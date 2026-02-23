Carolina Corcho, exministra de Petro, salió en defensa de la reforma a la salud pese a crisis del sistema: “Tiene que volver a presentarse”

Carolina Corcho fue ministra de Salud de Petro hasta finales de abril de 2023, tras fracturarse el diálogo de la funcionaria con el Congreso - crédito Luisa González/REUTERS

En medio de una intensa discusión sobre la crisis explícita del sistema de salud, la exministra de la cartera y actual candidata al Senado Carolina Corcho habló sobre este espinoso asunto: se sacudió de los duros señalamientos acerca de su gestión, que se extendió por cerca de nueve meses y que, según miembros de la oposición, sentó las bases para la preocupante situación actual del sistema, que tiene en el ojo del huracán al presidente de la República, Gustavo Petro.

La exministra Corcho, que también defendió la urgencia de una asamblea constituyente para destrabar las reformas propuestas por el Gobierno, participó del debate de las cabezas de lista al Senado efectuado por El Tiempo, RCN TV, City TV y La FM, y de paso defendió la agenda oficialista, al punto de también entrar en defensa de la política de Paz Total de Petro, pese a que sigue sin dar resultados en materia de finalización de conflictos en el territorio nacional.

Al abordar el tema de la reforma de la salud, la política antioqueña describió el colapso del sistema como una realidad insoslayable, citando cifras y diagnósticos oficiales. “La crisis de la salud está documentada hace más de una década. El Instituto Nacional de Salud ha dicho que hace más de una década ha habido más de 360.000 muertes evitables por barreras de acceso al sistema de salud”, declaró la extitular de Salud, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Carolina Corcho sacó la segunda votación en la consulta del 26 de octubre de 2025, solo superada por el senador Iván Cepeda - crédito Colprensa - Federación Nacional de Departamentos

Con ello, justificó de este modo la presentación de la reforma durante su gestión y lamentó los obstáculos políticos que impidieron, en su concepto, llevar las transformacions a fondo. “Por eso se presentó una reforma a la salud que lamentablemente fue obstruida en la Comisión Séptima del Senado y esta tiene que volver a presentarse”, puntualizó la hoy aspirante al Senado por el partido oficialista, tras perder en la consulta presidencial del 26 de octubre.

Corcho habló de la financiación del sistema y la gestión gubernamental

La candidata refutó las críticas sobre presunta reducción de recursos para la salud en el Gobierno Petro. “No hay ningún dato que demuestre que hay insuficiencia de la financiación, por el contrario”, indicó la exministra, que tiene claro que insistirá en la iniciativa en caso de que llegue al órgano legislativo, y enfatizará el giro directo de recursos y lo que defendió en su gestión: la atención primaria preventiva y el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos.

Y frente a los señalamientos sobre las intervenciones a las entidades promotoras de salud (EPS), la exministra resaltó que la Ley 100 de 1993 empezó con 157 de ellas y que, desde entonces, se han liquidado e intervenido más de 120. “Este es el Gobierno que menos ha intervenido”, explicó Corcho, que hizo parte del primer gabinete del jefe de Estado, entre agosto de 2022 y mayo de 2023, antes de ser reemplazada por el actual ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Carolina Corcho lidera la lista al Senado del Pacto Histórico para las elecciones del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa - Pacto Histórico

A su vez, en medio de la polémica por la muerte del menor Kevin Acosta, que se habría reportado por la falta de medicamentos para controlar la hemofilia, Corcho defendió el modelo creado bajo su gestión. “Se crearon los gestores farmacéuticos, otros intermediarios incontrolables del sistema de salud, que hemos comprobado que acaparan medicamentos para no entregarlos y para hacer negocios con la reforma a la salud”, expresó la exministra.

Incluso fue más allá al defender la Nueva EPS, que es la entidad a la que acusan de no suministrar el fármaco al niño. “Tiene menos quejas que otras no intervenidas”, dijo la mujer, en referencia a las tutelas ciudadanas para demandar servicios de salud, afirmó que evidencian “una crisis que no se ha solucionado”, destacó la política, que se convirtió en la primera de la lista del Pacto Histórico tras obtener la segunda mejor votación de la referida consulta de este partido.

Carolina Corcho no tuvo una buena relación con el Congreso durante su gestión como ministra, al hacer fuertes acusaciones a algunos congresistas que se opusieron a la reforma - crédito Ministerio de Salud

Esto opina Carolina Cocho de la asamblea constituyente y la Paz Total

En sus afirmaciones, la dirigente del Pacto Histórico defendió la convocatoria de una asamblea constituyente, al argumentar que el Congreso ya ha demostrado su incapacidad para aprobar las grandes transformaciones requeridas. “Se necesita la asamblea constituyente pues, a mi consideración, el Congreso demostró que no va a dar las grandes reformas”, aseguró la mujer, que pese a desconfiar de la corporación quiere llegar a la misma por el colectivo oficialista.

Y, en lo que respecta a la Paz Total, la candidata admitió la necesidad de ajustar la estrategia y reclamó mínimos éticos en las negociaciones. “Aquí no se pueden hacer mesas de negociaciones sin unos mínimos que tenemos que garantizar y es el no reclutamiento de menores, el no secuestro, el no asesinato de líderes y lideresas sociales”, remarcó Corcho, que lamentó que el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, ya radicada en el Congreso, no haya avanzado.