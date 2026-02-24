Adulta mayor murió tras caer del décimo piso del conjunto residencial en el que vivía

Las autoridades investigan si la mujer se lanzó por sus propios medios u ocurrió algo más -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una mujer de 65 años murió en la madrugada del lunes 23 de febrero de 2026 tras caer desde el décimo piso del conjunto residencial Colibrí, ubicado en el sector Alameda del Río, en Barranquilla, de acuerdo con los reportes de los medios locales que fueron publicados durante la jornada de inicio de semana.

La víctima fue identificada como Blanca María Martínez, que murió de forma inmediata tras el impacto por la caída. Su cuerpo fue hallado por los demás residentes y vigilantes en los pasillos de la torre 2 del edificio de apartamentos, según confirmó la Policía Metropolitana.

El Heraldo confirmó que las autoridades iniciaron con las respectivas investigaciones para determinar las circunstancias de la caída, pues aún no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido, debido a que se habla de un posible suicidio, una caída accidental o hasta un ataque por parte de una tercera persona.

Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido comprobada por los expertos, por lo que los familiares y allegados a la víctima están a la espera de un reporte oficial que les permita comprender qué le pasó a Blanca María.

Ante la gravedad del caso, los ciudadanos que encontraron el cuerpo tendido en las instalaciones de la estructura se comunicaron con los uniformados de la Policía Metropolitana, que designaron a un equipo de la Sijín para realizar la inspección judicial y el respectivo traslado del cuerpo a la morgue de Medicina Legal en el barrio Los Andes.

Cabe mencionar que este no es el único caso presentado, pues un mes antes, el 13 de enero de 2026, murió un ciudadano extranjero, que fue identificado como Alejandro Silva Castañeda, de 31 años.

El reporte de esa ocasión indica que un mexicano falleció al caer del noveno piso de un edificio en el barrio Paraíso, también en Barranquilla. Según información de las autoridades, la caída se produjo en un apartamento alquilado mediante Airbnb, mientras la víctima convivía con su pareja con la que tenían planes de matrimonio que se llevarían a cabo en la jornada del 24 de enero.

De acuerdo con el testimonio de la mujer que residía con él, Silva Castañeda decidió lanzarse la madrugada del 18 de enero, resultando con lesiones severas en la cabeza, el brazo izquierdo y la pierna derecha.

Los dos fallecimientos, ocurridos en distintos conjuntos residenciales, mantienen a las autoridades localizando a familiares e investigando los hechos.

Alerta por suicidios en Barranquilla

La administración de la capital de Atlántico implementa iniciativas para afrontar el suicidio y mejorar las cifras relacionadas con la salud mental, en respuesta a datos recientes que evidencian la magnitud del problema. Durante el primer trimestre de 2024, se reportaron 712 suicidios en Colombia, 205 de ellos en jóvenes entre 18 y 28 años, según el medio local Habla Barranquilla Mundo.

Dentro de este contexto, la Secretaría de Salud del Atlántico desarrolla un modelo comunitario de rehabilitación psicosocial y un Programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (Poaf), enfocado en la prevención del suicidio entre jóvenes.

El objetivo central de esta iniciativa es crear entornos donde cada persona tenga acceso a apoyo y recursos para enfrentar situaciones de vulnerabilidad psicológica.

Del mismo modo, se informó que entre 2022 y septiembre de 2024, Barranquilla notificó 193 casos de suicidio, lo que representa el 29,3% del total nacional en ese periodo. La problemática involucra factores como ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar, desempleo, abuso sexual, consumo de sustancias y duelos no resueltos, por lo que las autoridades hacen un llamado a la comunidad a buscar ayuda en cuanto tengan pensamientos abrumadores.