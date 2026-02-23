Colombia

Red de Veedurías pidió que senadora Berenice Bedoya y su fórmula a la Cámara en Antioquia sean sacados de las lista de la ASI

La organización de control ciudadano precisó que la actual congresista, que jugó un papel clave en la votación de las reformas del presidente Gustavo Petro en la Comisión Séptima de la corporación, no puede seguir en carrera hacia su reeleción en el órgano legislativo, ante las acusaciones de presunta presión a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo

Guardar
La senadora Sor Berenice Bedoya
La senadora Sor Berenice Bedoya de la ASI enfrenta una denuncia por presunta exigencia de coimas a su equipo de trabajo en el Congreso - crédito Berenice Bedoya/Facebook - @redveeduriascol/x

En fuertes acusaciones contra la senadora Berenice Bedoya en la lista del Senado de la Alianza Social Independiente (ASI), y su fórmula a la Cámara en Antioquia, Juan David Flórez, “El Itagüiseño”, la Red de Veedurías de Colombia pidió a esta colectividad política el retiro de ambos aspirantes. Y todo por las aparentes denuncias que involucran a la hoy congresista en presuntos hechos de constreñimiento a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La organización liderada por Pablo Bustos, que es aspirante a la corporación, advirtió sobre el riesgo de que sea reelegida una congresista sobre la que recae acusaciones de grueso calibre, por su presunta coacción a los que integraron su equipo de trabajo, como lo dijo el abogado Sergio Mesa, y pedir parte de su salario. Además, en su comunicación, la red arremetió contra Ortiz, candidato del partido Alianza Verde, al acusarlo de ejercer el periodismo en favor de interes políticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pablo Bustos, presidente de la
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, pidió que se desestime la candidatura de la hoy senadora Berenice Bedoya, por las acusaciones de corrupción, y de candidato a la Cámara en Antioquia - crédito @redveeduriascol/X

“La Red de Veedurías de Colombia solicita, o mejor exige, el retiro de la fórmula parlamentaria integrada por la senadora Berenice Bedoya y el candidato a la Cámara Juan David Flórez, quien ejerció un ejercicio periodístico deleznable para apuntalar esta candidatura doble, cuestionada seriamente por designaciones burocráticas y contratos presuntamente ilegales", afirmó Bustos, en relación con los escándalos que sacuden esta junta electoral.

Su demanda va dirigida, en consecuencia, a tomar decisiones frente a la dimensión de las imputaciones. “Situaciones como estas no pueden esperar el examen judicial, que puede tardar mucho tiempo. La sanción debe ser ética y política desde ya esas colectividades y, sobre todo, desde el electorado regional”, explicó Bustos, que relacionó a la candidata con personajes como “Pedro Elías Russi y Plinio Andrés Sáenz, como representante de la Unión Temporal AMCD”, relató.

Sergio Mesa denunció que fue
Sergio Mesa denunció que fue presionado para entregar parte de sus honorarios a familiares de la senadora durante su tiempo en la UTL. - crédito @sermeca/X

En efecto, las acusaciones presentadas se sustentan en diferentes denuncias públicas y judiciales que van desde supuestos nombramientos irregulares de familiares hasta contratos directos en obras públicas, al destacar especialmente el proyecto del acueducto de Yarumal, con un monto cercano a los $10.000 millones. Señalamientos con los que Bustos busca que la justicia obre en derecho, pero también la representatividad que entregó dichos avales.

No podemos esperar que resulten eventualmente electos y que ejerzan como parlamentarios, mientras la justicia decide ‘a paso de tortuga’. Es la ciudadanía la que los debe sancionar, absteniéndose de votar por candidatos seriamente cuestionados”, destacó Bustos, que espera determinaciones concretas en lo expuesto en su denuncia, la cual causó reacciones en las redes sociales. Y un amplio despliegue de los medios de comunicación.

Las denuncias contra Berenice Bedoya, por presuntamente coaccionar a los miembros de su UTL

La controversia en lo concerniente a la senadora Bedoya adquirió un matiz relevante a raíz de la denuncia del abogado Mesa, exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Bedoya, que acudió a la Corte Suprema de Justicia para exponer un presunto esquema de coimas vinculadas directamente al entorno de la senadora. Uno de los señalamientos más graves fue el relacionado con la entrega de parte de sus honorarios a familiares de la congresista.

La congresista Berenice Bedoya fue
La congresista Berenice Bedoya fue aliada política de Gustavo Petro, hasta la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado - crédito @edwinramirez_r/X

“Fui recomendado por la senadora Berenice Bedoya, quien me ‘condicionó’ a pagar $4 millones a su entonces yerno Sebastián Arboleda Alzate. En julio de 2024, cuando ella decidió apartar a su exyerno y me presionaron para renunciar al contrato, debí comenzar a pagarle a su hija Valeria Bedoya la suma de $2,5 millones”, afirmó el letrado, en declaraciones recogidas por El Colombiano, en las que agregó que su relación laboral se quebró tras negarse a continuar con los pagos.

En diciembre de 2024 y luego de no seguir con los giros mencionados, su vinculación no fue renovada y, en este orden de ideas, se le notificó la decisión por la propia senadora. Así pues, Mesa también señaló la presencia de “asesores fantasma” en el equipo: personas que figuraban en nómina pero no cumplían funciones y denunció presuntos pactos burocráticos, como la obtención de cargos en la Procuraduría de Yarumal a cambio de su voto político.

Por su parte, Flórez, en su defensa, ha afirmado en diferentes medios de comunicación, entre ellos Hora13, haber recibido amenazas después de promover una acción popular que pretende invalidar más de 170.000 comparendos por Pico y placa en la Autopista Sur. Y señaló que las intimidaciones iniciaron tras exponer posibles irregularidades, por lo que trató de sacudirse de la campaña de desprestigio que, según él, se ha llevado a cabo en su contra.

Temas Relacionados

Pablo BustosRed de Veedurías ColombiaVeeduría en ColombiaBerenice BedoyaJuan David FlórezSergio MesaCorrupción en ColombiaElecciones en Colombia 2026Elecciones ColombiaElecciones Congreso ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Mujeres se ‘mechonearon’ por un cliente en Cartagena ante la mirada de los visitantes que piden mayor control

Habitantes y trabajadores de la zona temen a que estas escenas dañen la reputación del centro histórico, teniendo en cuenta que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos

Mujeres se ‘mechonearon’ por un

La Defensoría del Pueblo pide acción urgente ante crisis humanitaria en Aracataca por enfrentamientos armados entre Los Pachencas y el Clan del Golfo

Las confrontaciones generaron el desplazamiento de decenas de familias campesinas y restricciones severas a la movilidad en el corregimiento Cerro Azul, aumentando la vulnerabilidad de la población local

La Defensoría del Pueblo pide

En medio de crisis, el Gobierno Petro recibirá una millonaria transferencia del Banco de la República: de cuánto será

El gerente general del Emisor dijo que la cifra de utilidades se acerca al monto proyectado en la ley de financiamiento que no fue aprobada en el Congreso de la República ($16 billones)

En medio de crisis, el

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

Alerta por frente frío que podría llegar al Caribe y su área insular: se prevé aumento de lluvias en 18 departamentos

Las autoridades informaron que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en las islas Cayos del Norte podría presentarse un incremento en el oleaje

Alerta por frente frío que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera dejó una de

Jhonny Rivera dejó una de sus pasiones por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió con su outfit de matrimonio: no tuvo que cumplir 80 para dar el sí

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

Mayer Candelo reveló el verdadero motivo por el que nunca jugó en Santa Fe

Video| Juan Fernando Quintero sale lesionado en River Plate y preocupa a seguidores de la selección Colombia

Santa Fe se impuso ante Junior en El Campín y escaló posiciones en la Liga BetPlay