales, que pueden ser directores, decanos, profesores universitarios, investigadores o artistas de renombre. Esta instancia asegura que los elegidos cumplan con un perfil académico, profesional y personal acorde con las exigencias del patrocinio.

Los aspirantes deben presentar documentos como título profesional, cartas de recomendación de docentes universitarios y carta de admisión en una universidad extranjera avalada - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Un criterio excluyente es el compromiso de retornar a Colombia al finalizar el programa, como mecanismo para garantizar que el conocimiento adquirido se reinvierta en el desarrollo científico, institucional y cultural del país. La contraprestación consiste en la prestación de servicios profesionales en una entidad avalada por el Banco de la República, ya sea en instituciones públicas, universidades o entidades privadas sin ánimo de lucro orientadas a la investigación.

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con varios requisitos formales: ser mayores de 18 años, contar con título profesional y presentar certificados académicos, dos cartas de recomendación de docentes universitarios, hoja de vida actualizada, un ensayo y la carta de admisión de la universidad extranjera seleccionada. El proceso de inscripción es totalmente gratuito, y no requiere de intermediarios ni pagos adicionales fuera del sitio web oficial del Banco.

La documentación requerida incluye: copia de la cédula de ciudadanía ampliada, diplomas y actas de grado, certificados de notas, cartas de recomendación –adjuntando prueba de su envío por parte del docente–, carta de admisión expedida por la universidad del exterior, descripción detallada del programa académico, y certificaciones sobre posibles logros, publicaciones o distinciones, si las hubiera.

La solicitud debe hacerse únicamente a través de la página oficial del Banco de la República, en la que los interesados pueden consultar la información completa y detallar el proceso paso a paso. Quienes postulen para realizar estudios en Estados Unidos deberán cumplir, además, con los requisitos de visa J1 para estudiantes.

Toda la información sobre requisitos, universidades admitidas y procedimientos está disponible en la página oficial del Banco de la República, sección patrocinio de estudios en el exterior - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las becas corresponden exclusivamente a los siguientes campos de estudio: Doctorado en Economía, Maestría en Administración Pública, Maestría en Políticas Públicas, Posgrado en Derecho Económico y Posgrado en Música. Cada aspirante debe verificar que el programa elegido cuente con la aprobación del Banco de la República y que la universidad figure en el listado validado por la entidad.

El formulario de postulación y el cargue de documentos están habilitados en la página web de la entidad y lLa fecha límite para completar el proceso es el 27 de marzo de 2026 a las 2:00 p. m.. Finalizada la convocatoria, el jurado evaluará los perfiles y anunciará el nombre de los seleccionados.

Para consultar el detalle de requisitos, listados de universidades admitidas y condiciones de cobertura, la entidad ha dispuesto la información completa en el apartado “patrocinio de estudios en el exterior” de su sitio web oficial.