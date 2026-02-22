Silvestre Dangond, Aria Vega Hamilton, Laura Pausini y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

"El Pacto" es el título del nuevo tema de Silvestre Dangond junto a Manuel Turizo - crédito cortesía Paola España

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional durante la tercera semana de febrero de 2026.

Hamilton y DFZM lanzan “Gata Oficial”

Tras compartir un adelanto exclusivo en redes sociales que generó miles de reproducciones, comentarios y reacciones, ‘Gata Oficial’ se perfila como un hit del reguetón y la música urbana. El impacto digital confirma el poder de convocatoria de Hamilton, quien continúa consolidando su carrera internacional con propuestas frescas, sonidos innovadores y colaboraciones estratégicas que conectan con nuevas oyentes.

‘Gata Oficial’ es una canción que habla de esa persona especial que despierta admiración, deseo y amor; esa mujer que se convierte en la inspiración absoluta y a quien se quiere conquistar para que sea su amor oficial. Con una letra directa, pegajosa y cargada de actitud, el sencillo combina romanticismo urbano con una vibra moderna y atrevida, logrando un equilibrio perfecto entre sensualidad y sentimiento.

Venesti y Nicky Jam estrenan “Babylon”

Venesti y Nicky Jam presentan “Babylon”, su primera colaboración, un tema que fusiona el Afro-pop con influencias urbanas y que se perfila como un himno para corazones rotos. El sencillo se lanza bajo el sello discográfico AP Global Music y representa un encuentro entre dos generaciones de artistas que han dejado huella en la música latina: Nicky Jam, pionero del género urbano con más de dos décadas de trayectoria, y Venesti, una de las voces emergentes más sólidas de la nueva escena, apodado “Rey del Afro-pop”.

Aunque la letra de “Babylon” habla del desamor, su energía rítmica contrasta con la melancolía del tema, ofreciendo una propuesta que acompaña el cierre de una etapa y la llegada de un nuevo ciclo. El sencillo fue producido por Jorge Milliano, Tomy B y J-Trons, y escrito por Gael, Kenneth Vargas y Derek junto a un videoclip oficial dirigido por Mr. Walls, en el que se plasma la intensidad emocional de la canción con una estética cuidada y contemporánea.

“Colaborar con Nicky Jam es un honor y una oportunidad de aprendizaje. ‘Babylon’ es una canción que refleja una parte muy real de las relaciones, pero que a la vez tiene un ritmo que te levanta y te hace seguir adelante”, comenta Venesti. Por su parte, Nicky Jam destacó la importancia de trabajar con nuevos talentos: “Venesti trae un sonido fresco, y creo que esta canción muestra lo que pasa cuando combinamos experiencias y estilos diferentes”.

Aria Vega se apoderó del Carnaval de Barranquilla con el remix de “Chévere” junto a Ryan Castro

El impacto de esta canción, que ya cuenta con más de 1,8 millones de reproducciones en YouTube, llamó la atención de Ryan Castro, quien se sumó al trend en redes sociales, detonando de manera natural una colaboración que hoy se materializa en este remix.

Haciendo honor a su lanzamiento, el techo de La Troja fue el lugar sorpresa elegido por Aria para cantar esta versión por primera vez en vivo, allí cientos de personas llegaron para cantar, bailar y ver a la “costeñita premium” quien en compañía de Ryan Castro protagonizaron uno de los momentos más destacados del Carnaval de Barranquilla.

Esta unión representa una poderosa conexión entre dos artistas colombianos que, desde distintos lugares y sonidos, comparten una visión auténtica de la música urbana y caribeña. “CHÉVERE (premium_remix)” incorpora la identidad y el flow característico de Ryan Castro, mientras mantiene la frescura, el orgullo costeño y la vibra tropical que han definido esta nueva etapa artística de Aria.

“Chevere ver que un artista de la talla de Ryan Castro, que además carga esa bandera del dancehall, se sume a estos ritmos caribeños para romper”, expresó Aria Vega.

Silvestre Dangond y Manuel Turizo unieron fuerzas en “El Pacto”

Dos de los artistas colombianos más influyentes y exitosos de la música latina se unen por primera vez en una colaboración muy esperada: Silvestre Dangond y Manuel Turizo presentan su nueva canción “El Pacto”, un vallenato que promete conquistar a fanáticos de todas las generaciones.

Esta colaboración une el poder musical individual de Silvestre, cuatro veces ganador del Latin GRAMMY, y de Manuel Turizo, artista nominado al Latin GRAMMY y certificado Platino en Estados Unidos, creando un tema con una fuerza única que solo ellos, juntos, podrían lograr.

“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Yo siempre había admirado su trabajo y su voz, y tener ahora la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue realmente especial. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera natural y auténtica.” - agregó Silvestre Dangond.

“Esta canción es un sueño hecho realidad; siempre he visto a Silvestre como un gran referente y un ejemplo enorme para la música colombiana. Desde hace mucho tiempo veníamos buscando que esta colaboración se diera, así que me siento emocionado, feliz y profundamente agradecido con él por confiar en mí y por compartir esta canción conmigo. Hicimos esto con mucho cariño y amor, pensando en que la gente conecte, sienta y disfrute la música como nosotros la sentimos al crearla.” — Manuel Turizo.

“El Pacto” profundiza en la fragilidad de las promesas hechas después de una ruptura. No es solo despecho; es una honestidad cruda: aceptar que, aunque juramos no volver, dejamos a esa persona como un “Plan B” emocional. La canción refleja la tensión entre la razón que insiste en decir adiós y la soledad que busca refugio en lo conocido, entregando un sentido más profundo y especial al clásico vallenato.

El video musical fue grabado en la vibrante ciudad de Miami y en paradisíacas playas colombianas, mostrando a ambos artistas disfrutando de impresionantes locaciones: paseos en moto, atardeceres coloridos y escenas llenas de energía, belleza y frescura. La combinación de sus dos voces mágicas convierte a este vallenato en una experiencia auténtica, que respeta las raíces del género y a la vez las eleva con un toque moderno y único.

Goyo y Willy García se juntaron para una nueva versión de “Cuaderno”

Originalmente lanzada como parte del álbum “Pantera” (15/7/25), esta nueva versión abre un nuevo capítulo en el arte de Goyo y expande su panorama musical de una manera poderosa y con raíces culturales.

En “Cuaderno (La Salsa)”, Goyo invita a los oyentes a un espacio íntimo en su habitación, su cuaderno y el ritual liberador de escribir sin juicios. Cada palabra se convierte en un acto de liberación, ya sea a través de lágrimas o sonrisas, siempre dejando espacio para que se desarrollen nuevas historias.

Adentrarse en la salsa la acerca a su gente y a los sonidos que la formaron. Colaborar con el legendario Willy García es un sueño de toda la vida cumplido; su voz ha acompañado a Goyo en algunos de los momentos más significativos de su vida.

Esta nueva versión marca un hito al introducir un nuevo género en el panorama musical de Goyo: la salsa.