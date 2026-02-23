Colombia

Jugador del fútbol profesional colombiano está involucrado en accidente en el que murió una persona

El reporte oficial de las autoridades indica que el ciudadano que falleció se dirigía en bicicleta a su trabajo en el momento en el que fue arrollado

Hay una investigación judicial en curso que pretende determinar las responsabilidades de los involucrados - crédito @ColombiaOscura / X

Hay preocupación en el territorio nacional por un caso fatal que involucra a Marlon Sierra, jugador del Club Llaneros, que permanece bajo custodia tras un accidente de tránsito ocurrido el sábado 21 de febrero de 2026 en Villavicencio (Meta), en el que falleció un vigilante comunitario.

De acuerdo con los reportes oficiales, la prueba de alcoholemia realizada al conductor arrojó un resultado de grado uno, dato confirmado por la Policía Metropolitana de Villavicencio a los medios locales como Vive el Meta y Tropicana Villavo.

El hecho tuvo lugar poco después de que Sierra disputó como titular el empate 2-2 entre Llaneros e Independiente Medellín en un partido de la Liga BetPlay que se llevó a cabo el viernes 20 de febrero, por lo que tiene a todos los fanáticos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y a la comunidad en general atentos a las decisiones judiciales.

Y es que, al día siguiente, mientras manejaba un vehículo particular en el barrio Pinilla, el centrocampista de 31 años embistió con su automóvil a Ángel María León Ladino, un adulto mayor que se desplazaba en bicicleta rumbo a su trabajo.

Testigos del caso revelaron que la víctima era reconocida en el sector por contar con más de 20 años de desempeño como vigilante comunitario.

El club no se ha pronunciado oficialmente por lo ocurrido, aunque la comunidad pide respuestas - crédito Colprensa y Llaneros FC

Tras lo ocurrido, los habitantes de la zona y transeúntes se unieron para trasladarlo de urgencia a un centro asistencial, aunque los médicos no lograron salvar su vida debido a la gravedad de las heridas y minutos después se confirmó su fallecimiento.

Fuentes policiales citadas por Vive el Meta informaron que tras el accidente, el futbolista fue sometido a los exámenes reglamentarios y el resultado fue la detección de alcohol en su organismo. Este hallazgo llevó a que se adelantara la captura inmediata de Sierra por parte de los uniformados.

Las versiones recogidas entre los presentes en el lugar también apuntan a que el jugador no ayudó a la víctima, ya que algunos residentes de la zona indicaron que el conductor se alejó del sitio tras el choque y solo se detuvo metros adelante sin auxiliar a la víctima, pese a su responsabilidad en el caso.

El hecho cobró la vida de un adulto mayor reconocido por su trabajo en el sector - crédito @ColombiaOscura / X

El Club Llaneros se vio impactado por la situación que si bien ocurrió fuera de las canchas, involucró a uno de sus jugadores. Sin embargo, hasta el momento, la institución no ha emitido un comunicado sobre las posibles medidas disciplinarias internas hacia Sierra a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, declaró a Tropicana Villavo: “Serán las autoridades las encargadas de esclarecer los hechos”, y rehusó realizar más comentarios cuando le preguntaron por un mensaje para la familia de la víctima, teniendo en cuenta que el caso continúa en investigación.

La comunidad espera un reporte oficial sobre las sanciones al jugador - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Comunidad pide celeridad en la investigación judicial en curso

Por ahora, se mantiene el principio de presunción de inocencia hasta que las autoridades determinen responsabilidades definitivas y se está a la espera de una determinación oficial.

Entre tanto, la opinión pública de Villavicencio ha expresado su indignación, tanto por el resultado positivo de alcoholemia como por las denuncias de omisión de auxilio a la víctima en el momento del accidente, lo que agrava la percepción social en torno al hecho que terminó en fatalidad.

Del mismo modo, la ciudadanía está a la espera de una publicación oficial por parte del Club Llaneros y los allegados al futbolista, aunque está claro que la situación legal de Marlon Sierra depende ahora del avance de las investigaciones y de las actuaciones adicionales que pueda emprender la familia de la víctima.

Simulacros gratuitos para concursos de

Resultado oficial del Sinuano Día

Salario mínimo de 2026: informe

Fajardo acusó a Petro de

Carlos Antonio Vélez pidió a
El ELN anunció cese al

Estos fueron los invitados que

Carlos Antonio Vélez pidió a

