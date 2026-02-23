Colombia

Carolina Corcho, exministra de Petro, salió en defensa de la reforma a la salud pese a crisis del sistema: “Tiene que volver a presentarse”

La política antioqueña, cabeza de lista del Pacto Histórico en los comicios del 8 de marzo, abordó en el reciente debate televisivo la situación actual de este sector en Colombia, en medio de duros señalamientos en su contra; la propuesta de una asamblea constituyente y los retos de la Paz Total, impulsada por el presidente de la República, Gustavo Petro

Guardar
Carolina Corcho fue ministra de
Carolina Corcho fue ministra de Salud de Petro hasta finales de abril de 2023, tras fracturarse el diálogo de la funcionaria con el Congreso - crédito Luisa González/REUTERS

En medio de una intensa discusión sobre la crisis explícita del sistema de salud, la exministra de la cartera y actual candidata al Senado Carolina Corcho habló sobre este espinoso asunto: se sacudió de los duros señalamientos acerca de su gestión, que se extendió por cerca de nueve meses y que, según miembros de la oposición, sentó las bases para la preocupante situación actual del sistema, que tiene en el ojo del huracán al presidente de la República, Gustavo Petro.

La exministra Corcho, que también defendió la urgencia de una asamblea constituyente para destrabar las reformas propuestas por el Gobierno, participó del debate de las cabezas de lista al Senado efectuado por El Tiempo, RCN TV, City TV y La FM, y de paso defendió la agenda oficialista, al punto de también entrar en defensa de la política de Paz Total de Petro, pese a que sigue sin dar resultados en materia de finalización de conflictos en el territorio nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al abordar el tema de la reforma de la salud, la política antioqueña describió el colapso del sistema como una realidad insoslayable, citando cifras y diagnósticos oficiales. “La crisis de la salud está documentada hace más de una década. El Instituto Nacional de Salud ha dicho que hace más de una década ha habido más de 360.000 muertes evitables por barreras de acceso al sistema de salud”, declaró la extitular de Salud, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Carolina Corcho sacó la segunda
Carolina Corcho sacó la segunda votación en la consulta del 26 de octubre de 2025, solo superada por el senador Iván Cepeda - crédito Colprensa - Federación Nacional de Departamentos

Con ello, justificó de este modo la presentación de la reforma durante su gestión y lamentó los obstáculos políticos que impidieron, en su concepto, llevar las transformacions a fondo. “Por eso se presentó una reforma a la salud que lamentablemente fue obstruida en la Comisión Séptima del Senado y esta tiene que volver a presentarse”, puntualizó la hoy aspirante al Senado por el partido oficialista, tras perder en la consulta presidencial del 26 de octubre.

Corcho habló de la financiación del sistema y la gestión gubernamental

La candidata refutó las críticas sobre presunta reducción de recursos para la salud en el Gobierno Petro. “No hay ningún dato que demuestre que hay insuficiencia de la financiación, por el contrario”, indicó la exministra, que tiene claro que insistirá en la iniciativa en caso de que llegue al órgano legislativo, y enfatizará el giro directo de recursos y lo que defendió en su gestión: la atención primaria preventiva y el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos.

Y frente a los señalamientos sobre las intervenciones a las entidades promotoras de salud (EPS), la exministra resaltó que la Ley 100 de 1993 empezó con 157 de ellas y que, desde entonces, se han liquidado e intervenido más de 120. “Este es el Gobierno que menos ha intervenido”, explicó Corcho, que hizo parte del primer gabinete del jefe de Estado, entre agosto de 2022 y mayo de 2023, antes de ser reemplazada por el actual ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Carolina Corcho lidera la lista
Carolina Corcho lidera la lista al Senado del Pacto Histórico para las elecciones del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa - Pacto Histórico

A su vez, en medio de la polémica por la muerte del menor Kevin Acosta, que se habría reportado por la falta de medicamentos para controlar la hemofilia, Corcho defendió el modelo creado bajo su gestión. “Se crearon los gestores farmacéuticos, otros intermediarios incontrolables del sistema de salud, que hemos comprobado que acaparan medicamentos para no entregarlos y para hacer negocios con la reforma a la salud”, expresó la exministra.

Incluso fue más allá al defender la Nueva EPS, que es la entidad a la que acusan de no suministrar el fármaco al niño. “Tiene menos quejas que otras no intervenidas”, dijo la mujer, en referencia a las tutelas ciudadanas para demandar servicios de salud, afirmó que evidencian “una crisis que no se ha solucionado”, destacó la política, que se convirtió en la primera de la lista del Pacto Histórico tras obtener la segunda mejor votación de la referida consulta de este partido.

Carolina Corcho no tuvo una
Carolina Corcho no tuvo una buena relación con el Congreso durante su gestión como ministra, al hacer fuertes acusaciones a algunos congresistas que se opusieron a la reforma - crédito Ministerio de Salud

Esto opina Carolina Cocho de la asamblea constituyente y la Paz Total

En sus afirmaciones, la dirigente del Pacto Histórico defendió la convocatoria de una asamblea constituyente, al argumentar que el Congreso ya ha demostrado su incapacidad para aprobar las grandes transformaciones requeridas. “Se necesita la asamblea constituyente pues, a mi consideración, el Congreso demostró que no va a dar las grandes reformas”, aseguró la mujer, que pese a desconfiar de la corporación quiere llegar a la misma por el colectivo oficialista.

Y, en lo que respecta a la Paz Total, la candidata admitió la necesidad de ajustar la estrategia y reclamó mínimos éticos en las negociaciones. “Aquí no se pueden hacer mesas de negociaciones sin unos mínimos que tenemos que garantizar y es el no reclutamiento de menores, el no secuestro, el no asesinato de líderes y lideresas sociales”, remarcó Corcho, que lamentó que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, ya radicada en el Congreso, no haya avanzado.

Temas Relacionados

Carolina CorchoGustavo PetroGobierno PetroPacto HistóricoElecciones Congreso 2026Elecciones 2026 ColombiaElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

Petro vinculó al expresidente Uribe con el paramilitarismo y con el cartel de Medellín: lo retó a ir a la JEP a “decir la verdad”

En un extenso mensaje desafiante, el presidente le dijo al exmandatario que “su conciencia será su enemigo” si no enfrenta la verdad sobre su pasado, luego de recibir críticas del líder del Centro Democrático

Petro vinculó al expresidente Uribe

Mujeres en Cartagena, que se pelearon por un cliente, tuvieron que ser separadas con ayuda de la comunidad: la Policía envió fuerte advertencia

Habitantes y trabajadores de la zona temen a que estas escenas dañen la reputación del centro histórico, teniendo en cuenta que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos

Mujeres en Cartagena, que se

La Defensoría del Pueblo pide acción urgente ante crisis humanitaria en Aracataca por enfrentamientos armados entre Los Pachencas y el Clan del Golfo

Las confrontaciones generaron el desplazamiento de decenas de familias campesinas y restricciones severas a la movilidad en el corregimiento Cerro Azul, aumentando la vulnerabilidad de la población local

La Defensoría del Pueblo pide

En medio de crisis, el Gobierno Petro recibirá una millonaria transferencia del Banco de la República: de cuánto será

El gerente general del Emisor dijo que la cifra de utilidades se acerca al monto proyectado en la ley de financiamiento que no fue aprobada en el Congreso de la República ($16 billones)

En medio de crisis, el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera dejó una de

Jhonny Rivera dejó una de sus pasiones por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió con su outfit de matrimonio: no tuvo que cumplir 80 para dar el sí

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

Mayer Candelo reveló el verdadero motivo por el que nunca jugó en Santa Fe

Video| Juan Fernando Quintero sale lesionado en River Plate y preocupa a seguidores de la selección Colombia

Santa Fe se impuso ante Junior en El Campín y escaló posiciones en la Liga BetPlay