Colombia

Motoa se despachó contra el Gobierno Petro tras crisis de seguridad en México por muerte de ‘El Mencho’: “A eso nos quieren llevar”

El senador, que aspira a reelegirse en el cargo, replicó imágenes sobre las que habría dudas sobre su veracidad para cuestionar al mandatario colombiano, al comparar lo sucedido con la muerte del capo del Cartel Jalisco Nueva Generación con la implementación de la Paz Total en el país

El senador Carlos Fernando Motoa
El senador Carlos Fernando Motoa acusó al Gobierno Petro en insistir en una política fracasada como la Paz Total - crédito @cmotoa/Instagram - Presidencia

En medio del debate sobre la seguridad en México y los efectos de las políticas impulsadas en Colombia por el presidente Gustavo Petro, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, que es cabeza de lista de su colectividad para las elecciones del 8 de marzo, señaló al jefe de Estado de querer replicar un modelo que fracasó en el país norteamericano, como se pudo apreciar con las imágenes por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En efecto, el congresista vallecaucano invocó como advertencia los eventos que sacudieron a Jalisco, tras el abatimiento del máximo cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para cuestionar la línea de seguridad del mandatario colombiano y su insistencia en el proyecto de la Paz Total. Según Motoa, el paralelismo entre ambos enfoques es motivo de alarma para lo que le espera al país si se reelige el proyecto progresista en los comicios que se vienen.

Con n mensaje en X,
Con n mensaje en X, en la que citó imágenes que no serían veraces, el senador Carlos Fernando Motoa señaló al Gobierno Petro por su política de Paz Total, que comparó con lo que estaría ocurriendo en México - crédito @senadormotoa/X

“En México apostaron por una política denominada ‘Abrazos, no balazos’ (muy similar a la Paz Total de Gustavo Petro) y años después lo que tienen son ciudades capturadas por el narcotráfico y estados enteros convertidos en zonas de guerra, donde no hay autoridad que valga ni garantías de ningún tipo para los ciudadanos respetuosos de la Ley: a eso nos quieren llevar aquí”, expresó, al compartir imágenes del aeropuerto de Guadalajara, que carecerían de veracidad.

La ola de violencia en México tras la muerte de ‘El Mencho’

La jornada del domingo 22 de febrero en México ha estado marcada por una serie de hechos que buscarían causar pánico entre los ciudadanos. Tras la confirmación por parte del Gobierno federal de la muerte de Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado el principal líder del mencionado cartel, se desató una ola de violencia que, a la par, tuvo una cuota de exageración en las redes sociales, con videos que fueron sacados de contexto para causar miedo.

Con un comunicado de prensa,
Con un comunicado de prensa, las autoridades aeroportuarias hicieron claridades sobre la realidad de la terminal aérea de Guadalajara - crédito suministrada a Infobae

El operativo, que tuvo lugar en Tapalpa, Jalisco, se efectuó con el respaldo de inteligencia de Estados Unidos. A raíz del abatimiento del temido criminal, se sucedieron múltiples bloqueos de carreteras y enfrentamientos, extendiéndose la violencia a otras zonas aledañas. La embajada estadounidense en México emitió una alerta instando a sus ciudadanos a refugiarse, al igual que el Gobierno canadiense, que alertó a sus connacionales en la zona de Puerto Vallarta.

Frente a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum, que es cercana a Petro, al ser ambos mandatarios de corrientes de izquierda, pidió mantener la calma, agradeció la labor de las fuerzas armadas y aseguró la continuidad del despliegue de seguridad para salvaguardar a la población. “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, reafirmó la mandataria mexicana en la red social X.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre lo que estaría ocurriendo en su país tras el abatimiento de alias El Mencho - crédito @Claudiashein/X

En relación con la circulación de imágenes alarmantes sobre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara en las plataformas digitales, las autoridades aeroportuarias desmintieron las mismas en un comunicado oficial. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que maneja la terminal aérea, de alta confluencia, aclaró que el aeropuerto “opera con normalidad el día de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas”.

Del mismo modo, se precisó de las situaciones externas al estado tuvo impacto en la operación interna, y que la seguridad está garantizada por la presencia de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. “Es importante precisar que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes. El materia que circula no corresponde a situaciones de riesgo", se advirtió.

