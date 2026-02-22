Colombia

Rescatan gallo de pelea que fue arrojado a un río al ser considerado “inservible” por no servir para los combates

La comunidad reclama un mayor control por parte de las autoridades para evitar que situaciones de este tipo pongan en riesgo a los animales

El hecho tiene en alerta
El hecho tiene en alerta a los ciudadanos, pues temen porque todos los animales tengan la misma suerte - crédito Noticiero Despierta Tolima / Facebook y Colprensa

Voluntarios de la Defensa Civil Élite rescataron a un gallo que fue arrojado violentamente a una cascada en la vereda Cay, ubicada en la zona rural de Ibagué (Tolima), tras un aparente acto de crueldad animal vinculado a peleas clandestinas, frecuentes en la región.

El animal fue descartado por sus cuidadores después de perder varios combates en esta brutal práctica y sobrevivió a una caída desde gran altura en el cuerpo de agua en el que fue arrojado. Después de la intervención de los organismos de socorro, pudo ser estabilizado gracias a la rápida intervención de los rescatistas.

El caso se convierte en un nuevo ejemplo de la persistencia del maltrato a los animales que son empleados en actividades ilegales. Aunque la comunidad destacó la capacidad del gallo para sobrevivir, pide un mayor control sobre aquellos que normalizan estas prácticas en la región.

Los animales se enfrentan en
Los animales se enfrentan en peleas para la "diversión" de los asistentes a estos eventos - crédito Anupam Nath/AP Foto

El hallazgo del animal ocurrió durante una caminata ecológica en la mañana del domingo 22 de febrero de 2026, cuando un grupo de voluntarios recorría el sendero hacia la cascada de la quebrada Cay.

De acuerdo con las versiones de los rescatistas, un sujeto arrojó al ave a las aguas de la quebrada y el equipo de la Defensa Civil Colombiana se percató de que el animal se encontraba en el sector luchando por su vida, por lo que sus miembros descendieron por el terreno rocoso y enfrentaron la fuerza de la corriente para rescatar al animal, que luchaba por su vida.

Al parecer, el gallo fue utilizado en combates clandestinos y, después de dejar de ser valioso para su explotador, fue considerado “inservible” y desechado a la cascada. El protocolo de los rescatistas consistió en administrarle primeros auxilios de urgencia y estabilizarlo sobre tierra firme, atendiendo signos de agotamiento y trauma por la caída.

El caso sorprendió ante la crueldad de la explotación animal, aunque la ciudadanía celebró que la presencia de voluntarios permitió transformar el desenlace de la historia.

La presencia de voluntarios en
La presencia de voluntarios en una caminata ecológica permitió salvar la vida de un ave utilizada en combates ilícitos - crédito Cuartoscuro

La continuidad de prácticas como las peleas de gallos y el abandono posterior de los animales lleva a la ciudadanía a cuestionar los mecanismos de control en las zonas rurales de Ibagué. Y es que las autoridades locales registran casos similares en la región, en los que las víctimas quedan a su suerte tras perder valor comercial o funcional para aquellos que organizan estos combates.

En este contexto, la labor de la Defensa Civil Colombiana se destaca al demostrar que la reacción oportuna ante una agresión puede salvar vidas. Los voluntarios resaltaron que la maniobra de rescate fue compleja debido a la topografía y al estado del agua, condiciones que dificultaron el acceso al ave, aunque lograron su rescate.

Después de la intervención, el animal recibió atención básica, recuperación tras el agotamiento y control de heridas leves. Logró estabilizarse tras el episodio traumático, evitando así un desenlace fatal, aunque permanece bajo observación para determinar si requiere traslado a un centro veterinario.

El abandono de especies explotadas
El abandono de especies explotadas en prácticas prohibidas es frecuente en la región - crédito Biju BORO / AFP

Retos de las autoridades para la protección de los animales

El caso registrado en la vereda Cay es una muestra de la fragilidad de los mecanismos de protección animal. Y es que la zona rural de Ibagué ha registrado varios episodios de abandono y maltrato que dejan a los animales en situaciones de alto riesgo.

Organizaciones defensoras reclaman un endurecimiento en el control y la sanción de estas actividades ilegales, por lo que piden una mayor presencia de las autoridades en zonas alejadas para evitar que hechos como el ocurrido en la vereda Cay permanezcan impunes.

Asimismo, se está a la espera del desarrollo de una investigación en este nuevo caso de explotación animal vinculado a peleas clandestinas en Ibagué, mientras que las instituciones a nivel nacional continúan trabajando para asegurar el respeto y el cuidado de las especies expuestas a la violencia.

