Colombia

Rifirrafe entre Mafe Carrascal y Daniel Briceño por ataque a periodista en Villavicencio: “Jugar a la provocación no es control político”

El exconcejal de Bogotá responsabilizó a la minga indígena del altercado y pidió investigación judicial, mientras la congresista lo acusó de buscar protagonismo y de poner en riesgo a líderes sociales


Mafe Carrascal y Daniel Briceño
Mafe Carrascal y Daniel Briceño se enfrentan en redes por ataque a periodista en Villavicencio - crédito Mafe Carrascal/Facebook-@Danielbricen/X/Montaje Infobae

La reacción ante la agresión sufrida por Carlos Ayala Ozarco en Villavicencio el 21 de febrero de 2026 en horas de la mañana, continuó creciendo en redes sociales, con figuras como el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño y la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal.

En un mensaje publicado en X, Briceño afirmó: “Carlos Ayala fue agredido por miembros de la minga indígena, esto es un delito”, y anunció que acompañará al comunicador ante la justicia para exigir una investigación.

La controversia se avivó cuando Briceño sugirió desconfianza en la imparcialidad de la Fiscalía General de la Nación: “Ojalá que la Fiscalía de bolsillo no mire para otro lado”.

El incidente, ocurrido en el contexto de un acto político convocado por el Pacto Histórico, puso de relieve el clima de tensión en la recta final de la campaña presidencial.

Daniel Briceño insistió en la
Daniel Briceño insistió en la gravedad de la agresión y desconfió de la Fiscalía - crédito @Danielbricen

Ayala, identificado como crítico de la coalición de izquierda y del actual Gobierno, denunció en redes sociales que integrantes de la minga indígena lo golpearon mientras cubría el evento.

Su caso recibió respaldo de activistas y políticos de la oposición, que calificaron los hechos como un atentado contra la labor periodística y la libertad de prensa.

Tras la difusión de los videos en X, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal respondió a Briceño en la misma plataforma digital con una postura crítica: “Señalar, atacar y jugar a la provocación no es control político”, escribió.

La congresista pidió a Briceño y sus seguidores dejar de poner en riesgo la integridad de las personas por motivos de protagonismo político. “Señalar a líderes sociales y luego posar de víctima no es valentía: es oportunismo”, agregó Carrascal.

Mafe Carrascal rechazó los señalamientos
Mafe Carrascal rechazó los señalamientos y consideró oportunista la postura de Daniel Briceño - crédito @MafeCarrascal/X

El cruce de mensajes subió de tono cuando Briceño replicó mencionando casos anteriores que han generado polémica en el ámbito político nacional.

Señaló: “Alfredo Saade justificó el asesinato de Miguel Uribe. Gustavo Petro le echó la culpa de la muerte del niño Kevin a su mamá. María Fernanda Carrascal justifica la agresión contra Carlos Ayala por parte de la minga indígena”.

La discusión se amplió cuando Briceño, intervino en respuesta a Carrascal, señalando: “Usted no ha entendido que al que agredieron fue a Carlos Ayala, que al que mataron fue a Miguel Uribe, que al que pidieron mandar a chuzar y a revolcarle la vida desde Rtvc fue a mí, que al que demandan para callarlo es a mí y que los que estamos en la oposición somos nosotros”.

La petición de Briceño para que se investigue el caso fue replicada por usuarios de X, donde Ayala recibió mensajes de apoyo.

“Les pido sigan al valiente @AyalaCarlOzarco”, escribió el exconcejal de Bogotá y aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, frase que se viralizó ante el aumento de denuncias similares en otras regiones.

Daniel Briceño acusó a Mafe
Daniel Briceño acusó a Mafe Carrascal de justificar la agresión contra Carlos Ayala - crédito @Danielbricen

Por último, Daniel Briceño manifestó respaldo a Carlos Ayala tras la agresión sufrida durante un acto político.

“Carlos Ayala es mi amigo, es de ideas firmes, que le abre los ojos al país”, expresó Briceño en X. El exconcejal señaló a “contratistas del gobierno Petro instrumentalizados con impuestos para llenarle las plazas públicas a Iván Cepeda” como responsables del ataque.

Briceño acusó a sus detractores: “Usted justifica la violencia porque es contra nosotros”. El incidente reavivó el debate sobre la seguridad de periodistas y la utilización de recursos públicos en actividades proselitistas.

En redes sociales, usuarios criticaron la postura de María Fernanda Carrascal tras la agresión a Carlos Ayala. “La política del amor y la vida no respeta la libertad de expresión ni el disenso. Solo violencia y resentimiento de parte de esta gente del PH”, escribió una cuenta.

Otro usuario señaló: “Nada absolutamente nada amerita una agresión física, pero claro como usted vive en camioneta blindada y llena de escoltas, no le importa lo que les pase a los opositores, ya pasó con Miguel, ahora lo quieren con Briceño”.

